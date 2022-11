Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

SEMANAS CIENCIA

‘Una mirada LGTBI+’. Planetario de Pamplona. 11 h. Visita guiada a la exposición.

Conferencia ‘Enfermedades raras’. Planetario de Pamplona. 17.30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

LITERATURA

‘Cartas a casa’. Biblioteca de Navarra. 11 a 13.30 h. Taller de literatura ‘Narrativa Migrantes’. Talleristas: Daniel Franco Sánchez, Virgilio Gónzalez Briceño.Organizan: Biblioteca de Navarra en colaboración con Navarra de Colores y editorial Graviola. Inscripción en: https://www.editorialgraviola.com/event-details/ciclo-de-narrativas-migrantes-cartas-a-casa

Recital poético-musical ‘Poetas sin muros’. Nuevo Casino, Pamplona. 12 h. Organiza la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) en colaboración con la Sociedad Hispano Alemana del Norte de España (SHANE). El eje es el acontecimiento histórico de la construcción y la caída del Muro de Berlín. Selección de poemas centrada en la actual producción artística ucraniana: Kateryna Kalytko, Elena Zaslavsky, Serhiy Zhadan, Natalka Biloserkivets. Así mismo, estarán presentes textos de Anna Rossell Ibern, Andreas Altmann y Wislawa Szymborska. Con la interpretación de obras de J.S. Bach, Erik Satie, Mozart, Silvio Rodríguez, entre otras, a cargo de la concertista de piano Adyta Valdés. El evento incluye la exposición ‘A propósito de Ukrania’ a cargo del escritor Miguel Izu.

MÚSICA

‘La Revoltosa’ y ‘La verbena de la paloma’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. AGAO (Asociación Gayarre Amigos de la Ópera) presenta dos de las zarzuelas más reconocidas de todos los tiempos. La representación cuenta con un elenco de cantantes y actores destacados del teatro lírico acompañados por la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro de AGAO, todos ellos dirigidos por el maestro José Antonio Irastorza.‘La Revoltosa’, con texto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, fue estrenada en el año 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y supone, junto a ‘La verbena de la Paloma’, la cumbre del género chico. Ambos libretos son un fiel reflejo de los ambientes vecinales de finales del siglo XIX y trasladan a la escena todo el sentir de la realidad del Madrid de aquellos años. Entradas: 28 y 23 €.

Orfeón Pamplonés-’Música en Navarra’. Catedral de Tudela. 19:30 h. Concierto dirigido por Igor Ijurra, con Gerardo Rifón como organista y alumnos de trompeta del Conservatorio Fernando Remacha. ‘Ciclo Laboral Kutxa’. La primera parte del concierto es un monográfico sobre autores vasco-navarros, con Felipe Gorriti, Lorenzo Ondarra, Aita Donostia, Rafael Manero, Fernando Remacha y Iosu Elberdin. La segunda parte se dedicará a música del Romanticismo alemán, con autores como Felix Mendelssohn, Anton Bruckner y Johannes Brahms. Finalmente, la tercera parte ofrecerá música popular, con ‘Aduérmete’ de Tomás Asiain (con la solista Nerea Castellot), ‘El Roncalés’, de Salvador Ruiz de Luna (solista Joseba Garde) y el ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen… Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto ‘Top 10 Sarasate’. Casa de Cultura María de Maeztu (Artica). 19 h. El espectáculo más íntimo de Suakai. Un viaje apasionante por las melodías más influyentes del prestigioso compositor y violinista navarro Pablo Sarasate. El repertorio, cuidadosamente seleccionado y arreglado para violonchelo y guitarra, desemboca en un concierto cercano y con encanto. El público en círculo sobre el escenario, y en el centro, un violonchelo y una guitarra recitando melodías desde los sonidos más puros y desnudos, que trasportarán a los presentes del folklore más reconocido a los más elevados salones europeos. Entradas: 5 € anticipada, 6 € taquilla.

Aldapeko Basque Latin Jazz. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h. Espectáculo donde las pegadizas melodías tradicionales vascas se funden con la frescura de los ritmos latinoamericanos que, sumados a la espontaneidad del jazz y la improvisación, atrapa al público en un viaje de conexiones entre el folclore y la modernidad. En este espectáculo ofrece tanto canciones de su primer trabajo discográfico (‘iri barrenetik’) como clásicos con los que hace interactuar al público en 90 minutos de energía y alegría.Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

Eclectic Celtic Band. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo, Pamplona. 19 h. Concierto de música folk celta. Temas variados mezclado con los de su nuevo disco, ‘Baile de luna’.

La Vuelta del Loco-Tributo El Canto del Loco. Rockollection, c/ Olite 12, Pamplona. 21 h. Concierto. Entrada gratuita.

XIV Fonrock Festival. Casa de Cultura de Burlada. 18 a 23:55 h. EL río vasco-argentino Cápsula, Lie Detectors presentando ‘Long Play’, Mondo infiel con su doble LP titulado ‘Poliedros’, el músico navarro Edu Errea con su disco ‘Just a Dream’ y el cantante y guitarrista PacOliva. Entradas: anticipada 20 €, Taquilla 25 €.

Concierto Remember: ‘Un viaje a los 90’S’. Ribaforada Arena. Desde las 19 h. OBK, Ku Minerva, Rebeca, Selena Leo, Spanic, Double Vision, New Limit, Brisa Play y Paco Pil. Entradas: 20 €.

La Furia. Casa de Cultura de Etxarri-Aranatz. 20 h. Ciclo ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Concierto Joven Dolores-Gira ‘Un segundo’. Sala Informal, Tafalla. 20:30 h. La banda Joven Dolores presenta su último disco. Joven Dolores es una banda encabezada por David Serra (voz) y Joan Barbé (guitarra) a los que acompañan Frederic Torres (bajo) y Joan Carles Marí (batería). Sus directos destacan por su directo impactante y enérgico, en el cual combinan a la perfección guitarras, sintetizadores y melodías, dando paso a un sonido directo a la pista de baile, las letras de sus canciones son para corear en grupo y disfrutar de sus conciertos. Entradas: anticipada 6 € + gastos, taquilla 8 €.

Chuchín Ibáñez-Presentación del nuevo disco ‘Homenaje a Vicente Fernández’. The Olympus Beer, Pamplona. 21. 30 h..Con Artistas invitados (Peio Etxarri, Juanjo El Charro, Javier Elizalde, Josele Music, Javier Aguerri, Pedro Alvarez, Txente Balader, Juan Antonio Saenz y Jose Julio Apesteguia). Entrada libre. Reservas cenas con mesa preferente 948 783739.

Chuchín Ibáñez & Trio Los Charros. Lodosa. 17 h. Carpa. Fiesta de la Cerveza. Organiza: Asociación Peña La Plazuela.

TEATRO

‘Pankreas’. Civivox Iturrama. 20 h. Con La Barbería. ‘XXIV Muestra de Teatro de Aquí’. Javilo dependía de un golpe de buena suerte, necesitaba un trasplante de páncreas sin más espera. Donantes de páncreas hay, desgraciadamente pocos. Como pasa con las madres, páncreas no hay más que uno. Antes de abrirse en canal, piénsenlo prudentemente. Pregúntenles su opinión a sus seres queridos; esposas, novios, amantes, compañeras o maridos. Seguro que ellos opinan que es una idea excelente. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Conservando memoria’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. El Patio Teatro. Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos y a mis abuelas, mi deseo de conservarlos conmigo, mi pirueta personal para esquivar la ausencia, mi homenaje a cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo de conservar su memoria, “de embotarla”... Entradas: 8 €.

‘Con los ojos abiertos’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 19 h. Con Iluna Producciones. Obra de teatro testimonial sobre la vida y pasiones del poeta Miguel Hernández. A través de cartas, testimonios, biografías, documentos penitenciales, etc. Iluna dramatiza la vida del poeta. Una vida intensa, demasiado corta y profundamente conmovedora. El título de este montaje alude a la incapacidad de cerrarle los ojos tras su muerte. Un símbolo de su vida y carácter. Entradas: 10 €.

‘Hoy puede ser mi gran noche’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 19:30 h. Con Teatro En Vilo. Una fiesta teatral, un monólogo cómico y musical y un ejercicio de autoficción que cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y sus hijas, cuya máxima aspiración es ser como su padre. Entradas: anticipada 9 €, taquilla 10 €.

‘Hondamendia’. Casa de Cultura de Leitza.19 h. Con Artedrama. Aurrezko prezioa: 7 €. Lehiatila prezioa: 8 €.

CINE

Presentación videoclip solidario ‘Somos muchos más’. Planetario de Pamplona.18.15 h. Para visibilizar y dar voz a una familia de Tierra Estella, cuyos dos hijos, Hodei e Ilargi, sufren la enfermedad de Batten, enfermedad neurodegenerativa de evolución rápida y dura, actualmente sin cura. La recaudación se donará a la Asociación Hodeilargi. Colaboran: AJE Navarra (empresarios jóvenes), Cinfa, Ayuntamiento de Estella y Caja Rural de Navarra. Entradas: adulto: 5 € con participación en sorteos. Entrada niños (menores de 12 años): 3 € con servicio de pintacaras.

‘Paisá’. Civivox Condestable. 19 h. Ciclo ‘Roberto Rossellini Esencial’. Segunda entrega de la trilogía de guerra que Rossellini presentó a mediados del siglo pasado. Una película formada por seis capítulos independientes que narran historias que irradian Verdad. Absolutamente desesperanzadora, plantea diferentes perfiles de aquella Italia que simplemente tenía la opción de sentarse a esperar que se acabase la guerra. El neorrealismo italiano en el que se encuentra enmarcada la película hace que los intérpretes no sean profesionales; sino personas de la calle que están interpretando un papel que lejos de ser un personaje, corresponden a una realidad que han vivido en sus propias carnes. Entradas: 2 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

XI Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Navarra. Casa de la Juventud de Pamplona. Escape Room. ‘El retorno del Juguetero: El Juguetero ha escapado’. 17 y 18 h. Entrada libre, previa inscripción en la Casa o tfno. 948 23 25 12. 19 h. Anuncio de los cortometrajes ganadores y proyección de la película ‘La invitación’, de Karyn Kusama, premio a la Mejor Película en el Festival de Sitges. Entrada gratuita.

‘A la viña también’. Plaza de los Fueros de Estella-Lizarra. 12 h. Documental sobre la historia de las mujeres de San Martín de Unx. Con motivo del Día de las Mujeres Rurales.

EN FAMILIA

Jorge Luengo: ‘Ensueños. El lugar donde la magia se hace realidad’. Baluarte. 19:30 h. Jorge Luengo (Premio Mundial de Magia 2009) presenta un espectáculo de habilidad e ingenio, que mezcla el mundo de lo real y el de los sueños, gracias a la complicidad que establece con el público. Desde el primer minuto se crea un clima distendido y emotivo en el que miles de sensaciones y emociones fluyen en todos los sentidos. Gracias a la música propia creada para el espectáculo, una escenografía muy cuidada y las palabras adecuadas, el público viajará a un mundo onírico donde las emociones son las protagonistas. A través de diferentes y numerosos sueños se va pasando por las diversas disciplinas de la magia: magia cómica, cartomagia, mentalismo, ilusionismo, levitaciones imposibles… Entradas: 15 y 18 €. Menores de 30 años y Familias Numerosas, descuentos de 2 €.

‘¡Más colores!’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 12 y 18 h. Con Navarcadabra. Magia para bebés. Hasta 4 años y acompañantes. Objetos, formas y colores, aparecen, desaparecen o se transforman cobrando vida. Utilizando la magia en una de sus primeras vivencias teatrales, con la música de los clásicos: Haendel, Haydn, Mendelsshon, Bach, Mozart, Tschaikowski, Fucik, Waltdteufel, Telemann... bebés y acompañantes tendrán una experiencia real, social, personal y acogedor. Entradas: 6 € adultos, 3 € niños hasta 4 años.

‘LUDI. Poemas escénicos’. Civivox Iturrama. Castellano 10.30 y 18.30 h. Euskera, 12 y 17.15 h. Instalación-espectáculo dentro del ‘II Festival Mapping’. Poema escénico en el que artistas y público se sumergirán en los elementos que conforman la naturaleza con el objetivo de experimentar desde la sensorialidad… Para menores de 2 a 4 años, acompañados por una persona adulta. Entrada gratuita, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o pamplonaescultura.es

Experiencia: ‘Frío’. Aula 4 Civican. 11 a 12 h. Impartido por Ana Rosa Sánchez, arteterapeuta y educadora artística. Para bebés de entre 3 y 18 meses, acompañados de una persona adulta. ¿Cómo es el frío para ti? ¿Cómo lo sientes en el cuerpo? ¿Qué sensación te da? En esta experiencia nos pondremos en relación con la sensación del frío: la forma en que nos recogemos, el lugar donde nos colocamos, y así explorar el espacio. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Laboratorio: ‘Redes’. Atrio Civican. 18 a 19:30 h. Imparte Maushaus, espacio de arquitectura. Para público familiar, con niños y niñas a partir de 5 años.La comunicación entre las personas y las diferentes partes de las ciudades, hasta hace muy poco, trascurría por calles físicas. Hoy, en la llamada ciudad digital, existen otros puntos de encuentro posibles, que transcurren por hilos invisibles, aunque a la vez reales. En este laboratorio visualizaremos y jugaremos en torno a la ciudad donde vivimos, en clave de redes, con sus nudos, conexiones e intersecciones Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444..

Taller ‘El Toisón de Don Carlos’. Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 11:30 a 13:30 h. Con motivo de la macroexposición ‘Diálogo entre museos’. Edad recomendada: 5 a 12 años. Obligatoria reserva previa en: tfno. 948 55 21 11. M-V, de 10 a 14 y 16 a 19 h.

VARIOS

Exhibición y un taller práctico de Parkour. Plaza de la Libertad de Pamplona. 17 h. Organizado en el marco del I Campeonato de España de Parkour, que se celebrará en el Navarra Arena el 19 y 20 de noviembre. La exhibición correrá a cargo de miembros de Backflip Navarra. Posteriormente se impartirá un taller de aprox. dos horas, de participación libre, por parte de los entrenadores de Parkour de Backflip, entre los que estará Andrei Aranguren, quien competirá en el Campeonato de España de Parkour en categoría absoluta en la modalidad de speed el próximo fin de semana.. Además, estará presente Josu Ros, presidente de la Federación Navarra de Gimnasia.

Free Tour del Consumo Crítico. 11 h. Organiza Geltoki. Visita guiada teatralizada que recorrerá a pie el centro de Pamplona-Iruña y en el que podrán conocerse varias de las alternativas de consumo crítico que existen en la capital. La visita -hora y media- estará dirigida por un peculiar guía turístico... Con inscripción previa. Más info: geltoki.red

‘El club de Ada’. Aula 2 Civican. 17:30 a 19 h. Espacio de coworking y cocreación para jóvenes a partir de 13 años, donde dar rienda suelta a la creación a través del lenguaje de la programación. Imparte Guillermo Arana, programador. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Plazara! Plaza de los Fueros de Estella-Lizarra. Mercado de productos de Tierra Estella. Horario: 10 a 14.30 h.

Gran Bellotada Ibérica. Estación de autobuses de Estella-Lizarra. 10 h, Recogida de bellotas por el entorno de Estella Aprenderemos a germinar y sembrar bellotas autóctonas. 'XXII Noviembre Ecologico/Azaro ekologikoa Estella-Lizarra'. Organiza: Ekologistak Martxan Lizarrerria.

Presentación Jardín de las Estelas en Eraul. Iglesia de San Miguel de Eraul. Promueve la Asociación Tierras de Iranzu. 11:30 h. Charlas de dos expertos en estelas discoideas: Koldo Colomo hablará sobre iconografía y función y Peio Iraizoz, reconocido cantero, sobre simbología y técnica constructiva de las estelas vascas. 13 h. Jardín de las Estelas. Recital de txalaparta de piedra de la mano de Kimu Txalaparta con degustación de productos locales. Entrada libre.

FIESTAS

Murchante-Fiestas del Cristo de la Buena Siembra 2022. 18:45 h. Concentración de Bandas de Cornetas y Tambores ‘IV Memorial Pío J. Martiartu’. 19 h. Misa y rosario general en honor al Santo Cristo. Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción. 21 h. Encendido de la Hoguera. Plaza de los Fueros, a cargo de Lorenzo Eza, Murchantino popular 2022. 00:00 h. Verbena-show con la orquesta Éxito. Plaza de Los Fueros. 01:00 h. Reparto de pan, vino y nueces. Plaza de los Fueros. III Mercado Medieval. Placeta de Basiano. 11 h. Desfile de malabaristas, músicos y bailarinas. 11:30 h. Pregón de inauguración. 12 h. ‘Commedia dell arte’ (teatro de calle). 12:30 h. Exhibición de aves rapaces. 13 h. Danzas medievales y música en vivo. 13:30 h. Espectáculo de magia. 14 h. Visita guiada al campamento medieval. 17 h. Desfile de extraños personajes acompañados de los músicos. 17:30 h. ‘El tesoro de los Godos’ (teatro participativo infantil). 18 h. Espectáculo de danzas medievales y música en vivo. 18:30 h. Exhibición de vuelo libre de aves rapaces. 19 h. Desfile con antorchas: La Santa Inquisición llega al mercado. 19:30 h. Espectáculo de cierre ‘El juicio de la bruja’ (danzas, magia, música en vivo, malabares de fuego…).

Fiestas de San Martín-Irurtzun. Dianas. 12:30 h ‘Plaza Dantza’ de Otoño con Ortzadar (anímate a bailar jauzis…!). Plaza Gernika (en caso de lluvia en Barazki Gune). 18:30 h Repostería. Concurso y Degustación (Sociedad Erga-Larreak) 19 h Euskaraldia ‘Hitzez Ekiteko Garaia’. 19:30-21:30 h Disco Fiesta “On-Fiesta” 00:00- 03:00 h Diskofesta ‘On-Fiesta.

Falces-Fiestas El Salvador. 9:30 h Sotocalón. Campeonato “Tiro Al Plato”. Organiza Sociedad de Cazadores. 11:30 h Placeta Maya. Deporte Rural. Aizkolaris, Levantadores de Piedra. 13 h. Plaza de Los Fueros. Vuelta al pueblo con la Comparsa de Gigantes y la Txaranga Gazte. A continuación, recorrido por los bares con la Txaranga hasta las 15 h 17:30 h Carpa Centro Cívico. Concierto con el grupo Alaska On Tour. 17:30 h. Centro Cívico. Teatro Circo Infantil ‘A Toda Vela’. Entrada gratuita. 19:30 h Plaza de Los Fueros. Recorrido por el centro con la Txaranga Gazte para terminar en la explanada de las piscinas. 21 h. Piscinas. Toro de Fuego. 21:30 h Piscinas. Colección Fuegos Artificiales. 00:30 h Carpa C. Cívico. Concierto con el grupo Alaska On Tour.

Ferias de San Martín-Urroz Villa. 9 h Recepción de Feriantes y asignación de puestos.10 h Visita guiada a la Iglesia de la Asunción a cargo de Miguel Echávarri. 11 h Inauguración de la Feria, actuación de Txalapardown con Fernando y Juantxo. 11 a 15 h Exposición ‘Modelos de producción ganadera vida destrucción’, en la carpa. 11 a 15 h Exhibición hilanderas. Diferentes formas de trabajar. 11 a 15 h Exhibición de forja tradicional junto a la iglesia, con Iñigo Txibite.11 a 15 h Tiovivo infantil artesano, acceso gratuito.11:30 a 14:30 h Exposición ‘45 años CD Urroztarra’, en la Sala de Cultura. 11:30 a 13:30 h IV Concurso Popular de Queso de Pastor del Pirineo y Prepirineo. Carpa. 11:30 a 15 h Exposición de maquinaria agrícola antiguas.12 h Degustación de migas en la carpa pequeña. 12:30 a 13:30 h Elaboración de tallas de madera con motosierra.15:30 h Comida popular organizada por Urrotzeko Gazteak. 14 h Entrega de premios del IV Concurso Popular de Queso de Pastor del Pirineo y Prepirineo. 15 h Fin de la Jornada de Feria. 18:30 a 20:30 h Goxo txaranga. 21:30 h Bokatada a cargo de Urrotzeko gazteak. 23 h Conciertos de música organizado por Urrotzeko Gazteak. Aizu (Tributo a Kortatu), Kota Zero y DJ P8. Y Además: Degustación del famoso turrón de Casa Marcos. Tradicional muestra de ganado por gentileza de la familia Iriarte. Colaboración de CP de Urroz Villa. Demostración de trabajos artesanales. Productos alimenticios artesanales. Productos ecológicos.