Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

IX Jornada sobre el Duelo: ‘¿Sabemos elaborar un duelo sano? El duelo y nuestra salud mental’. Civican. 9 a 18.30 h. Organiza Asociación Goizargi. Pago con inscripción 40 €. ‘V Semana del Recuerdo-Si me acompañas y no me juzgas, soy capaz’.

XXX Jornadas Micológicas 2022 de Cascante. Organiza la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Cascante Muérdago. Participan Ayuntamiento de Cascante, asociación Estaciones Sonoras y la empresa de arte, gestión cultural y del patrimonio Acción SI. Con ponentes de la Asociación Ibérica de Micología. Programa hoy: Charlas. Centro Cultural Avenida. 18 h. ‘¿Es verdad que los hongos están desapareciendo? Dificultades de trabajar en conservación de hongos’. Ibai Olariaga, doctor en Biología, Universidad Rey Juan Carlos. 19 h ‘Hongos liquenizados: líquenes’. Maria Prieto, profesor titular Universidad Rey Juan Carlos. Coordinadora de la línea de investigación de Conservación de Recursos Naturales. 20 h ‘Las micorrizas, una simbiosis oculta pero vital. Hongos-Plantas’. Luis Alberto Parra. Veterinario y presidente de la Asociación Micológica Arandina, referente mundial del género Agaricus (champiñones).

Ciclo 'Mintza gaitezen gure basoaz, gure ondareaz/Hablemos de nuestros bosques, nuestro patrimonio'. Errota Berri, Garralda, Aezkoa.19.30 h. 'Irati Oihana eta haren ingurumen-babesa. Europako zuzenbidearen aplikazioari buruzko oharrak/El monte Irati y su protección ambiental. Notas sobre aplicación del derecho europeo'. Con Xabier Ezeizabarrena: Doctor y profesor de Derecho Ambiental en EHU- UPV y Deusto.

LITERATURA

VI Feria de la Edición Navarra. Paseo de Sarasate, Pamplona. Del 26 de octubre al 1 de noviembre. Organiza la Asociación de Editores Independientes de Navarra. Participan 21 expositores. Horario: 10.30 a 14 y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 12 h Presentación 'Antología del Norte', de Ramón Andrés. 13 h Presentación 'Jaime Velaz, el capitán de Amaiur', de Peio Monteano. 17 h Presentación 'Nos llamarán chaqueteros', de Mikel Bueno. 18 h Presentación 'Los casos de Clara Campoamor', de Isabel Lizarraga y María Oset. 19 h. Presentación ‘No robaréis mi fe’. Pedro Mari Leoz (1930-2017)’, de José Luis Díaz Monreal. 20 h Presentación disco ‘Poemas acústicos’, de Bandada.

Con Beatriz Osés, escritora de literatura infantil/juvenil. Casa de Cultura de Peralta.12 h. Pequeño recorrido literario, recital y firma de libros. Entrada libre.

MÚSICA

‘Maestros’-Tributo a Grandes Cantautores. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Con el Grupo Tributo Jimenos Band. Espectáculo tributo a varios de los mejores cantautores del panorama musical español, como Joan Manuel Serrat, José Luis Perales, Luis Eduardo Aute, Carlos Cano o Víctor Manuel. Con el acompañamiento de la Banda de Música Cultural de Burlada, bajo la batuta de su director, Txuma Gallego. Entradas: 20 €.

Sophia Chamber Choir de Kiev (Ucrania). Iglesia de San Enrique, Pamplona/Iruña. 20 h. XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022 organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Girls Choir of Musamari Choral School de Tallinn (Estonia). Casa de Cultura de Burlada. 20 h. XIX Semana de Música Hilarión Eslava y XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022 organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Directora del coro: Tiina Mee. Pianista: Marian Heinmaa. El Coro de chicas de la Escuela Musamari fue fundado en 2006 y está formado por 34 chicas de 12 a 16 años. El coro ha participado en numerosos proyectos musicales. festivales y concursos… Entradas: anticipada 4 €, taquilla 6 €.

Maska Koris de Babite (Letonia). Iglesia de Santa María de Allo. 19 h. XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022 organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Paderewski Chamber Choir de Poznan (Polonia). Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 h. XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022 organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entradas: 6 €.

Härlanda Chamber Choir de Göteborg (Suecia). Iglesia de San Bartolomé de Marcilla. 20 h. XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022 organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra.19:30 h. Director: Juan Gainza. Al piano, Jonathan Milla. Coro formado por jóvenes entre los 17 y los 21 años. Repertorio muy variado, con obras de diferentes folklores y culturas, estilos desde el espiritual al pop y música de películas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Concierto de gaita & órgano. Iglesia de Santiago de Puente la Reina (tras la misa). 20 h. Organizado por Zubiondo Gaiteroak.

Dani Martín: ‘Qué caro es el tiempo’. Navarra Arena. 21 h. Dani Martín vuelve a los escenarios tras el parón de la pandemia. Dani presentará una gira muy especial que nos hará reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Nos lo merecemos. Entradas agotadas.

Queen Forever Tribute: ‘Back to the Light Tour’. Auditorio de Barañáin. 21 h. De la mano de Tolo Sanders (Freddie Mercury) y Adrián Pujadas (Brian May) nace el proyecto Queen Forever Tribute al que también se incorporan Juanjo Amengual (John Deacon) , Haritz Caperochipi (Roger Taylor) y Sebastián Raimundo (Spike Edney) para interpretar la obra musical y discográfica de Queen, un clásico del siglo XX. Entradas: 28 €.

Petardeo Especial Halloween-Sesión de Tardeo. Zentral Pamplona. Desde las 17 h. a cierre.

New Wave Of British Heavy Metal /Tribute Festival. Sala Totem, Villava. 19 h. Bones Factory Presenta ‘Metal Assault-Tribute Festival’. The Slavers. Crusader. Bastärds. Rippers. Entradas: anticipada 16 € + gastos.

Los Malagatos. Casa de Cultura de Irurtzun. 19 h. Ciclo ‘Ensueños de Folk/Folk Ametsetan’. Grupo folclórico de música andaluza rural. Recuperan la tradición presentándola en un formato actualizado dónde conviven melodías, letras o bailes repletos de emoción y valor histórico. En este primer trabajo muestran un abanico de estilos típicos de Málaga con una nueva propuesta estética inspirada en la voz del pueblo. Lo forman Carlos Fernández Campos. Voz, guitarra, violín, laúd y percusiones. Javier Gómez Bello. Flauta, voz, guitarra, y gaita. Carlos Cortés Bustamante. Percusiones, guitarra, laúd y coros. Entradas: 5 €.

Tardeo de versiones con el grupo Tres Navíos en un Bar. Terraza del bar Txoko del Casco Viejo de Beriáin. 19 h. Entrada gratuita.

Bastardix. Auditorio de Berriozar. 20 h. Ciclo ‘Girando por Navarra’. Grupo de folk-rock navarro. En sus canciones hacen una crítica social mediante la denuncia, la sátira y la ironía. Entradas: 5 €.

Festival de Halloween organizado por Juventud en Estella-Lizarra. Plaza de los Fueros. 21 a 03.00 h. Con los grupos Puro Relajo, Lord Byron y Palazo en las Kostillas, así como los DJs Vita Viñaras y David Cerviño.

DANZA

‘Yerma’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 h. Colaboración programa DNA del Gobierno de Navarra con ‘El Museo en Danza’. La obra homónima lorquiana es traída a la escena contemporánea por Zuk Performing Arts a través del teatro físico, la danza y el audiovisual. Los temas de la tragedia original: el qué dirán, la maternidad frustrada, el paso del tiempo, la vejez... aparecen en esta puesta en escena de una manera que roza lo cinematográfico. Entradas: 10 €.

‘Orígenes’. Cuevas de Zugarramurdi. 12 h. Con Dinamo Danza. Propuesta que se apoya en la mitología vasca para plantear preguntas estrechamente relacionadas con la esencia misma de lo humano. La danza, la dramaturgia coreográfica, la música y las artes visuales se dan cita en esta pieza de una hora duración dirigida por Carmen Larraz, pero creada a partir de las aportaciones de un equipo multidisciplinar. Entrada a las cuevas: adultos 5,50 €, niños (6-12 años) 3,50 €.

TEATRO

‘Microstable 2022: V Festival de Microartes Escénicas de Pamplona’. Hoy: El Titiriscopio: ‘Dancing in the rain’. Patio del Condestable. 17.30 a 20.30 h. Homenaje a una de las escenas más famosas del cine y probablemente a uno de los mejores momentos musicales que todos recordamos. Una adaptación libre y alocada que sorprende en un teatro (¡¡y a ese tamaño!!). Técnica de títere de varilla adaptado, escenografía dinámica con lluvia (y otras sorpresas) en escena holográfica. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es Microbras para teatro adulto. Civivox Condestable. 19.30, 20 y 20.30 h. ‘El sabor del melocotón’ con Kabía Teatro (teatro), narra la historia de una mujer a punto de saltar al vacío desde un muro para acabar con su vida… pero una mujer sin techo se sitúa justo allí donde piensa estamparse. Júlia Godino y Alexa Moya proponen ‘Tan a prop’, una exploración de los posibles diálogos que se generan entre danza y escultura a través de la creación de una escultura de yeso sobre el espacio escénico, a tiempo real. ‘La chica de la curva’ de Tinoní Creaciones (musical). Juan Villar, un famoso actor cansado de su oficio, va hacia la fiesta que organiza el director de su última película. Perdido por culpa de su GPS, encuentra a una extraña compañera de viaje que le advertirá de un gran peligro… Entradas: 10 €, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Hoy puede ser mi gran noche’. Teatro de Ansoáin. 20 h. Con Teatro en Vilo. Una fiesta teatral, una pieza cómica y musical, un ejercicio de autoficción que cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y sus hijas, cuya máxima aspiración es ser como su padre. Entradas: 7 €.

‘Trash’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 19:30 h. Yllana y Töthem se unen en este espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. La acción se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde 4 imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad. Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas, bolsas de basura… cualquier elemento que cae en manos de estos operarios, son transformados en vistosos números musicales llenos de ingenio y humor. Entradas: anticipada: 13 €, taquilla 15 €.

‘Molestias clownicas’. Kultur Etxea Olazti/Olazagutía. 19 h. Con Oihulari Klown. Pauxa es una payasa que, mientras espera su turno en la cola del ambulatorio, parece competir por ver quién está peor, aunque ya se sabe: al final todo es cosa de nervios…. Entradas: anticipada 4 €, taquilla 6 €.

‘El rey tuerto’. Casa de Cultura de Bera. 19 h. Con Inextremis. En euskera. Entradas: 7 €.

CINE

22º Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Cine Moncayo de Tudela.17.30 y 19.45 h ‘Suro’. Dirección: Mikel Gurrea. 22.15 h ‘El universo de Oliver’. Dirección: Alexis Morante. Entradas: 5,50 €.

CON NIÑOS

‘Del otro lado’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Escena Miriñaque. Organiza: ENT. Colabora: ‘Teatrodix Phestibal’-Teatro Comunitario. Este espectáculo habla de muros, vallas, ladrillos y un puente. Es una gran metáfora de las fronteras tanto las visibles como las invisibles. A ambos lados nos necesitamos. Ya era hora de hablar de ello… Creación y dirección: Blanca Del Barrio. Entradas: general 7 €. Grupos a partir de cinco personas: 6 €.

Taller lúdico-educativo del cuento ‘Un día todo cambió’. Tienda de juguetes y libros Dideco, c/ Navarro Villoslada 7, Pamplona. 12 h. Organiza Asociación Goizargi. Dirigido a niños y niñas de entre 3 y 8 años. Gratuito con inscripción previa a través del teléfono de Dideco: 948 04 54 89. ‘V Semana del Recuerdo-Si me acompañas y no me juzgas, soy capaz’.

‘En el Jardín/Lorategian’. Casa de Cultura de Villava. 17 h. castellano y 18:30 h. euskera. Teatro para bebés con Teatro Paraíso y Theatre de la Guimbarde (Bélgica). Autoría: Rosa A. García, Charlotte Fallon Dirección: Charlotte Fallon. Para niños y niñas de 1 a 3 años. Desde la más tierna edad, niños y niñas están inmersos en el mundo de las imágenes, aunque la mayoría de las veces de una forma pasiva. En este jardín se mezclan el teatro, el vídeo, las sombras y los dibujos, para proponer a los espectadores/as una experiencia visual lúdica y activa. La sutileza del espectáculo nos transporta a un universo poético, en el cual niños y niñas navegan con confianza y admiración… Entradas: 3 €.

Halloween en el parque Senda Viva (Arguedas). Cuatro días ‘aterradores’ en el Puente de Todos los Santos. Del 29 de octubre al 1 de noviembre. Horario: 11 a 20 h. Más info y entradas: www.sendaviva.com

VARIOS

‘Inmersión en los Encuentros de Pamplona 1972’: Visita guiada por la comisaria. Museo de Navarra. 18 h. En castellano. Aforo: 18 pax. Más info: www.museodenavarra.navarra.es

Tarde de Terror para jóvenes. Casa de la Juventud de Pamplona. 17 a 21 h. A cargo de la Asociación L&T. Habrá juegos de mesa temáticos, historias misteriosas, dos juegos de rol en vivo y dos sorprendentes escapes room. Salas ambientadas para la ocasión. Entrada libre, previa inscripción en la Casa.

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en vías de desarrollo o donados por benefactores. Hasta el 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h. Cerrado los domingos y los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Cocina abierta-Taller creativo: ‘Huerto urbano: la naturaleza en nuestras casas’. Espacio cocina de Civican. 11 a 14 h. Imparte Garazi Valluerca de Estudio Berenice. Inscripciones en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Repair Café’: Taller sobre movilidad en bicicleta. Geltoki Pamplona. 11 h. Con IruZiklo. Gratuito, previa reserva de plaza en geltoki.red

Música-monte-pintxopote. Sociedad La Bota, Estella-Lizarra. 19 h. 'IX Semana de la Montaña/IX Mendi Astea' Estella Lizarra: 'La solidaridad mueve montañas'.

Elizondo-Feria de Otoño. Durante el día: feria de artesanía y puestos por las calles.