Baluarte se mueve al ritmo del 'rock and roll'

Faltaban treinta minutos para que comenzara el concierto y el pasillo previo a la sala principal ya estaba repleto de padres e hijos. Este era el caso de Leo España y sus padres Esteban España y Belén Burgaleta, quienes esperaban en la cola para el puesto de pintacaras. El pequeño de ocho años llevaba el pelo erizado hacia arriba, al más puro estilo rock and roll. “Lo han peinado aquí pero él quería venir ya con su camiseta de rock“, explica Burgaleta. Y es que el rock sigue causando furor en las personas, no solo en aquellos que vivieron la época de Queen y otros clásicos, sino también en los más jóvenes. Así se demostró ayer por la tarde con el espectáculo I love rock and roll 2 de Minimusic en Baluarte, organizado por Diario de Navarra y BrandOK.

En la previa del concierto, los espectadores dispusieron también de degustación de postres y una peluquería, en los que los niños daban los últimos retoques a sus disfraces. Sin embargo, los adultos no se quedaron atrás, si no que le preguntaron a Leticia Corera y su cuadrilla de amigas, vestidas de negro, alguna que otra cadena y guantes de cuero. “Para enseñarles también a las niñas que hay otras maneras de vestir y que cada uno puede hacer lo que quiera y que puede llevar el look que le apetezca. Siempre intentamos que cada vez que les llevamos a un evento así nos disfrazamos”, comenta Corera. De entre las pequeñas, Helena Milagro comentó que esperaba “bailar mucho”.

Galería de imágenes

Diario de Navarra

Dicho y hecho. En cuanto dio comienzo el espectáculo, ya se podía ver a más de un niño de pie en su asiento meneando la cabeza y manos al son de Hound Dog de Elvis Presley, el primer artista homenajeado. A él le siguieron The Doors, pero fue con AC/DC donde se desencadenó la tormenta de truenos en forma de platillos, bombo y guitarras eléctricas.

Los músicos aprovechaban entre canción y canción para disfrazarse de cada uno de los grupos que iban a tocar.

En varios menos, la banda subió a niños y adultos al escenario a bailar. Padres e hijos disfrutaron juntos de la música de Aerosmith, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Queen, Ramones, entre otros.