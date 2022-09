Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Igualdad. ¿Qué seremos?’. Civican.19 horas. Ponente: Rosa María Calaf, periodista. ‘Semana del Pensamiento’. Uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad es la construcción de sociedades libres, igualitarias y democráticas. Para ello el pensamiento crítico es hoy más que nunca, un bien imprescindible. Conversaremos con Rosa María Calaf en torno al papel que juega la educación, la información y las nuevas tecnologías en el proceso de desarrollo social. Reserva invitaciones en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o tfno. 948 222 444.

‘Balance y perspectiva de la Conferencia sobre el Futuro de Europa’. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo, Pamplona. 19:30 horas. Ciclo de conferencias ‘Hablemos de la Unión Europea’. Ponente: Araceli Mangas Martín. Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad Complutense. Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Aforo limitado. Se recomienda inscripción previa.

Presentación de ‘Rebelión Científica’. Planetario de Pamplona.19.30 horas. Ponentes: Peio Oria, meteorólogo, Delegado de Aemet en Navarra. Antonio Aretxabala, geólogo investigador en la Universidad de Zaragoza. Marina Serna, miembro de la Rebelión Científica. Somos la comunidad científica y académica rebelándose ante la inacción política frente a la crisis climática y ecológica. Durante décadas nuestros avisos no han sido escuchados, debemos pasar a la acción… Retirada de invitaciones 1 hora antes en la taquilla.

‘Cafeteando’-El jueves me entero… ‘Solicitar el bono cultural joven’. Casa de la Juventud de Pamplona. 19 horas.Hasta el 15 de octubre se puede solicitar el bono cultural joven. Si todavía no lo has solicitado, o tienes dudas sobre cómo hacerlo o en qué consiste, la Casa de la Juventud responde a tus dudas para saber cómo funciona. Entrada libre.

‘Palacios y nobles sangüesinos’. Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 19 horas. Conferencia a cargo de Iñaki Garrido Yerobi, académico de número de la Real Academia Matriense de Heráldica y Genealogía. Ciclo conferencias ‘Cita con la Historia’. Colabora UPNA. Actos ‘900º aniversario’ de la fundación de la villa.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Un millón de pasos’. Nuevo Casino, Plaza del Castillo de Pamplona. 19 horas. Autor: el periodista Álvaro Machín (Santander, 1976). Una novela llena de viajes, aventuras, anécdotas y personajes. Acompañará al autor Jorge Martín.

‘Secretos de Pamplona’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Conferencia de Juan Echenique sobre su libro. Presenta: María Oset. Entrada libre hasta completar aforo.

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. Flavita Banana. UPNA. Aula 022.19:30 horas. Encuentro con público. Patxi Huarte ‘Zaldieroa’. Librería TBO. 18 horas. Firma de ejemplares. Civivox Condestable. 20 horas. Entrevista con público (en euskera).

Revista monográfica de la Peña Pregón dedicada al 40 aniversario del Amejoramiento del Fuero de Navarra. Casa del Almirante, Tudela. 18.45 horas. Presentación del suplemento a cargo de José Mª Muruzábal y Juan José Martinena. 19.15 horas. Mesa coloquio. Participantes: Víctor Manuel Arbeloa y Alberto Pérez Calvo.

DANZA

‘Highlands’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 horas. Con Mal Pelo. Ciclo ‘Museo en Danza. Después de más de una década explorando la música de Johann Sebastian Bach, Mal Pelo presenta la última pieza de la tetralogía inspirada en la música del compositor. Un espectáculo de danza en diálogo con otras disciplinas a cargo de un elenco excepcional. 16 intérpretes: 8 bailarines, 4 cantantes y 4 músicos de cuerda. ‘Highlands’ es una eclosión del trabajo gestado y madurado en los espectáculos anteriores, donde han analizado y profundizado en la escucha y la visualización de las estructuras, armonías, voces y desarrollo de la música de J.S. Bach. Un estudio que, a lo largo de muchos años, les ha generado muchas preguntas en torno al diálogo entre la danza y la música barroca del contrapunto. Sacro, solemne, vitalista, a veces mundano y con algún punto surrealista, Highlands es un refugio espiritual construido con la danza y la música de Bach en diálogo con otros compositores como Henry Purcell, György Kurtag, Ärvo Part, Benjamin Britten y Friedrich Händel. La palabra irrumpe en medio de la danza y la música con textos de John Berger, Erri de Luca y Nick Cave. Entradas: 28, 30 y 32 €.

Bailables de txistu y gaita. Plaza del Castillo, Pamplona. 18.30 a 20.30 horas.Con la Asociación Banda de Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak y la Asociación Banda de Txistularis de Pamplona-Iruiñako Txistulari Taldea.

CINE

‘Diarios de Otsoga’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘El Ateneo presenta..’. Portugal, 2021. Dirección: Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes. Es verano. Crista, Carloto y João están construyendo un invernadero para mariposas en el jardín de una casa de campo y, mientras tanto, comparten rutinas del hogar, día tras día. El entorno y el fuera de campo comienzan a hacerse presentes poco a poco dentro de la historia Presenta: Fermín Martínez. Entradas: 3 €.

Presentación del cortometraje ‘El iluminado’. Biblioteca de Navarra. 19 horas. Director: Mikel Ros.

‘El Drogas’. Cines Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España, 2020. Dirección: Natxo Leuza. Documental biográfico que explora, como si de un río se tratase, todas las dimensiones y vertientes de la figura de Enrique Villarreal… Presentación y coloquio con los miembros del equipo. Entradas: 1 €.

TEATRO

‘Teatro Escape. Historias del Gayarre. Más allá del telón’. Teatro Gayarre, Pamplona. 17:30 y 20:30 horas. Proyecto de Fermín Ciaurriz (Wayout Room Escape) e Iraia Sanz (Logical Escape Room) que transforma el Teatro Gayarre en una gran sala de Escape Room, aunque con características propias que lo convierten en una experiencia diferente.Edad recomendada para participar: +14 años. Proyecto del Instituto Navarro de la Juventud con la colaboración del Teatro Gayarre. Entradas: 20 €.

MOVILIDAD

‘Camina y descubre los valores ambientales de Mendebaldea y el jardín del Hospital Universitario de Navarra’. Inicio en la puerta principal de la Biblioteca General de Navarra. 18 horas.Semana Europea de la Movilidad-Actividades a pie’. De la mano de la técnico Marina Jiménez. En el recorrido se conocerá una huerta urbana y se mostrarán los servicios de movilidad destinados a facilitar el uso de la bicicleta: aparcamientos seguros de rotación y estaciones de bicicletas eléctricas.

CON NIÑOS

'Behin Batean Festival cuentos a la sombra de un árbol’-I Festival de Narración Oral de Navarra'. Biblioteca de Lesaka. 17:30 h Jaione Urtasun: Pontxarekin denak berdin’. Público familiar.

III Certamen (mundial) de valses con Gigantes Txikis. Civivox San Jorge- 18.30 horas. ‘Jornadas infanto-juveniles de San Jorge’. Jóvenes del barrio ofrecerán, por parejas, sus coreografías al ritmo de las gaitas y el atabal. Los bailes serán valorados por el público asistente y se establecerá el ranking, teniendo en cuenta técnica, vistosidad y originalidad. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

VARIOS

Swap Party: Fiesta de intercambio de ropa. Geltoki, en la zona de taquillas de la antigua estación de autobuses de Pamplona. 18 horas. Organizado por el Foro Textil de Geltoki. Cada participante lleva como máximo 5 prendas y, a cambio, puede llevarse a casa otras 5. Se trata de decir adiós a la ropa que no nos vamos a poner tanto y dar la bienvenida a otra… ‘Campaña Ropa Limpia’. Entrada gratuita, previa inscripción en www.geltoki.red/campana-ropa-limpia

FIESTAS

Huarte. 13 h Misa. Iglesia Parroquial. Organiza: Parroquia. 14 h Comida para Nuestros/as Mayores. A continuación, animación musical de Los Pistatxos. Plaza San Juan. 17 h Juego ‘Descifra la Cifra’. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas. 17:30 h Final del V Campeonato de 4 ½ Femenino de Huarte Categoría Infantil. Frontón Toki Alai. Organiza: Club Pelotazale Huarte. 18:30-23:30 h Fiesta de la Cerveza con conciertos de la cantautora Haizea Armendariz y los grupos Rakatum y Nahiak Nahi en Berdintasuna. Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna. 19 h Concurso de Pintxos. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas. 20 h Pintxopote. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas.

Pamplona-San Fermín Txikito-Actos previos. Toda la semana: Exposición de fotos del movimiento popular del barrio en Matalaz (c/ Jarauta). 18 h Proyección del documental “Loreak Belaunetan” y posterior coloquio en LABA. 18 h Presentación de Matalaz. 18.30 h Inauguración del Auzogune. 19 h Conciertos en el Auzogune. La Manguera de la Guerta, Pleura, Burutik e Islada. 19.30 h Etxerako bidea gertu, en la calle Mercaderes. 21 h Concierto The Titanians en Arrano (c/ Carmen). 00.00 h Acompañamiento colectivo a casa desde Auzogune.

Villafranca-Día ‘Hoy lo celebramos juntas’. Ganadería: Victor Ustárroz Santafé 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por la charanga Garrafón 12 h. Misa solemne en la Parroquia organizada por ASMUVI. 12:45 h. La charanga El Garrafón desde el Atrio, recorrerá diversas calles de la villa junto con las mujeres y todas las personas que deseen unirse. Seguidamente habrá una degustación de vino espumoso en la plaza Calahorra. 14:30 h. Comida en el restaurante La K-va, previa inscripción en el tfno. 012 del 1 al 13 de septiembre. Habrá un obsequio para todas las asistentes. Precio a pagar 17 € socias, 20 € no socias (el ayuntamiento subvenciona a todas las mujeres con 5 € la comida organizada por ASMUVI). 16:30 h. Animada sobremesa con Karaoke (abierto al público en general). 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 18:45 h. Concentración de mujeres en las cuatro esquinas para bajar las mujeres a la plaza, acompañadas de la charanga. Tendrán sitio reservado en la grada y se les servirá un cóctel de champán. 19 h. Capea de Ganado bravo en la Plaza de España. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. Pasacalles por el recorrido habitual a cargo de la charanga El Garrafón.