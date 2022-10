Ayer por la noche once mil personas acudieron al Navarra Arena para disfrutar de los éxitos de El canto del loco de la mano de Dani Martín y su gira 'Qué caro es el tiempo', que homenajea a la banda: un espectáculo que comenzó poco después de las nueve de la noche y duró dos horas y cuarto.

“Yo soy más de Dani que de El canto del loco”, explicaba Argiñe Davalillo, de 42, mientras esperaba en la grada del Navarra Arena media hora antes de empezar el concierto. Pero Argiñe no estaba sola y venía con su marido y sus dos hijos. El gusto por el cantante es una pasión familiar. “Ellos (los niños) están castigados a diario oyendo su música todo el día, en casa, en el coche…”, aseguró Davalillo. La familia vino desde Bilbao para escuchar la voz de Dani Martín. El coronavirus les impidió ir al concierto que el cantante celebró el año pasado en Bilbao y no quisieron perder esta segunda oportunidad. A diferencia muchos, Davalillo prefiere esta nueva versión del cantante. ”Dani es más tranquilo, más maduro y El canto del Loco era más alocado. Las canciones de ahora no son tan radicales. El hombre ha madurado y se le ve”, reflexionaba. Su hija Izarbe Álvarez, de 10 años, también le dedicaba elogios: “Es muy rockero, tiene muchísimo ritmo y a mí sus canciones me alegran mucho”.

Miguel Osés

Y fue esa alegria la que asomó cuando Dani Martín apareció de sorpresa en la pasarela, en los límites del escenario. El cantante comenzó con uno de sus mayores clásicos: 'La suerte de mi vida'. La canción provocó el estallido de la gente que se levantó con las primeras notas. Ya no iba a haber forma de sentarse. El Navarra Arena era una marea de brazos moviéndose al ritmo de canciones como 'Volverá' y 'Sueños', otras de las canciones más icónicas del grupo. El público se recreaba con cada canción del artista. Apenas había tiempo de pausas. Dani Martín empezó a un ritmo al más puro estilo alocado que le caracterizó en su antigua banda. Pero a medida que fue pasando el concierto las palabras de Davalillo cobraban sentido: aquel hombre vestido de negro encima del escenario tenía un tono más sereno con canciones como 'Qué caro es el tiempo' o 'Qué bonita es la vida' aunque sin perder ese fuego que mantuvo al público cantando a coro sus letras.

El evento, en sintonia con el resto de esta gira llamada Qué caro es el tiempo, fue un homenaje a El canto del loco, una banda que, en palabras del propio artista, “ahora es vuestra”. No lo pudo definir mejor, el baile de los presentes era el fiel reflejo de una música que ha traspasado la barrera del tiempo y que une a distintas generaciones en un mismo espacio.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando el cantante madrileño subió a un hombre escenario con el que intercambió una palabras de agradecimiento. La interacción de Dani Martín con el público fue una constante a largo de la noche.

“Las canciones son las que siguen vivas más allá de las personas”, expresó el cantante. Fue con 'Peter Pan' donde tomaron especial fuerza estas palabras. Algunos aprovecharon para abrazarse con el compañero mientras se encendían los flashes de los móviles por toda la sala. Cada canción era la union de la voz de Martín y la del público, que juntos alcanzaron el clímax con las canciones de 'Cero' y 'Zapatillas'. Igual que el canto de un loco que no quiere callarse.