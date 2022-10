Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Teresa Perales. La fuerza de la actitud’. Navarra Arena. 17 horas. Conferencia sobre la medallista paralímpica en el marco del Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la UPNA. Teresa es un ejemplo de esfuerzo, constancia y lucha y ofrecerá una charla motivadora en la que aportará claves para gestionar y rentabilizar el conjunto de activos que cada persona posee… Reservar invitación en: https://entradium.com/events/teresa-perales-la-fuerza-de-la-actitud-26-10-2022-17-00-navarra-arena

‘Cafeteando’-Taller: ‘No me han respondido del Bono Cultural, ¿qué puedo hacer?’. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Se acerca el final del Bono Cultural (31 octubre), si aún no te han contestado te contamos qué puedes hacer y cómo proceder. Impartirán la sesión Leyre Virto y Ramón Uría, alumnado de las prácticas de la Asesoría Jurídica. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Vivienda para todos en Burlada. Cómo conseguimos que el derecho a una vivienda sea una realidad en nuestro pueblo’. Casa de Cultura de Burlada. 19:30 horas. Ciclo ‘Otoño Solidario 2022’. Con la participación de personal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada y de distintas entidades que trabajan en Burlada. Organizan: Grupo Pobreza Cero y Ayuntamiento de Burlada.

‘Gestor energético, funciones y auditorías’. On line. 17 h. Ponente: Mayda de Pablo (ENERTRADE). VI Jornadas de Difusión y Sensibilización Energética: ‘Descubre una nueva manera de consumir y producir energía’. Previa inscripción en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-rmtkdJYvo_uw8QHvmT8LSdQzt_gqSAT3U4mMcVo9MIuAg/viewform

'Pumori. La hija de la montaña'. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra.19.30 horas. Coloquio con Alex Txikon (en euskera). 'IX Semana de la Montaña/IX Mendi Astea' Estella Lizarra: 'La solidaridad mueve montañas'.

LITERATURA

VI Feria de la Edición Navarra. Paseo de Sarasate, Pamplona. Del 26 de octubre al 1 de noviembre. Organiza la Asociación de Editores Independientes de Navarra. Participan 21 expositores. Horario: 10.30 a 14 y de 17 a 21 h. Actividades hoy: 10:30 h Taller ‘¡Voy a hacer un libro!’. 18 h Presentación ‘Siempre estuvimos aquí, Siempre fuimos Guerreras. Vol. I y II’, con Mónica Revenga, diseñadora del proyecto y diseñadora gráfica.

Presentación del libro 'Mi cáncer de mama ( y el tuyo) en 19 preguntas'. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo 44, Bis, 1º, Pamplona. 18.30 horas. Autora: Marisol Artica Zurano. Presenta la periodista Sonsoles Echavarren.

Presentación del libro ‘El final de la fiesta’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Tras ‘La música de los huesos' y 'El ritual de los muertos', la escritora navarra Nagore Suárez presenta este thriller lleno de giros peligrosos con un ritmo frenético que mantendrán al lector en tensión hasta el esperado final de esta trilogía y, también, de la fiesta. Entrada libre hasta completar aforo.

‘25 Años de Poesía de Isabel Blanco Ollero’. Biblioteca de Artajona. 19 horas. Organizado por el Ayuntamiento, dentro de su programación cultural de otoño. La poeta hará un recorrido por su obra literaria desde finales de 1996 a 2022 y ofrecerá un recital poético-musical, con poemas seleccionados de sus siete libros publicados, de diversas antologías y de cantoemas del CD ‘Estación de Hendaya’, así como parte de obra inédita.

MÚSICA

‘17 Festival de Voces Iguales de Pamplona/Iruñeko Ahots Berdinen Jaialdia’. Iglesia de los PP Capuchinos, Avda. de Carlos III, Pamplona. 19:15 horas. Concierto de voces graves, con la actuación de los coros Gizonok de Pamplona-Iruña, Garaizarko Matsorriak de Bilbao y Stockholm Manskor de Estocolmo-Suecia. Entrada libre.

Stuttgart Kammerchor de Alemania. Iglesia de San Francisco Javier, Pamplona. 20 horas. ‘XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra 2022’, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

‘Enclave Fortissimo’. Auditorio Civican.19:30 horas. Proyecto de mediación, en colaboración con Fundación Baluarte, para acercar la música de la Orquesta Sinfónica de Navarra a todos los públicos y crear así espacios de reflexión y debate. Concierto de Cámara Nº 1. ‘Arriaga, el Mozart vasco’. Obras de J.C de Arriaga y W.A Mozart. Intérpretes: Nikola Takov y Grazyna Romanczuk (violines); Robert Pajewski (viola); Dorota Pukownik (violonchelo). Inscripciones en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

CINE

‘Roma ciudad abierta’. Filmoteca de Navarra.19.30 horas. Ciclo ‘Roberto Rossellini esencial’. Italia, 1945. Esta película es la primera de tres películas de guerra dirigidas por Rossellini. Ambientada en Roma durante la ocupación nazi ensambla las historias de varias personas que tienen como nexo de unión un vínculo con La Resistencia. De forma especial, la de un sacerdote y de un partisano comunista. Enmarcada en el neorrealismo italiano, plantea cuestiones de gran trascendencia histórica y moral que ponen de manifiesto la crueldad que Italia había visto hasta llegar a 1945. Entradas: 2 €.

Proyección del documental ‘La historia de amor con el cerebro’. Civivox Iturrama. 19 horas. Ciclo ‘Octubre con Cajal’ organizado por el Museo de Ciencias de la UNAV con motivo del Año Ramón y Cajal. Documental que narra la fascinante historia de Marian Diamond, profesora de la Universidad de Berkeley, una de las fundadoras de la neurociencia moderna y la primera persona que demostró la plasticidad del cerebro, que puede cambiar con la experiencia. Proyección en versión original en inglés, con subtítulos en castellano. Coloquio posterior. Entrada gratuita previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Mujeres del siglo XX’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 19 horas. Ciclo ‘Cine y Mujeres’. Proyección de la película, ambientada en los años 70 es “imprescindible para entender las transformaciones que afectan a las mujeres’. En el marco de la ‘Escuela de Empoderamiento’ organizada por el Área de Igualdad. Entradas: 3 euros.

22º Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Cine Moncayo de Tudela. 20.14 horas. Acto presentación, con Rímel De Carlos Agramonte y Alejo De Julio Mazarico. Entrada libre.

DANZA

‘El Lago de los Cisnes’-Ballet de Kiev. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. El Ballet de Kiev con Ana Sophia Schelller cómo directora artística, se presenta por primera vez en España. Función solidaria, con la donación a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania de 1,5 € por cada entrada vendida. Entradas: 27 €.

CON NIÑOS

El duelo: ‘¿Y qué pasa con la infancia? Herramientas a través del cuento’. Facebook Live. 17.30 horas. Además de ofrecer algunas pautas y testimonios de menores a los que estamos acompañando, con el encuentro profundizaremos en cómo viven los niños y niñas el duelo y cómo podemos acompañarles en su dolor… ‘V Semana del Recuerdo: Si me acompañas y no me juzgas, soy capaz’ de la Asociación Goizargi.

Kamishibai: cuentacuentos. Biblioteca de Navarra. 18 horas. Sesión de cuentacuentos con kamishibai. Esta actividad se desarrolla con personas voluntarias del colegio público San Juan de la Cadena. Títulos: ‘Amigos de verdad’, ‘Elefantito tiene hambre’, ‘La bruja Gertrudis’ y ‘La tortuga pianista’. En castellano. Niños/as mayores de 4 años.

‘Basoko misterioak udazkenean’. Biblioteca Pública de Milagrosa. 18 horas. Cuentacuentos en euskera con Maitane Pérez. Para público infantil de 4 a 8 años. Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, en el correo biblimil@navarra.es o en el teléfono 948 245 460.

VARIOS

'Día del Daño Cerebral Adquirido’. Clínica Ubarmin. Recital a cargo de la Coral Barañáin Abesbatza, carpa divulgativa y una exposición de posters, en horario de 10 a 14 h.

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en vías de desarrollo o donados por benefactores. Hasta el 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h. Cerrado los domingos y los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Taller metodológico: PIBE (Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas). Antartika Kultur Container /C. Mayor, 53, Pamplona. 9.30 a 13.30 horas. Realizado por Antonio Reina en coordinación con la Asociación Galkidea de Pamplona. ‘II Teatrodix Phestibal’. Precio: 10 euros. Redes: @teatrodixphestibal y www.teatrodix.com

Grupo de Acción Climática. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 18 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad. ¿Ves las noticias sobre cambio climático en la tele y la apagas porque te sientes abrumado/a? ¿Te preocupa el cambio climático y no sabes por dónde empezar a hacer algo? Si la respuesta es afirmativa, este es tu grupo. Un espacio mensual, donde empezar a ser parte de la solución, desde nuestro día a día (consumo, energía o alimentación). Y, sobre todo, hacerlo en compañía, sembrando la satisfacción y la esperanza. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010.

Mercadillo de Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. Alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras. Podrán intercambiar hasta un máximo de seis objetos por semana por otros objetos de valor similar. Horario: lunes a jueves, de 10 a 13 y de 18 a 20 h y viernes de 10 a 13 h.