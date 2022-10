'Suro', ópera prima de Mikel Gurrea, llega al festival de Tudela

Suro, que significa corcho en catalán, es el primer largometraje en la dirección del donostiarra Mikel Gurrea. Galardonado en el Festival de San Sebastián con el premio FIPRESCI de la crítica, el Irizar a la mejor película vasca y el de mejor guion vasco, ayer se presentó en la sección oficial a concurso del Ópera Prima de Tudela con la presencia del propio Gurrea y la actriz Vicky Luengo, protagonista de este trabajo junto con Pol López.

Ambos actores interpretan a una pareja que inicia una nueva vida en el campo, concretamente en una masía con bosques de alcornoques extrayendo corcho. Allí emergen sus diferentes puntos de vista desafiando su futuro.

RODADA EN CATALÁN

Suro, rodada en catalán y que se estrenará en las salas comerciales el 2 de diciembre, “está arraigada en una vivencia personal, pero es una película totalmente de ficción ya que lo que se relata yo no lo he vivido”, señaló Gurrea. En este sentido, explicó los “mimbres” de los que salió la historia. “Soy de Donosti con alguna raíz navarra y con 18 años me fui a Barcelona a estudiar. Cuando acabé la carrera me encontré en un verano de impás y, al final, conseguí una beca para irme un año al extranjero. En ese verano que no sabía muy bien qué hacer acepté la propuesta de los familiares de mi pareja de entonces para trabajar como temporero en la pela del corcho en los bosques del norte de Cataluña con la premisa de sacarme unos cuartos y hacer un trabajo físico que no tiene que ver con lo que hago”, señaló.

Indicó que allí descubrió un mundo “muy rico en texturas y sonidos que me era desconocido y que intuía que podía ser muy cinematográfico”. “También experimenté sensaciones un poco contradictorias. Por un lado venía de parte de los propietarios, pero no lo soy; hablaba catalán, pero no lo soy; y estaba trabajando de temporero, pero sabiendo que no era un trabajo de por vida. Esas sensaciones se quedaron conmigo”, afirmó Gurrea, autor también del guion de Suro junto con Fran Kosterlitz, quien la rodó en catalán “por esa vivencia que tuve”.

Añadió que su ópera prima “pivota esa tensión entre lo urbano y lo rural, entre una pareja, entre los ideales, las ideas y la práctica, y de alguna forma esas tensiones se van contagiando”. Señaló que la mayor dificultad para su primer largometraje fue el covid, que hizo posponer un año el rodaje. “Se rodó en 24 jornadas porque teníamos un presupuesto de modesto para abajo. Fue un rodaje intenso por tiempo, que es dinero, pero a la vez muy feliz”, expuso.

Vicky Luengo y Pol López son los únicos actores profesionales que participan en esta película. “Cuando me llamó Mikel y me mandó el guion me encantó. Cuando lo leí dije: quiero hacer esto”, señaló Luengo. “Me increpan las dudas que plantea la película y poder dar voz a este tipo de preguntas que, como espectadora, me gustaría que me hicieran”, dijo.

Consideró que en la carrera de un actor, “evidentemente es importantísimo el trabajo y la perseverancia, pero hay un componente de suerte que no dominas”. En este sentido, sobre su papel protagonista en la serie Antidisturbios de Movistar +, señaló que le ha “abierto” puertas y que “fue una suerte caer en un proyecto así porque te ve mucha más gente”.