Los Encuentros de Arte Joven 2022 clausuran con la entrega de premios a los ocho proyectos ganadores

entrega de los premios a los ocho proyectos ganadores de la mano del vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, El Programa de los Encuentros de Arte Joven 2022, impulsado por el Instituto Navarro de la Juventud (INJ) ha finalizado este mediodía con lade la mano del vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez , el director gerente del INJ, Carlos Amatriain y Oskia Ugarte, directora del centro de Arte Contemporaneo de Huarte.

Los ocho proyectos galardonados han sido seleccionados por un jurado compuesto por artistas de las cuatro disciplinas diferentes de una trayectoria consolidada. Estos han sido: Barcachita y Churrusteles, de Naia Carlos; Los secretos de Tineke, de Edurne Tainta; Ramos y Gramos, o las veces que casi me mato y me paré a escribir, de Las Nenas Thetre; Azzam, de Pablo Mazza; Iru, de Irati Azkoiti; Ojos Rosa, de Ada Garrues; M4K1T4, de Idoia Leache; e In fantasy I trust, de Nagore Chivite. Cada uno de estos recibirá un premio de 1.375 euros.

El vicepresidente Remírez ha felicitado a los artistas premiados, a quienes ha dado la enhorabuena por sus obras y la calidad de las mismas. Asimismo, ha destacado de estas “la manera en que han plasmado vuestro compromiso social, cultural y político a través de una mirada crítica. Abordando en ellas vuestras experiencias individuales y las preocupaciones que os atraviesan, como la salud mental, los vínculos afectivos, la memoria, o los roles de género, entre otros”.

“Las cuestiones que os preocupan a la juventud, forman parte de la agenda política del Gobierno de Navarra y sustancian las políticas públicas y acciones en las que venimos trabajando. Desde el Instituto Navarro de Juventud trabajamos por fomentar espacios y escenarios que os tengan en cuenta y posicionen como agentes de ese proceso de cambio”, ha señalado.

PROPUESTAS PREMIADAS

En cuanto a las obras ganadoras, en la modalidad de diseño, el jurado, compuesto por Paula Santos, Aziza Sadki, Joseba Lekuona y Ainhoa Urrutia, ha premiado el proyecto Iru de Irati Azkoiti, por su uso de la tradición como “base para buscar nuevas formas de creación contemporánea”.

En literatura, el jurado, formado por Mikel Rey, Paulina Flores y Oihane Garmendia, han seleccionado la obra Barcachita y Churrusteles de Naia Carlos, por “la potencialidad que el proyecto entraña, subrayando su voz poética, que es directa y profunda, siendo una elección idónea para la temática trabajada”. Y Los secretos de Tineke, de Edurene Tainta, por “haber sabido entrelazar el discurso narrativo con el visual de manera acertada y original, invitando al lector/a, ya sea infantil o adulto, a adentrarse en su universo creativo”.

Respecto a la modalidad de música y artes escénicas, el jurado, conformado por Carmen Larraz, Nazarío Diaz e Israel Medina, ha premiado Ramos y Gramos, o las veces que casi me mato y me paré a escribir, de Las Nenas Thetre, por “la coherencia de la propuesta, la cohesión de los elementos utilizados y su adaptación a los medios técnicos del programa”. Asimismo, también se ha seleccionado Azzam de Pablo Maza. En palabras del jurado, la destaca por “la claridad de su propuesta, así como el potencial de la puesta en escena, la mixtura de la música y los visuales”.

Finalmente, en la modalidad de Artes Plásticas y Audiovisuales, el jurado, formado por Ainara Vera, Greta Alfaro y Peio Aguirre ha premiado las obras Ojos Rosa de Ada Garrués, M4K1T4 de Idoia Leache e In fantasy I trust, de Nagore Chivite . En cuanto a la primera, el jurado ha destacado su “por su práctica pictórica, formas sugerentes entre la abstracción y la figuración que denotan sensibilidad y un mundo interior”. Respecto a la segunda, han puesto en valor su capacidad de “resignificar signos de lo cotidiano, que muestran el carácter performativo de la escultura actual”. Y sobre la tercera, han destacado su capacidad de “llevar la fantasía, como un género literario, al arte contemporáneo en una instalación de resonancias vinculadas a la tierra lo oculto y lo misterioso”.

En su deliberación, el jurado ha tenido en cuenta la calidad artística del proyecto, valorándose factores como la consistencia formal de la propuesta, la adecuación entre la forma y el contenido de la misma, el conocimiento expresado en la obra de autores u obras relevantes de su modalidad, la madurez en el lenguaje artístico empleado o la experimentación, entre otros.

ENCUENTROS DE ARTE JOVEN, MAYOR PARTICIPACIÓN AÑO TRAS AÑO

En total, este año se presentaron 101 propuestas, una cifra que viene a incrementar considerablemente la participación registrada en convocatorias previas. Se trata de un 16% más que el año pasado, cuando esta cifra alcanzó las 87. En 2020, el programa contó con 91 propuestas de proyectos artísticos, una cifra que duplicó la participación del año previo, 2019. Se trata pues de un programa consolidado, que este año celebra ya su 38ª edición, y que ha contado con un presupuesto de 131.000 euros, 23.000 euros más que en 2021.

Impulsados por el INJ, los Encuentros de Arte Joven pretenden ofrecer un punto de encuentro para el arte joven navarro, y apuestan por visibilizar la creación y producción de obras y contribuir a la formación y profesionalización de los y las artistas. Asimismo, pretenden servir como espacio de fomento para el diálogo y la convivencia entre los diversos géneros y lenguajes del arte como recursos necesarios para la creatividad juvenil a la hora de elaborar un proyecto artístico.