Los mariachis llenan Baluarte de música

Faltaba un poco más de media hora para empezar el concierto. Las puertas todavía no estaban abiertas, pero varias personas ya esperaban a la entrada de Baluarte. “Con muchas ganas de ver este espectáculo. Cuando vamos con el coche siempre ponemos mariachis”, comentó Ana López de Arróyabe, quien había llegado justo antes de que se abrieran las puertas a las siete y media . Poco a poco la gente fue entrando al edificio. Una vez dentro, parte del público optó por esperar fuera de la sala. Este era el caso de Isidro Armendáriz. “Me gustan las mexicanas y escuché que tenían bastante fama y a ver qué tal”, dijo y añadió que venía con muchas expectativas.

Así estaba este sábado el ambiente para el concierto de las siete de la tarde en Baluarte de la orquesta, quienesSin embargo, en una de las butacas al fondo de la sala, de México, no sabía qué iba a escuchar. “Estoy a la expectativa. Ni siquiera sabía que venía”, comenta entre risas. Su parejaquería darle la sorpresa. “Nos encanta bailar y todo lo que sea tema de mariachis. Cuando llegó la oportunidad me dije de comprar dos entradas, incluso busqué las de las esquinas, de cara a si podemos bailar y no nos echan del sitio, nos venimos aquí, no molestamos a nadie y bailamos tan felices”, explicó el hombre a unos metros de Hernández para que no lo oyera. Se apagaron las luces y Hernández no tardó en darse cuenta. Los Tenampas fueron los encargados de dar comienzo al espectáculo para dar luego entrada a Mariachi Vargas., entre otros instrumentos. A la música se le sumó bailes tradicionales que dieron color con sus vestidos y trajes. De este modo la orquesta celebró con la gente de Pamplona su 125 aniversario.que permanece en activo. Este concierto forma parte de la gira internacional que desarrolla en conmemoración de esta fecha.