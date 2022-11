Iñigo Mugueta: "La universidad tiene que explorar el potencial de Twitch como herramienta educativa"

Íñigo Mugueta Moreno, profesor de Historia Medieval en la Twitch, una de las plataformas de creación de contenido de moda entre los jóvenes. A través de su proyecto "Games to learn History" (Videojuegos para aprender Historia), ha impulsado cuatro emisiones en directo en las que se analiza el potencial de otros tantos videojuegos como herramienta educativa. Las dos primeras, con el 'Europa Universalis IV' y el 'Kindgom Come' como protagonistas, han sido un "éxito", sobre todo porque se está "alcanzando un público al que no se suele llegar". Este miércoles, la tercera entrega -entre las 20 y las 21 horas- gravitará alrededor del 'Valiant Hearts' y el miércoles que viene se cerrará el ciclo con el clásico 'Age of Empires'. , profesor de Historia Medieval en la Universidad Pública de Navarra , ha dado el salto a, una de las plataformas de creación de contenido de moda entre los jóvenes. A través de su proyecto, ha impulsado cuatro emisiones en directo en las que se analiza el potencial de otros tantos videojuegos como herramienta educativa. Las dos primeras, con el 'Europa Universalis IV' y el 'Kindgom Come' como protagonistas, han sido un "éxito", sobre todo porque se está "alcanzando un público al que no se suele llegar". Este miércoles, la tercera entrega -entre las 20 y las 21 horas- gravitará alrededor del 'Valiant Hearts' y el miércoles que viene se cerrará el ciclo con el clásico 'Age of Empires'.

¿Por qué Twitch?

Nos hemos lanzado a hacer algo distinto para llegar a un público al que no accedemos normalmente, pues en la universidad sabemos organizar muy bien conferencias a las que van las personas interesadas y ese público ya lo tenemos ganado, pero buscábamos llegar a un público diferente.

¿Cómo está siendo la experiencia?

Muy gratificante. Nos lo estamos pasando muy bien y estamos también consiguiendo que se vea esa labor que hacemos en la web. Además, el programa se queda grabado, de manera que lo puede ver todo el mundo que quiera y el número de visualizaciones así es mucho mayor que el que obtendrías con una conferencia normal.

¿Tenía experiencia previa en grabar un directo?

No, y los que lo hacemos no somos periodistas, ni estamos acostumbrados a esto. El primer día fue muy estresante, porque los aspectos técnicos no los tuvimos controlados hasta dos minutos pasados de la hora. Yo lo hice fatal, no presenté a nadie bien, todo lo que quería decir se me olvidó y salimos adelante como pudimos, pero salimos con una especie de euforia de que habíamos hecho algo diferente, que nos habíamos divertido, y los dos días nos lo hemos pasado muy bien y hemos hablado con gente muy interesante. Esto está siendo un aprendizaje de una herramienta que en el futuro quizás podamos utilizar. Creo que la universidad tiene que explorar este tipo de herramientas también.

¿En qué consisten los programas?

La parte más importante del programa gira en torno a un videojuego. El primero fue el 'Europa Universalis' y la semana pasada, el 'Kingdom Come'. Hoy (este miércoles) tenemos un videojuego súperinteresante, que es el 'Valiant Hearts', que está ambientado en la Primera Guerra Mundial y que tiene también un toque ético muy interesante. Y la semana que viene recurriremos a un clásico, 'Age of Empires'.

Con invitados...

Sí, este miércoles viene Laia San José, que es una especialista en el mundo vikingo y que además participa en el programa de La 2 'El condensador de fluzo', que se está haciendo muy famoso en los últimos tiempos. Hay un videojuego que articula los programas, pero en la segunda parte del programa ya nos distanciamos un poco de los videojuegos y nos abrimos también a otro tipo de temáticas.

Os juntáis profesores y divulgadores, ¿pero las conversaciones son más distendidas que en una conferencia?

La interrelación es completamente distinta. Estamos relajados. No tenemos que preparar nada, hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apetece, sin un papel, y yo creo que paradójicamente de esta manera, contra lo que pueda parecer, al final estamos llegando más. Hacemos un poco de tertulia, nos interrumpimos, y es mucho más dinámico.

¿Hay un estigma que impide asociar videojuegos con educación?, ¿lo ha sentido?

No he experimentado miradas torvas, pero sí condescendientes, aunque en general a nadie le parece mal. Sí que hay gente que te manifiesta que no lo comparte, porque cree que lo importante de la educación está en otros lugares, en la lectoescritura, en la comprensión de conceptos complejos y todo eso, y yo siempre digo lo mismo: yo no pretendo que los alumnos estén jugando todo el día en el aula, no es eso; nosotros lo que vemos es que el videojuego puede ser un recurso más que utilizar de vez en cuando y que le va a aportar mucho al profesor.

Si nos lee un profesor interesado en hacer una clase diferente, ¿qué herramientas puede encontrar en la web de GTLhistory?

No se va a encontrar artículos científicos ni cosas así, sino experiencias didácticas llevadas a clase por profesores de secundaria que sean reproducibles en el aula. Ahí podemos descargarnos las instrucciones que nos da ese profesor y descargarnos también los materiales didácticos que hagan falta. Como si fuera una especie de manual de instrucciones de cómo llevar ese videojuego al aula.

¿Y cómo empezó todo?

Esto comenzó en 2014, más o menos, como parte del proyecto "Historia de videojuegos" de la Universidad de Murcia, al que me asocié. A mí me tocaba realizar la parte educativa, de cómo utilizar los videojuegos para enseñar Historia. Fuimos realizando talleres didácticos a lo largo de los años, hasta que nos dimos cuenta de que los profesores no tenían una guía para poder utilizar los videojuegos, o algunos modelos que imitar, y con las experiencias acumuladas decidimos elaborar una web en la cual pusiéramos tanto experiencias didácticas como análisis de videojuegos históricos que podrían ser útiles en educación. Entonces, elaboramos la página web de gtlhistory.com. Y aceleramos el proyecto con el confinamiento, porque vimos que teníamos una herramienta con potencial para el aprendizaje a distancia. Este año hemos recibido la ayuda de la unidad de cultura científica de la Universidad Pública de Navarra para mejorar la web, que ahora es más profesional, y también para empezar a hacer estos programas de Twitch que nos permiten difundir nuestro trabajo.