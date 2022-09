Robbie Williams anuncia un segundo concierto en Barcelona ante la gran demanda de entradas

Robbie Williams ha anunciado un segundo concierto en el Palau Sant Jordi de vendido más de 15.000 entradas para su actuación el día anterior en los primeros 30 minutos de venta. El cantante británicoha anunciado unen el Palau Sant Jordi de Barcelona , el 25 de marzo de 2023, tras haberpara su actuación el día anterior en losde venta.

Según ha informado la promotora Doctor Music, "ante la gran demanda de entradas, que se acerca ya al 'sold out', se confirma un segundo show en Barcelona el sábado 25 de marzo en el Palau Sant Jordi".

"Esta es la única fecha adicional posible para el ‘XXV Tour 2023’ en España, sin posibilidad de añadir nuevos conciertos", asegura la promotora musical.

Las entradas para este segundo concierto en Barcelona ya están a la venta a través de las webs doctormusic.com y entradas.com, con precios que oscilan entre los 50 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, y de 80 y 128 euros para las entradas de pista.

En los conciertos de su nueva gira, en los que actuará junto a una potente banda eléctrica, Robbie Williams interpretará algunos de sus temas más conocidos, como 'Let Me Entertain You', 'Feel', 'No Regrets', 'Rock DJ' o 'Angels', entre muchos otros.

La gira "XXV Tour 2023", con la que Williams celebrará sus 25 años de carrera, dará comienzo en Bolonia (Italia) el próximo 20 de enero y llegará al Palau Sant Jordi de Barcelona los días 24 y 25 de marzo de 2023, para continuar en el Altice Arena de Lisboa el 27 de marzo.