Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘COVID y residencias: El valor de las personas’. Civican. 11.30 h. Jornada sobre los mayores y la pandemia con la participación de Rafael Sánchez-Ostiz, Josep de Martí y Cinta Pascual. La jornada va acompañada de la exposición ‘Miradas’, con la misma temática. Reservar invitaciones, hasta completasr aforo, en: informacioncivican@ fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Gomazin: ermita e historia comunal’. Casa del Vínculo de Puente la Reina-Gares. 19 h. Charla con Aitor Pescador:

LITERATURA

Presentación del libro ‘El hombre que ordenaba bibliotecas’. Librería Walden, Pamplona. 20 h. Encuentro con el crítico, poeta y escritor Juan Marqués. Le acompañarán los escritores Sebastián Taberna y Fernando Chivite.

‘Dos intangibles en la creatividad literaria: la mirada y el estilo’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 12 a 14 horas. Taller impartido por el escritor Carlos Bassas. Precio: 6 €.

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. Con Javier Mina y Pedro Osés.19 h Librería Katakrak. Firma de ejemplares. 20 h Civivox Condestable. Presentación del álbum ‘Non gogoa…’.

MÚSICA

Bandada. La Fábrica de Gomas, c/Fuente de la Teja, 12, Pamplona. 20 h. Presenta con música en directo su poemario ‘Poemas acústicos’. Entrada gratuita.

‘Remember Queen’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Todos los éxitos de Queen como We are the Champions o Bohemian Rapsody en un espectáculo de éxito internacional. Aforo completo.

‘Officium Defunctorum Urgellensis’. Iglesia de San Juan Evangelista de Peralta. 19 h. A cargo del Ensemble Brudieu. Obras polifónica de Joan Brudieu (ca. 1520-1591) y coetáneos… ‘VII Festival de Música Barroca Ribera Alta 2022-’Ahotsa eta gorputza/voz y cuerpo’. Intérpretes: Maria Candela Scalabrini y Belén Vaquero, sopranos. Katarina Livljanić y Marc Díaz, altos. Martí Doñate y Ferran Mitjans, tenores. Bernat Cabré, Néstor Pindado y Cyprien Sadek, bajos. Arnau Farré, órgano. Maria Crisol, bajón. Josep Cabré, director. Preparación: Màrius Bernadó, Bernat Cabré y Josep Cabré, concepción artística y selección de documentos.

Óscar Candendo, órgano. San Esteban eliza, Bera. 19 h. ‘38º Ciclo de Música para Órgano en Navarra’. Este concierto nos ofrece la unión de dos figuras musicales que se encuentran entre los siglos XIX y XX en España: Eduardo Torres y Aquilino Amezua. El órgano de la iglesia de San Esteban de Bera es uno de los instrumentos de Aquilino Amezua que se conservan en estado original… El programa ofrecerá música extraordinariamente bella y bien escrita, dentro de las coordenadas que se establecieron en España para la música sacra con la publicación del Motu proprio de Pío X. Además, ofrecerá una panorámica de la música de la generación anterior, tanto en Alemania como en España, de la mano de Josef Gabriel Rheinberger y Felipe Gorriti.

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Noche de brujas’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19:30 h. Dirigido por Perry So. Cantaora: Marina Heredia. Imaginados y construidos por Beatriz Arzamendi, compositora elegida por la Fundación Baluarte para realizar el encargo de la Fundación SGAE y AEOS, brotan de la orquesta los sonidos del misterio y de las magias ancestrales, en un homenaje al universo femenino de las brujas. A través del fuego transformador de Falla y con su energía poderosa y pasional, volamos hacia el fantástico y exuberante mundo sinfónico de Berlioz… Entradas sueltas: 24 €. Abonado: 20 €. Joven: 8 €.

‘Estaciones Sonoras Otoño 2022’ Cascante. Patio Antiguo Colegio. Desde las 19 h. Patio Antiguo Colegio. 19:15 h Maitt. 20:15 h. Ángel Stanich. 22:05 h Morgan. 00:00 h. Corizonas. 01:30 h. Delaporte. DJ Cut y DJ Rafa Ariño. Cierre y entre bandas. Entradas: desde 30 € adultos. De 12 a 15 años incluidos: 20 €. De 0 a 11 años incluidos: 1 €.

Cafeteando-’Karaoke’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

CINE

‘El beso de la mujer araña’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘In Memoriam’. EE UU, Brasil, 1985. Dirección: Héctor Babenco. Esta película narra la historia de dos presos en una cárcel de Latinoamérica. Por un lado, un militante de izquierdas, Valentín Arregui. Por otro, un hombre homosexual condenado por presuntamente seducir a un menor, Luis Molina. Ambos se refugian en diferentes pensamientos para evadir la realidad: Molina en películas antiguas y Arregui en la política… La convivencia entre ambos en una pequeña celda dará como resultado un filme tan dramático como humano que explora cuestiones como la lealtad, la amistad y el amor. Entradas: 3 €.

TEATRO

‘¿Me pones un VIH, por favor?’. Civivox Iturrama. 19 h. Comedia promovida por la Asociación Sare, enmarcada en un proyecto de promoción de la salud, prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Dirección: Pablo Cañete, Ilunber Ayestarán y Lorea Gurutxarri. Guión: Ilunber Ayestarán y Lorea Gurutxarri. Interpretación: Ilunber Ayestarán y Lorea Gurutxarri. Entrada gratuita.

Gastroshow-Cabaret en euskera. Geltoki Pamplona. 21 h. Espectáculo teatral y musical en euskera desenfadado y provocativo a cargo de Euskabaret Ibiltari, grupo nómada de la comarca de Pamplona. Mediante un cuestionamiento de la heteronormatividad y jugando con la sexualidad el show consigue combinar placer y reflexión. Pasta ecológica: Jose Oyarzun de Pasta Martinelli (Beriain) será el productor invitado y la cena que acompaña al show se elaborará con sus productos como base. Entradas: 25 €, previa inscripción en en geltoki.red

‘Mua’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, Mutilva. 19 h. Con Kukúmix Teatro. Obra dirigida por Iratxe G. Uriz y Leire Ruiz para público juvenil y adulto. "Los besos que nunca dimos, que daremos, que nos dan. Comediantes que reparten canciones, risas, bailes y talento. Personajes que harán de cada escena una historia más allá de la ficción. Besos a repartir”. Entradas: 3 €.

‘Estoy rara’. Casa de Cultura de Beriáin. 21 h. Compañía Las Raras. Comedia con Paloma Jiménez y Ángela Conde. Un espectáculo de sketches cómicos en clave de ironía donde se tratan, a través del humor, temas tan importantes como el empoderamiento, la igualdad y sobre todo la incapacidad del ser humano para ser feliz… En el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Entrada libre hasta completar aforo.

EN FAMILIA

‘Les Tambours de Feu’. 21 h. Salida desde la Casa de Cultura de Villava. Recorrido calle Mayor y plaza Miguel Induráin. Espectáculo de calle, itinerante, nocturno, de percusión con pirotecnia, con la Compañía Deabru Beltzak. Un viaje a los orígenes de la tradición. Aker, el diablo del Akelarre, deambula por las calles; él y su séquito de percusionistas, recorren pueblos y ciudades. Los tambores vibran, las calles se iluminan…. Entrada libre.

EVENTOS

‘Jornadas Europeas de Patrimonio 2022’. Actividades gratuitas en 40 localidades. 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. + Info: 848 426090 de lunes a viernes, 9 a 14 h. y en jepnavarra.com, culturanavarra.es o kulturanafarroa.eus

‘Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras’. Con la UPNA. Más de 60 investigadores e investigadoras acercarán su actividad científica a la ciudadanía en Civican, 17 a 21 h. En total, 28 actividades diferentes para todos los públicos: Catas con Ciencia, Paseos con Ciencia, Pintxos con Ciencia, Experimenta, Ciencia con Arte… Programa: https://www.unavarra.es/nocheinvestiga/programaci%C3%B3n?languageId=100000 Con la UNAV: 18 a 20 h: Experimentos de química en la explanada del Cima, con voluntarios del Museo de Ciencias. 18.15 a 19 h: ‘Speed dating’ con científicos que contarán su investigación en conversaciones de 5 a 10 minutos. Participan las investigadoras Marisol Aymerich (Neurociencias), Arantxa González Miqueo (Enfermedades Cardiovasculares), Carmen Berasain (Hepatología) y Puri Fortes (Terapia Génica). 19 a 19.30 h: Monólogo ‘Pon a prueba tu cerebro’, con el investigador José Luis Lanciego. 19.30 a 20 h: Visita al CIMA.

IX Jornadas Barrocas de Villafranca. 12 h Gymkana Barroca ‘El Castellar’ con los alumnos de 6º de Primaria del CPEIP. 18 h Apertura del Mercado Barroco en la Plaza de España. 19 h Conferencia. ‘Pinceladas de la Historia de Villafranca (en recuerdo de Mº Jesús Lacarra)’. Ponente: José Luis Iriso. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca. Iglesia del Portal. 20:30 h Lectura del Pregón en la Plaza España. 21:30 y 22.30 h Visitas Teatralizadas ‘Mujeres conventuales de Villafranca’, a cargo del Grupo Caricaturas, en la Iglesia del convento Ntra. Sra. del Carmen. Máx. 40 personas/visita. Obligatorio inscribirse: 948 012 012.

XII Jornada de Exaltación del Piquillo de Lodosa 2022. 20 h. Maridaje de productos Denominación de Origen y Reyno Gourmet con Vinos DO Navarra. Casa de Cultura. Actividad con inscripción previa.

VARIOS

‘Pamplona Pop Up’-Mercadillo de Moda y Más. Hotel Tres Reyes, Pamplona. Más de 25 expositores de toda España con las últimas novedades en tendencias de moda, calzado, joyas, coleccionismo y mucho más... Del 30 de septiembre al 2 de octubre. Horario: 11 a 21 h. ininterrumpido. Entrada gratuita hasta completar aforo, Más info: www.metrodos.es

XI Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama 2022. Plaza del Castillo de Pamplona. Inicio 11 h. Organiza: SARAY, Asociación Navarra de Cáncer de Mama. Precio inscripción: 8 €, que irá destinado íntegramente a la SARAY, que lo destinará a Proyectos de Investigación en cáncer de mama. Venta presencial de dorsales, en El Corte Inglés. Inscripciones on line: en https://www.rockthesport.com/es/evento/saray2022 o en www.asociacionsaray.com.

‘IV Yamaguchi Torii 2022’. Carpa en Parque Yamaguchi y explanada Planetario de Pamplona. Días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Fiesta dedicada a la cultura japonesa. Programa hoy: 12 h Recorrido comentado por el jardín japonés del parque de Yamaguchi. 17.30 h Degustación de tés japoneses con TQ y más en la carpa de Yamaguchi.

FIESTAS

Cadreita-Fiestas de la Juventud. 20 h. Chupinazo por los Quintos 2002 amenizado por la Banda Municipal. Plaza del ayuntamiento. 00:30 h. Concierto José de Rico, DJ Fermín Montoya y DJ Mikel Sevillano.

Corella-Día Joven. 9 h. Dianas a cargo de la charanga de la Peña Gracurris. 10 h. Encierro de reses bravas, seguido de capea en la plaza de Toros. Ganadería Casta Murchantina de Murchante. 11 h. Degustación de pasteles. Plaza de España (hasta fin de existencias). Organiza: Repostería y Pastelería Dorleta. 12 h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 13 h. Pasacalles de las charangas, de las Peñas Tonel y Gracurris. 14:30 h. Comida popular joven (Chuletón). Placeta García. 16 h. Café-Concierto de rancheras con Chuchín Ibáñez, Plaza de España. 17 a 23 h. Djs. Calle San José. 17:30 h. Actuación musical de Maialen Lecumberri. Residencia Hogar de San José. 19:30 h. Tertulia taurina, con la presencia de matadores navarros, tertulia taurina análisis corrida día San Miguel. 20 h. Pasacalles de las charangas, de la Peñas Tonel. 20 h. Toro de fuego. Desde el crucero hacia Avda. M. Escudero. 20: h. Concierto a cargo de la orquesta En Esenzia, en la Carpa. 21:30 h. Torillo Infantil embolado con fuego. Desde el Crucero hacia Avda. Miguel Escudero. 23:45 h. Asistencia de las Peñas, el Tonel y la Gracurris, para el Pobre de mí, a la plaza de España. 00:00 h. Pobre de mí, con lanzamiento del cohete de fin de fiestas, desde el balcón del Ayuntamiento, en la plaza de España. 01:00 h. Verbena musical a cargo de la orquesta En Esenzia, en la carpa.

Cortes-Día de las Peñas. 18 h Encierro desde la Parada hasta la Plaza. A continuación, Vaquillas en la Plaza, de la ganadería Magallón de Fustiñana y Gran Prix de las Peñas. Amenizará musicalmente la Charanga Cuba Libre de Segovia. 20 h Encierro desde la Plaza hasta la Parada. Seguido, pasacalles de la Charanga Cuba Libre de Segovia. hasta la Plaza del Ayuntamiento. 20:45 h Danzas populares y jota de Cortes en la Plaza del Ayuntamiento. A continuación, torcidos simulados por la C/ Constitución y Plaza del Ayuntamiento.

Larraga-Día de San Miguel. 12.15 h Desde la Plaza de los Fueros, subida de la corporación municipal a la Iglesia. Acompañados de la Banda Alegría Raguesa. 12.30 h Procesión. 13 h Misa en honor a San Miguel amenizada por la Coral San Miguel Arcángel. 14 h Comida del socio Club de Jubilados. 18 h Actuación musical de Pan con Chile. Carpa Plaza de los Fueros. 20 h Video y exposición ‘40 Aniversario Gigantes de Larraga’. Casa de Cultura. 21 h Torico de fuego. Carretera Berbinzana.

Concejo de Olcoz. 17:30 h Yincana y bombas japonesas. 19 h Cata de vinos y degustación de quesos. 22 h Cena popular Catering Pamplona y bingo. 01:00 h Karaoke y DJ Ederson.

Pamplona-Festividad de la Virgen del Camino-Patrona de la Casa de Castilla y León en Navarra. 19 h. Charla. Palacio Condestable. Pueblos de Castilla y León: ‘Espinosa de los Monteros’. Ponente: Raúl Linares, alcalde. 21 h. Aperitivo en la Sede.

Villava-Prefiestas. 17 h Colocación de pañuelo de fiestas a bebés nacidos en 2020 y 2021. Casa de Cultura. 18 h Constitución del Ayuntamiento txiki. Salón de plenos del Ayuntamiento. 18:30 h Presentación de las pancartas txikis. Plaza Consistorial. 21 h Espectáculo de percusión y pirotecnia ‘Les Tambours de Feu’ a cargo de Deabru Beltzak. Salida desde la Casa de Cultura.