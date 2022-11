Navarra apuesta por impulsar los videojuegos y la creación digital

Navarra aspira a convertirse en un referente en el mundo del videojuego y la creación digital. El sector vive momentos de ebullición y el desarrollo del mundo del metaverso augura que irá a más. En 2021 los videojuegos facturaron en España 1.795 millones de euros y se calcula que existen 18,1 millones de jugadores en el país (un 48% de ellos, mujeres).

En este contexto este jueves y viernes tendrán lugar las II Jornadas de Videojuegos y Creación Digital en el Centro Huarte, organizadas por la Dirección General de Cultura en colaboración con el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) y la empresa pública NICDO. Si el objetivo de las primera edición fue identificar la realidad del sector en Navarra, un año después se quiere profundizar en las posibilidades del sector. Basta ver el vídeo que resume los proyectos navarros presentados el año pasado y el de esta edición para ver la velocidad a la que se mueve este mundo. “Los resultados se ven rápido”, dice Carlos Fernández de Vigo, miembro de la junta directiva del CLAVNA, convencido de los buenos resultados que se obtienen cuando el sector público y el privado “se escuchan y se entienden”. La empresa Nexxyo Labs, por ejemplo, presentó algún proyecto el año pasado y ahora, con más de cien trabajadores en Tajonar, presentará dos videojuegos terminados y dos más que desarrolla actualmente. “Estamos trabajando para que se genere una industria del futuro y se consolide la del presente”, explica Fernández Vigo, coordinador de la mesa de animación y videojuegos dentro del CLAVNA.

El Centro Huarte volverá a ser la sede de estos encuentros que pondrán en contacto a las personas y empresas que desarrollan videojuegos en Navarra, que presentarán sus proyectos, y donde se podrán escuchar las claves del negocio por parte de “ponentes de primer nivel de diferentes ámbitos del videojuego”, en palabras de la jefa de sección de Proyectos Audiovisuales y Digitales, Ana Herrera.

Más de 130 personas asistirán a las jornadas, entre las que habrá 60 alumnos de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Corella, 20 de Creanavarra y 50 profesionales y representantes de empresas. La asistencia es gratuita previa inscripción y las ponencias se emitirán en streaming.

Se trata de un sector con mucho futuro pero también con mucha competencia, según apunta Fernández de Vigo. “Tienes que llegar con calidad y comunicar el proyecto que tienes”, explica. Uno de los grandes retos es la financiación, la búsqueda de cómo hacer productos de alta calidad y la distribución. “Financiar y comunicar son nuestros retos desde Navarra”, añade.

La Comunidad foral pretende marcar la estrategia en un sector que va a la velocidad del rayo y que está más presente en nuestras vidas de lo que creemos. De hecho, además de visibilizar lo que se hace actualmente, el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, apunta que se trata también de “identificar las conexiones de estos agentes con otros ámbitos como pueden ser el sanitario, el educativo, el industrial o el de la investigación”.

Después de apostar por la atracción de rodajes de cine y por la instalación de estudios de animación (ya hay cinco), éste sería el tercer paso en la estrategia audiovisual de Navarra. El departamento ha dado ya pasos como el evento Next Lab Finance & Tech, que organizó en junio enfocado a la financiación, y la presentación de la marca 'Navarra Animation' en el Festival de Annecy, uno de los más importantes del mundo del sector.

JUEVES, 10



Para conseguir desarrollar tu proyecto de videojuegos, pon un financiero en tu equipo. Fernando Prieto, fundador XP Business Consulting, experto en financiación proyectos digitales.



¿Pero qué hace un productor de videojuegos? Josep Martínez, productor jefe de Nexxyo Labs y nominado a un premio BAFTA Ones To Watch.



Presentación de proyectos desarrollados en Navarra. Outer Ring y One Last Breath, de Nexxyo Labs; El robo del Cáliz y Entrenamiento, de Ouiplay, y el avance de dos nuevos videojuegos de Nexxyo Labs.







VIERNES 11



La creatividad del cine de animación aplicada al sector del videojuego. Jordi Grangel, cocreador de Estudio Grangel.



El salto a formar una empresa de videojuegos: el rol del CEO. Eva Gaspar, CEO de la Abylight.



Serious Games y Gamificación como oportunidad dentro de los videojuegos. Carlos González Tardón, doctor en Psicología, Ocio y Desarrollo Huamano.



Presentación de proyectos desarrollados en Navarra. The Silent Swan y The Last Lighthouse, de Creanavarra/ Praenaris y Harremana: El primer Emotional Art, a cargo de Dr. Platypus y& Ms. Wombat.