Cine 'Return to dust' del chino de Li Ruijun, espiga de oro de la 67 Seminci La Espiga de Plata ha sido para 'The Quiet Girl', de Colm Bairéad, mientras que Karra Elejalde e Ivan Barnev se llevaron ex aequo el premio al mejor actor









El realizador chino Li Ruijun ha logrado este sábado 29 de octubre la Espiga de Oro de la 67 Seminci con 'Return to Dust', un largometraje que ha tenido problemas con la censura en China por mostrar la pobreza y decadencia del medio rural, y también la especulación urbanística. Así se ha conocido este sábado en la lectura del palmarés de la 67ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) por parte del jurado que preside la actriz Kate O'Toole y que ha valorado por tratar una "multiplicidad de cuestiones en varias capas y es un canto a la idea de vivir con dignidad" La Espiga de Plata ha sido para 'The Quiet Girl', de Colm Bairéad, una adaptación de la novela 'Foster', de la escritora irlandesa Claire Keegan, con la que el director irlandés (Dublín, 1981) ha firmado su primer largometraje de ficción, que también se ha llevado el premio del Público Sección Oficial y el de la Federación Internacional de la Prensa (FIPRESCI). Bairéad ha reconocido su asombro y agradecimiento por los galardones y ha subrayado la importancia de que se haya escrito y grabado en su propia lengua, en gaélico, lo que también supone un orgullo porque hay "hay muy pocas en esa lengua". El premio Ribera de Duero a mejor director ha sido desvelado por equivocación por el propio director del festival, Javier Angulo, cuando ha anunciado antes de tiempo los horarios de visionado de las películas: "Mañana se va a poder ver la película al mejor director... 'EO' del polaco Jerzy Skolimowski", ha anticipado entre risas de la audiencia. Ex aequo ha sido el premio al Mejor Actor ha sido que han recibido los intérpretes para Ivan Barnev y Karra Elejalde por 'Vasil', de la valenciana Avelina Prat; y el de la Mejor Actriz para la actriz de origen marroquí y español, nacida en Bruselas, Lubna Azabal, por 'Le bleu du Caftan', de Maryam Touzan. Barnev, que no habla castellano, ha asegurado que este es el premio "más grande" de su carrera profesional y ha bromeado con que espera que el próximo galardón "pueda agradecerlo en español", mientras que Errejalde ha dedicado el premio a su directora y ha afirmado que compartir la espiga "le hace el doble de ilusión, porque ambos actores se han sabido entender "aún no sabe cómo" y "ahora son grandes amigos". El premio Miguel Delibes a mejor guión ha sido para lo franceses Mikhaël Hers (director), Maud Ameline y Mariette Désert por 'Les passengers de la nuit', mientras que el de mejor fotografía lo ha recibido el camarógrafo Ruben Impens, por la cinta 'Le Otto montage' La película coreana 'Decision to leave', del afamado Par Chan Wook, ha recibido el premio a mejor montaje José Salcedo que ha realizado Kim Sang-Bum, mientras que el premio Pilar Miró a la nueva dirección ha sido para la realizadora portuguesa Cristèle Alves Meira por 'Alma viva' En cuanto a la Espiga de Oro a mejor cortometraje ha recaído en 'Arquitectura emocional 1959'", del cántabro León Siminiani, una cinta de 30 minutos del que el jurado ha valorado por ser una carta de amor "a la fotografía, a la arquitectura y al propio cine", que también ha sido elegido como cortometraje candidato al EFA Valladolid 2023. Sus productoras, Ainoha Ramírez y María Herrera, han agradecido el premio en nombre del director y han reconocido "la dificultad de rodar a lo largo de las cuatro estaciones, pero al poco de terminar en invierno llegó el confinamiento", lo que complicó mucho su producción. CANADÁ, EL PAÍS INVITADO EN LA SEMINCI DEL 2023 El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Javier Angulo, ha comenzado su intervención con el repaso a algunas cifras del festival - 275 visionados, 1.400 invitados, 350 sesiones de cine en cinco teatros, el Museo Patio Herreriano, un auditorio, la Casa de la India con "muchos llenos en las salas" - y ha afirmado que cree que se van a igualar los 98.000 espectadores de la edición de 2019. Esa asistencia ha sido calificada como "gratificante" por el jurado, que se ha rendido su particular homenaje al público vallisoletano, y han trasladado que "las películas no son nada sin el público, porque es muy importante apoyar el cine de autor de gran calidad como el que Valladolid ha podido ver esta semana", en palabras de su presidenta, Kate O'Toole. Angulo también ha anticipado que previsiblemente Canadá será el próximo país invitado para la 68ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

