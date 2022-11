Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

’Altas Capacidades: dudas frecuentes y pasos a dar’. Sala Ámbito cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 h. Ponente: Ana T. Hernández, pedagoga especializada en Altas Capacidades. ¿Qué son las altas capacidades y qué no son? fuera mitos. ¿Qué medidas se pueden tomar tanto en casa como en el colegio?... Entrada libre hasta completar aforo.

'Comunidades Judías en España y el protectorado español en Marruecos (1900-1950). Una aproximación etnográfica a las comunidades sefardíes de Barcelona y Tetuán'. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra.19:30 h. Ponente: Maite Ojeda-Mata Andrea. 'XXIX Semana de Estudios Sefardíes Iacob M. Hassán'. Organiza Ayuntamiento Estella-Lizarra. Patrocina: Caminos de Sefarad. Red de Juderías de España.

‘La música de Pedro Iturralde’. Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. 19 h. ‘II Ciclo Pedro Iturralde In Memoriam’. Conferencia con Joaquín Franco y Jesús Mª Gómez.

Charla sobre Comunidad Energética. Sociedad Harraisko de Gazólaz. 20 h. A cargo del alcalde de Garralda, Gurutz Gorraiz.

LIBROS

Presentación del libro ‘AFFNA 36 NAFSE. 20 años de memoria digna’. Librería Elkar Pamplona. 18.30 h. Con motivo del ‘20 Aniversario de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra 1936-Nafarroako Fusilatuen Senitartekoen Elkartea (AFFNA-36-NAFSE)’. A cargo de su autora, la periodista pamplonesa Lola Cabasés Hita.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Héroes y ofrendas’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Director: Perry So. Solista: Wu Wei (sheng). 1ª parte: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Ricercare a 6 (arr. Webern). Jukka Tiensuu (1948): Teoton, concierto para sheng y orquesta. 2ª parte: Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sinfonía nº 3 en Mi bemol Mayor, op. 55 ‘Heroica’. Entradas: 24 €.

Concierto debut de la banda pamplonesa Kokoshca. Indara Club, Pamplona. Apertura puertas 20 h. Entradas: anticipada 12 €, taquilla 15 €.

Mariachi Los Cazahuates. Zentral Pamplona. 21 h. Concierto. Entradas: anticipada 10 € + gastos.

El Jose. Rockollection, c/ Olite, 12, Pamplona, 22:30 h. Sold Out.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

Presentación libro + concierto acústico ‘Del ruido al silencio. Bicheando por Ezcaba’. Casa de Cultura María de Maeztu (Artica). 19:30 h. Con Alfredo e Iker Piedrafita. Entrada gratuita previa retirada de invitación en www.berrioplano.es o taquilla.

Lágrimas de Sangre. Sala Totem, Villava. 21:30 h + After Party. Presentación de su último disco ‘Armónico desorden’. Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 18 €.

No More Blues + Baizera. Peña Euskal Herria de Burlada (/San Francisco, 13). 23 y 00:00 h. ‘XVI Udazkena Blues’. Dos grupos de Pamplona-Iruña. Entrada gratuita.

Bourbon King. Casa de Cultura de Villava. 20:30 h. Concierto de rap metal-nu metal. Banda afincada en Villava-Atarrabia formada en 2014. Sus componentes provienen de la escena Hip Hop y Metalcore local, provocando una sinergia con reminiscencias del sonido Nu Metalero de los noventa con claros tintes contemporáneos. Los componentes son Aaron DB (voz principal) y Dj Paik (platos, samples, programaciones), provenientes del grupo ZTK Rap; Jon Bourb On (bajo y voz) y Julen Dread (guitarras), procedentes de la banda Insomnio Kroniko; y David Topper (batería) involucrado en el panorama Jazz/Funk local. Entradas: 5 €.

TEATRO

La Hora de Pablo Ibarburu. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Monólogo. Pablo Ibarburu se estrena en solitario con este show de Stand Up Comedy en el que no faltarán sus infames imitaciones, sus divertidas anécdotas y la continua exploración de sus confusas emociones. Después de años de apariciones en programas como “Yu no te pierdas nada”, “Locomundo”, “La resistencia” o “El Intermedio”, el cómico vasco nos presenta un perfil desconocido hasta el momento. En este espectáculo conoceremos más sobre la influencia que las palabrotas y la religión tuvieron en su educación, su carrera antes de dedicarse a la comedia e incluso una historia universitaria ilegal que de contarla podría acabar con él entre rejas. Entradas: 16 y 14 €.

‘En buena compañía’. Civivox San Jorge. 20 h. ‘XXIV Muestra de Teatro de Aquí’. Con Muñekajos. Comedia. Todos los públicos.derezados con números musicales, podremos ver a unos siameses muy distintos, una pareja muy peculiar, o la movida cita entre un óvulo y un espermatozoide. Con más de una docena de sketches interpretados por tres actores, este montaje les hará disfrutar durante algo más de una hora de las diferentes formas de acercamiento para encontrar el alma gemela. Entrada libre, previa inscripción tfno. 10, la red civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Artilogios’. Centro Cultural de Noáin. 21 h. Con PAI. Los artilogios son artilugios para un elogio poético. El espectáculo es un bululú que se acompaña de artefactos electrónicos y mecánicos que marcan el ritmo al actor. Toda la técnica se somete al servicio de la poesía para crear un sortilegio exquisito, inteligente, tierno y preciso en el que lo imposible aparenta ser fácil y cercano. Hablamos, por ejemplo, de un grafitófono, un artilogio que solfea la resistencia eléctrica de un dibujo al carboncillo. De un susurrófono, un artilogio fonocaptor pregonero del susurro. Y de otros muchos que podrás conocer en este espectáculo que aúna muchas disciplinas diferentes con un mismo objetivo: el juego poético… Entradas: 5 €.

Monólogo Salva Reina: ‘Prohibido echarle cacahuetes al mono’. Casa de Cultura de Beriáin. 21 h. Entradas: 10 €.

‘Perséfone’. Auditorio Centro Cultural Corella. 21:30 h. Con Iluna Producciones. Una obra dramática escrita y dirigida por Miguel Goikoetxandía. Ciclo ‘Teatro de Otoño’. Entradas: 5 €.

‘Hotel Flamingo’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Clownic. Homenaje a Tricicle. El antiguo Hotel Flamingo va a reabrir sus puertas. El nuevo director y propietario, un visionario de los negocios, cree que es una gran idea hacerlo... ¡en plena pandemia! Clownic despliega un ritmo trepidante y gags desternillantes tras el mostrador de una recepción de hotel. No hace falta nada más, ni siquiera palabras. Entradas: 10 €.

Performances teatrales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS. 17:30 y 19:30 h. en la puerta y el patio del Palacio del Marqués de San Adrián, sede de UNED Tudela. A cargo de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez de Tudela. Acto de clausura.

CINE

‘La noche de los reyes’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Costa de Marfil, 2020. Dirección: Philippe Lacôte. Ciclo ‘Cines africanos: nuevos horizontes’. Un pequeño delincuente entra atemorizado en “La Maca”, una cárcel en medio del bosque de Costa de Marfil que se rige por sus propias reglas y donde los presos son los verdaderos gobernantes. El jefe de la prisión, enfermo y obligado a suicidarse según las reglas internas, elige a este recluso como nuevo cuentacuentos. Cuando la luna se tiñe de rojo, debe empezar a contar su historia y, cuando la termine, enfrentarse a su destino. Elige la historia de Zama King, un asesino, ídolo para el resto de los internos. La noche avanza, el peligro es constante, pero la imaginación y la creatividad se desbordan. Presenta Beatriz Leal. Entradas: 3 €.

Proyección ‘Encuentros 72, Pamplona’, con comentario en directo del periodista Manuel Hidalgo Museo Universidad de Navarra. 19 h. Proyección de esta película documental del artista José Antonio Sistiaga, con comentarios en directo del pamplonés Manuel Hidalgo, que rememorará el evento, al que acudió en calidad de estudiante. Entradas: 3 €.

IX Festival de Cortos de Ski y Snow del Pirineo-Skimetraje Play Pyrennes. Baluarte. 16.30-22 h. Winter Hall. Bar, ambientación musical y expositores con las novedades de esta temporada; estaciones de ski, las mejores marcas y material de esquí y nieve. 18.15 h. Apertura sala. 18.30 h. Inicio Proyecciones Cortometrajes: ‘Perdidos en el perdido’ (10’). Director: Nacho Merino. En pleno desconfinamiento tres amigos esquían la maravillosa cara norte del Perdido. ‘Sex for diesel’ (2’). Director:. Eric Roigé y Borja Serda. Terneuzen (Paises Bajos). Para los amantes del snowboard, sea invierno o verano, hay necesidades que satisfacer. ‘Ilusiones’ (11’). Director: Nacho Herranz. La vía Ilusiones, una magnífica y audaz apertura de Mikel Sáez y Chemari Andrés en la cara noreste del Vignemale. ‘Inside me’ (17’30’’). Director: Miquel Soler. España, Francia, Suiza y Austria. La montaña rusa que vive María tras su tercera lesión consecutiva. ‘On the road’ (19’49’’). Director: Juan Vicente Muñoz. Boí Taüll, Baqueira Beret, Ordino-Arcalís, Kappl, Les 2 Alps, La Clusaz, Nendaz, La Fesnossa & Biketrails Valencia. El joven rider Lucas Muñoz de Morales exprime la temporada 2019/20. Desde los primeros entrenamientos hasta las competiciones europeas. 19.30 h. Descanso. 20 h. Inicio proyecciones. ‘Eulogy of a steep skier’ (23’). Premiere en España. Directores: Nikolai Schirmer y Krister Kopala. Jiehkkevárri, cara S (Noruega). Nikolai Schrimer y Krister Kopala, compañeros durante años, se enfrentan ahora con nuevas parejas a exigentes retos en los Alpes de Lyngen. ‘Nknown’ (22’). Director: Miki Magister. Cuatro snowboarders de varias regiones de España durante Filomena, entre la península ibérica y el sur de Francia. ‘Balkan express’ (40’). Premiere en España. Director: Philipp Becker. Desde Tesalónica (Grecia) hasta Munich (Alemania). Los alpinistas Max Kroneck y Jochen Mesle reservan un billete de tren de ida a Tesalónica. El regreso, en bicicleta y esquiando. 21.30 h. Fin de proyecciones. Entradas: 7,50 €.

‘Expedición ‘95 a la Torre Sin Nombre (Trango Tower)’, con Txuma Ruiz. Peña Alegría de Iruña C/Jarauta 59, Pamplona. 19.30 h. ‘VII Ciclo de Proyecciones de Montaña y Aventura’, organizado por las Peñas Bullicio Pamplonés y Alegría de Iruña.

En el verano de 1995, 5 amigos de Pamplona realizaron un viaje con lo puesto al Trango Tower, donde abrieron una nueva vía en la cara Norte a la que pusieron el nombre de Intsumisioa. En aquella cordada estaban Mikel Zabalza, Antonio Akerreta y Fermín Izko. Mientras tanto en la vertiente Sureste Txuma Ruiz y Julian Beraza se proponían repetir la vía que los eslovenos Cankar, Knez y Srot abrieron en 1987. El 7 de julio de 1995 mientras en Pamplona corría la juerga sanferminera, Txuma y Julian alcanzaron la cima de la Torre sin Nombre a través de largos de hasta 7b en libre. En esta proyección Txuma Ruiz recordará como eran aquellas expediciones de roca y aventura en la década de los 90.

22º Festival Ópera Prima. Cine Moncayo de Tudela. 17.30 y 19.45 h ‘Cinco lobitos’. Dirección: Alauda Ruiz de Azúa. 22.15 h ‘Espíritu Sagrado’. Dirección: Chema García Ibarra. Entradas: 5,50 €.

CON NIÑOS

‘El viernes… TBO’. Aula 1 Civican. 18 h. Cómics y héroes… Conducido por Sara Machuca, bibliotecaria. Para público infantil, a partir de 9 años. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Cuentacuentos en euskera con Ventura Ruiz. Biblioteca Pública de Artica. 18 h. A partir de 4 años. Entrada libre con invitación.

VARIOS

Pamplona Tattoo Expo 2022. Baluarte. 4 al 6 de noviembre. Organiza: Urban Line Concept S.L. Reúne a los artistas más punteros de la profesión… Horario: 11 a 22 h. Entrada viernes: 10 €. Menores hasta 12 años: gratis. 12 a 16 años: 8 €. Abono (3 días): 30 €. Entrada sábado o domingo: 12 €. Menores hasta 12 años: gratis. 12 a 16 años: 8 €. Abono sábado y domingo: 20 €.

Celebración del 50º Aniversario de Medicus Mundi Navarra. Parlamento de Navarra. 12 h. Acto institucional. Casa de Cultura de Burlada. 19 h. Acto social.

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en vías de desarrollo o donados por benefactores. Hasta el 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h.