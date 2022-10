Fallece el exbaterista de los Red Hot Chilli Peppers

Darren Henley, más conocido como D. H. Peligro, batería de bandas como The Dead Kennedys y Red Hot Chili Peppers, ha fallecido en Los Ángeles tras sufrir un accidente en su casa de Los Ángeles. El músico, de 63 años, se cayó de espaldas y se golpeó en la cabeza. Henley murió en el acto.

El fallecimiento de D.H. Peligro lo ha comunicado la banda The Dead Kennedys en un comunicado a través de sus redes sociales: "El batería de los Dead Kennedys D.H. Peligro (Darren Henley) falleció en su casa de Los Ángles ayer 28 de octubre. Murió de un traumatismo en la cabeza por una caída accidental. Los preparativos (del funeral) que están pendientes se anunciarán en los próximos días. Gracias por vuestros pensamientos y palabras de consuelo".

Henley fue el batería de The Dead Kennedys desde febrero de 1981 hasta su disolución en diciembre de 1986. Con ellos participó en los álbumes Plastic Surgery Disasters, Frankenchrist y Bedtime for Democracy, así como el EP In God We Trust y el recopilatorio Give Me Convenience or Give Me Death.

Con los Red Hot Chilli Peppers tocó durante una breve temporada en el año 1988.

En el año 2001 se reincorporó a los Dead Kennedys sin su antiguo líder y cantante Jello Biafra a quienes sus compañeros habían denunciado por haberse quedado con las regalías y privilegios en las licencias de las canciones de la banda de punk.

D.H .Peligro formó su propia banda llamada Peligro (en español) en la que también cantaba y con la que editó tres discos: Peligro (1995), Welcome to America y Sum of Our Surroundings, que ganó el premio al mejor disco del año en los premios de la música independiente de EE UU.