Alba Reche viaja a su intimidad "más profunda" con 'Honestamente triste'

Hace un año y medio presentó su primer EP y este viernes Alba Reche lanza 'Honestamente triste', su nuevo proyecto discográfico, en el que revela su intimidad "más profunda" y en el que indaga en la tristeza, "como nunca antes" lo había hecho.

"En este proyecto he indagado como nunca antes en la tristeza, que es el sentimiento que más fácil se te enreda. Pero, además, el público no se va a encontrar con un único tipo de tristeza, sino que hay muchos tipos en las distintas canciones" dice Reche a EFE en una entrevista sobre este EP de cinco canciones que navegan entre "la fragilidad y un inspirador empoderamiento".

Con este nuevo EP, Reche (Elche, 1997) apuesta por un formato breve para que "la gente pueda acudir a él cuando necesite escuchar a alguien que se ha sentido como ella". De hecho, en un principio su idea era hacer un formato más pequeño, con solo dos canciones.

"Cuando empecé a componer vi que todas las canciones tenían un sentido y que no podía dejar unas fuera, y publicar tan solo un disco con dos y luego otro con el resto, tenían que estar juntas porque todas tenían un sentimiento común, de ahí que al final tenga cinco canciones", afirma.

Tras su paso por Operación Triunfo 2018 y de cumplir el sueño de estar nominada al Latin Grammy por "Quimera" (2019), Reche ha encontrado su hueco en el panorama musical, a pesar de llevar "poquito tiempo".

"Honestamente triste" (Universal Music) es un disco corto pero muy intenso: cinco canciones en menos de media hora que acreditan su avance como compositora e intérprete, fijado en acordes y estrofas el momento vital en que fueron concebidas.

Y es que el proceso de composición, según confiesa la propia artista "tan solo duró tres meses" y fue concebido como un diario en el que la artista se desnuda y se abre en canal: "He abierto capítulos de mi vida y he hecho el ejercicio de no esconderme, de reconciliarme con lo que siento, de contar las cosas tal cual las viví", declara.

Una de las canciones que más le costó decidir si entraba o no en el disco es "Esa también fui yo (quiero acordarme)" que narra un abuso de pareja en la adolescencia. "Al principio no quería publicarla porque sentía vergüenza, pero después de muchas conversaciones en el estudio y gracias al apoyo de mi familia y de mis amigos me decidí a publicarla", explica.

La canción, en cuyo videoclip han participado varias generaciones de mujeres de su familia -su abuela, su madre, su hermana y su prima pequeña, además de amigas-, es un tema sobre su pasado, "que ha servido para poner sobre la mesa un par de cosas, aceptarlas, superarlas y seguir adelante".

"Sentía que el momento había llegado. Además, el objetivo era hacer una canción que sirviese para ayudar también a otra persona a reconciliarse consigo misma", apunta.

Como ya hizo con los anteriores discos, la ilicitana presentará en directo las canciones de este nuevo EP en una gira que recorrerá 15 ciudades españolas y que empezará el próximo dos de octubre en Elche y culminará el 11 de febrero de 2023 en Vigo.

La artista confiesa que tiene muchas ganas de volverse a subir al escenario y compartir con sus seguidores su nueva música, y avanza que, aunque el disco y el tour se llamen "Honestamente triste", la gira va a ser todo lo contrario. "Va a ser muy divertida, las voy a interpretar de una manera que no tienen nada que ver a como están presentadas en el disco", detalla.