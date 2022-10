Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS/JORNADAS

‘Ocupación, salud y felicidad’. Civivox Iturrama. 18.30 h. Charla con el terapeuta ocupacional Sergio Guzmán. Organiza: Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra. Entrada libre.

‘Contar el terror: el periodismo y la (no) ficción ante la violencia terrorista’. Aula 5 FCOM, Universidad de Navarra. Necesaria inscripción. Hoy: 10:30-12:30 h Charla-taller: ‘Cómo contar el terror: los inicios de ETA desde la ficción y el documental’. Abel García Roure, creador de la serie ‘La Línea Invisible’ (Movistar+). Jon Viar, director del documental ‘Traidores’. Teo Uriarte, expolítico y protagonista de ‘Traidores’. Modera Pablo Castrillo, profesor de la Facultad de Comunicación.

VIII Simposio ‘Patrimonio, Paisaje y Globalización-’Los caminos que nos atraviesan-Zeharkatzen gaituzten bideak’. Museo de Navarra. 19 h Antonio Lista (geógrafo y urbanista). ‘La regeneración del territorio a partir de un nuevo uso y categorización de los caminos’.

II Congreso de Historia Moderna Corella Ciudad del Barroco: ‘El trote de los jinetes del Apocalipsis: epidemias, hambrunas y guerras en la modernidad’. Museo de Arte Sacro de Corella. Matrícula: 15 €. Necesaria inscripción. Programa hoy: 17 h. Inauguración. Gorka García Izal, alcalde de Corella. Directores del congreso: Fco. José Alfaro Pérez y José Miguel Lana Berasain. 17:15 h. ‘La peste en Europa, 1347-1820: tendencias generales, nuevos resultados’. Dr. Guido Alfani (Universidad de Milán Bocconi). 18 h. ‘Vida cotidiana y resistencia pública. Sobrevivir a una epidemia en la Monarquía Hispánica de los siglos XVI-XVII’. Dr. Francisco José Alfaro Pérez (Universidad de Zaragoza). 18:45 h. ‘Daños colaterales. Las personas y los desastres de la guerra en época Moderna’. Dra. María José Vilalta i Escobar (Universidad de Lleida). 19:30 h. Debate. 20 h. Recital barroco ‘Los jinetes del Apocalipsis en la lírica universal’ a cargo de la soprano y dra. Estrella Cuello y la pianista Cristina Presmanes.

‘Jornadas de Barrio’-Casco Viejo, Iruña. Viernes 21 y sábado 22 de octubre. Salón de Actos Escuelas San Francisco, de 17:30 a 20 h y de 10 a 14 h, respectivamente. Organiza AZ Sare Komunitarioa.

‘La judería puentesina (1080-1410)’. Casa del Vínculo de Puente la Reina-Gares. 19 h. Charla con Juan Carrasco.

LITERATURA

‘Letraheridas 2022-IV Encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial’. Librería Katakrak, Pamplona. 18 horas. Encuentro entre Almudena Sánchez y Lidia Caro Leal para, a partir de sus obras, ‘Fármaco’ y ‘Los años que no’, analizar la construcción de potentes artefactos literarios que narran dos temas durísimos, una depresión y una violación, con sus repercusiones personales y sociales y la capacidad de resiliencia para superarlos y poderlo narrar con un despliegue de lenguaje y estilo portentosos. El debate estará moderado por Andrea Proenza. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Presentación del libro ‘Meditación Karunesh. Sus 7 secretos’. Elkar Comedias, Pamplona. 19 h. Autor: Omkar Karabia Nuin.

Presentación y firma del libro 'Blanco Inmaculado'. Ámbito Cultural de El Corte Inglés Pamplona. 19 h. Autora: Noelia Lorenzo. Presenta: Carlos Ollo Razquin. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del poemario ‘Paisajes que son vida’. Sala de Usos Múltiples Edificio de la Escuela, Auztberri-Espinal. 19 h. Autora: Antonia Lázcoz. Actividades del Ateneo Navarro.

Mesa Redonda: ‘La mujer en el mundo de la edición’. Biblioteca de Navarra.19 h. ‘VI Feria de la Edición Navarra’. Organizan: Biblioteca de Navarra y Editargi (Asociación de Escritores Independientes de Navarra).

MÚSICA

Gussy & Los Tripulantes: ‘Está prohibido rendirse’. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Presentación en directo del nuevo disco de Gussy, acompañado por su banda habitual y con invitados sobre el escenario. Este nuevo trabajo recoge canciones compuestas y grabadas en estos dos últimos años. Singles como ‘Tsunami’, ‘Mentiras’ o ‘No sabemos bailar’ ya han visto la luz acompañados de sus respectivos videoclips. El disco supone el quinto trabajo de estudio de Gussy hasta la fecha. Acompañado por Sergio Izquierdo a ala batería, Jon Carbajal a la guitarra eléctrica, Tote Garjón al bajo y los coros y Carlos Colina a los teclados y coros, Los Tripulantes son la banda perfecta para arropar a la voz y la guitarra acústica de Gussy. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

La M.O.D.A. Zentral Pamplona. 21 horas. Concierto. La Maravillosa Orquesta del Alcohol) presenta su nuevo disco, ‘Nuevo Cancionero Burgalés’, inspirado en el repertorio popular de su tierra, con letras sacadas de los cancioneros populares de Federico Olmeda (1903) y Antonio José (1932) y música compuesta por el grupo. Entradas: anticipadas 23 €.

Evergrey + Fractal Universe + Virtual Symmetry. Sala Totem, Villava. Apertura de puertas 19 h.Ordutegiak aldaketak izan ditzake. Evergrey presentará canciones de su nuevo álbum ‘Escape Of The Phoenix’. Fractal Universe, death metal progresivo desde Nancy (Francia) se unen a la gira. La banda lanzó su último disco, ‘The Impassable Horizon’ en 2021. Virtual Symmetry, banda de metal progresivo, vienen de Suiza e Italia. En 2020 lanzaron su último álbum ‘Exoverse’. E ntradas: anticipada 25 € + gastos, taquilla 30 €.

‘Classics On The Rocks’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Rock Classical Trío interpreta en este concierto algunas de las mejores canciones de rock de todos los tiempos (Whiskey in the jar, Still loving you. Dust in the wind...) fusionándolas con fragmentos de célebres obras clásicas como El Lago de los Cisnes, preludios varios de Bach, Carmen de Bizet y muchos más…. Entradas internet 4 €, taquilla 5 €.

‘Una noche en los Óscar’. Auditorio de Ribaforada. 20 h. Con la Jazzy Leap de la Coral de Cámara de Navarra. Entradas: 8 €. Fila Joven (menores de 18 años): 4 €.

Estitxu. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Ciclo ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

Joselito El Mariachi. Jubilados Erymen Mendebaldea. 17.15 h.

TEATRO

‘Sincericidio’. Civivox Mendillorri. 20 h. Con Grosso Modo. ‘XXIV Muestra de Teatro de Aquí 2022’. Comedia. La joven estudiante Berta está hecha un mar de dudas, tiene que tomar una decisión. Gracias a su amiga Silvia, con sus conocimientos de química y un par de cervezas, todo se vislumbra más sencillo, pero en la vida no todo es lo que parece y hasta lo más fácil puede llegar a complicarse… Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Álex O’Dogherty: ‘Imbécil’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Monólogo. Alex O’Dogherty mide mucho las palabras. Además, le afectan mucho. Las palabras. Las buenas poco, las malas mucho. ¿Es o no es IMBÉCIL..? ¿Por qué nos afectan tanto las palabras…? Entradas: 14 a 16 €.

‘Etxerik txikiena (La casa más pequeña)’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona.19 h. Espectáculo en euskera con Yarleku Teatro. En el marco del ‘II Teatrodix Phestival’-Festival Teatro Comunitario. El espectáculo aborda la incertidumbre que viven los niños y niñas refugiados tras abandonar su lugar de origen sin saber cuál va a ser su destino. Trata sobre el desarraigo y la importancia de los vínculos interpersonales en situaciones de vulnerabilidad… Entradas: 7 €. Grupos a partir de 5 personas: 6 €.

‘Aporofobia Stop’. Casa de Cultura de Burlada. 19.30 h. Proyecto de Ados Teatroa con usuarios del comedor solidario Paris 365 de la Fundación Gizakia Herritar en Pamplona para dar visibilidad a través del teatro a personas en situación de pobreza y exclusión. Ciclo ‘Otoño Solidario’. Organiza: Grupo Pobreza Cero y Ayuntamiento Burlada. Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Dos tablas y una pasión’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Teatro en estado puro con Rafael Álvarez ‘El Brujo’ acompañado de la música en directo del violín de Javier Alejano. Juego teatral que gira en torno al amor y el modo en el que lo han tratado autores como Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare, San Juan de la Cruz… Entradas: 15 €.

Pepe Viyuela: ‘Encerrona’. Casa de Cultura de Beriain. 21 h. Humor.Reflexión de lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. El personaje vive la experiencia de haberse quedado ATRAPADO en el escenario. Cuando entra en escena no sabe dónde se está metiendo. No ha venido a actuar pero, como un bufón de corte arrojado al salón del trono, se verá obligado a enfrentarse a ese público que lo observa. Entradas: 10 €.

Anthony Blake: ‘Sí! Tiene sentido’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Espectáculo de mentalismo. ¿Qué es el mentalismo? Lo que durante mucho tiempo se ha llamado Percepción Extra Sensorial, (P.E.S., o P.S.I. en sus siglas en inglés) Leer la mente de otra persona. Transmitir un pensamiento, una imagen o un sonido, de un cerebro a otro. No es magia. Todos lo hemos oído muchas veces: solo utilizamos un tanto por ciento ínfimo de nuestra capacidad cerebral. Pues bien, en esa parte que aún no utilizamos está ESA capacidad. Y, por primera vez en mi carrera, me propongo demostrarlo. Bienvenidos a SÍ! TIENE SENTIDO. Y recuerda todo es producto de tu imaginación ... y NO le des más vueltas, NO tiene sentido. Nos vemos SÍ! Entradas: 12 €.

Performance sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. UNED Tudela. 12:30 y 19:30 h. A cargo de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez de Tudela y en el marco de la exposición titulada ‘17 objetivos para mejorar’.

‘Don Dinero’. Casa de Cultura de Aoiz. 21 h. Teatro amaeteur. Dirección: Irati Antzerki Taldea. Organiza: Plataforma de Jubilados/as, Viudos/as y Pensionistas de Aoiz/Agoitz. Entradas: 5 €.

CINE

‘Ab aquis, relatos de tierra y agua’. La Fábrica de Gomas, c/Fuente de la Teja 12. Pamplona. 19.30 h. Documental grabado en la comarca de pinares soriana y que recuerda, entre otras cosas, a quienes tuvieron que abandonar La Muedra por la construcción de un pantano… Producido por la asociación Patrimonio para Jóvenes. Entrada libre hasta completar aforo.

EVENTOS

XVII Jornadas Barrocas de Corella. 17 h. II Congreso Historia Moderna. Inauguración del II Congreso de Historia Moderna, Corella Ciudad del Barroco. Lugar: Museo de Arte Sacro. 18 a 22 h. Mercado Barroco. Ambientado con ornamentos de esta época, con puestos de venta de alimentación y artesanía, música, carrusel ecológico y campamento barroco con recreaciones históricas y exposiciones de comienzos del S. XVIII. Pza. de España y Pza. de los Fueros. 20 h. Recital Barroco: 'Los jinetes del Apocalipsis en la lírica universal, a cargo de la soprano doctora Estrella Cuello, acompañada al piano por Cristina Presmanes. Museo de Arte Sacro. Entrada libre, hasta completar el aforo.

XXII Semana Gastronómica de Viana. 19 a 20 h Ruinas de la iglesia de San Pedro. Taller ‘Armonia de vino con chocolate’. Impartido por Clara Espinosa y Patricia Cano. Incluye cata de gotas y onzas de cacao armonizadas con vinos. 3 € venta en la oficina de turismo y en viana.es 20 a 21.30 h Pincho–Pote. Actuación de los artistas del Gremio. Casco Antiguo.

Ferias de Octubre en Tafalla 2022. Puestos de venta en el Paseo Padre Calatayud. 19:30 h Torico de fuego. De la Plaza de Navarra hacia los paseos. 20:30 h Actuación de Anthony Blake con el espectáculo “Si! Tiene sentido”. 12 €. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 21 h Partido Pelota Profesional Campeonato del 4 y medio. Frontón Ereta. Durante todo el fin de semana: Feria de Antigüedades. Vide Grenier. Frontón de Escolapios. Berdesia: Queremos llevarte al huerto… ¡Sin salir de la plaza! Ven a conocer nuestro proyecto de recuperación de abejeras. Plaza de Navarra. EscapeRoom: La autocaravana. Paseo Ereta. Entradas: https://www.lacaravanaescaperoom.com/

VARIOS

Mercadillo y Rastrillo Solidario de la Fundación Juan Bonal con las víctimas de la guerra de Ucrania. Locales parroquiales Parroquia San Ignacio, Avda. San Ignacio 3, Pamplona. Productos, ropa y complementos traídos de países en vías de desarrollo o donados por benefactores. Hasta el 5 de noviembre. Horario: 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h. Cerrado los domingos y los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Remarket: Mercado de venta y trueque de ropa de segunda mano. Geltoki Pamplona. Horario: 11 a 20 h. Entrada gratuita.

XXXIII Semana Cultural de la Federación de Casas Regionales en Navarra. 11 h. Recepción en el Ayuntamiento de Pamplona. 19 h. Lar Gallego. Apertura de la Exposición sobre el Camino Portugués del Año Jubilar Compostelano. Conferencia a cargo del presidente del Camino de Santiago en Pontevedra, Celestino Lores. Aperitivo para los participantes.

Campaña #SemanaDeLaPruebaAutonómica de diagnóstico precoz y prevención de VIH. Organiza SARE Elakartea. Tudela Casa de la Juventud, 10 a 14 h. Tudela Centro Rúa, 16 a 20 h. La prueba es gratuita y confidencial.