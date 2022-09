'Cuenta dos', un libro de relatos para leer y escribir en comunidad

Universidad de Navarra José Antonio Pérez Aguirre presentó este miércoles en la Facultad de Comunicación 'Cuenta dos', la segunda antología de relatos escrita por alumnos de distintas promociones y grados, editada por tres profesores de Periodismo y Comunicación Audiovisual y publicada en Graviola, una editorial impulsada por graduados de las facultades de Comunicación y Filosofía y Letras. “Siempre hemos pensado en la lectura y la escritura como un ejercicio personal, pero nosotros somos una comunidad”. Con esta reveladora frase, el profesor de Relato, crónica y discurso de lapresentó este miércoles en la, la segundaescrita por alumnos de distintas promociones y grados, editada por tres profesores de Periodismo y Comunicación Audiovisual y publicada en, una editorial impulsada por graduados de las facultades de Comunicación y Filosofía y Letras.

Durante el acto estuvieron presentes, además de Pérez Aguirre, los otros dos profesores editores del proyecto (Beatriz Gómez Baceiredo y Antonio Martínez Illán) y trece de los 22 autores e ilustradoras de esta segunda antologia, que contiene los mejores relatos escritos por los alumnos en el curso 2021-2022 y que sucede a 'Cuenta', el primer volumen presentado en septiembre de 2021.

Según explicó Pérez, el proyecto surgió para incentivar la lectura y la escritura entre los propios alumnos de la facultad. Y dirigiéndose a todos los que ocupaban el aula 6 del edificio les arengó: “Hay gente misteriosa entre nosotros, una especie de extraterrestres. Gente que escribe y que lo hace muy bien. Y también gente que lee, algo todavía más prodigioso”. Y añadió: “Hay que escribir no solo para uno mismo sino también para que nos lean. Empezad a escribir para vuestros compañeros. Empezad a leer a vuestros compañeros”.

El editor de 'Cuenta dos' insistió en que esta antología es un buen estímulo para los alumnos. “No descartéis la envidia y el reto de escribir mejor que vuestros compañeros, no dejéis de ver en sus relatos una inspiración para los vuestros”, dijo.

Perez admitió que “a veces se da una situación paradójica” entre los alumnos. “Queremos ser guionistas, pero no vemos películas; queremos ser periodistas, pero no leemos periódicos. La lectura va a ser algo muy valioso para los autores de estos relatos, pero también para nosotros mismos. Queremos, no que la antología de 'Cuenta' dos sea muy vendida sino, sobre todo, que sea muy leída”.

LA EXPERIENCIA DE LOS AUTORES

En el acto de presentación, intervinieron también, para contar su experiencia al resto de alumnos, cuatro de los 22 autores de relatos e ilustraciones que forman la antología: Nina Álvarez, Andrea Méndez, Andre Quispe y Ferran Serveto. Todos expusieron cómo viven a nivel personal el proceso creativo, qué métodos utilizan para superar la frustración o cómo de orgullosos se sienten de su trabajo.

Para Nina Álvarez (Tegucigalpa-Honduras, 2001), el proceso creativo es algo que se le viene encima, “como un susurro”, y cuando regresa a casa tiene la necesidad de escribirlo, hasta que los personajes hacen el resto. Un “proceso de urgencia” que reconoce también Andre Quispe (Lima-Perú, 2003) y que le hace desarrollar una historia entre el comienzo y el final, los dos elementos del relato que, a su juicio, deben atrapar al lector. Ferran Serveto (Lleida, 2003), por su parte, usó una frase que se topó en la red para describir su actitud frente a la creación: “No me gusta escribir, pero me gusta haber escrito’. Escribir es muy duro, porque no tienes una vida apasionante, pero hay que aprender a mirar en la realidad. A nada que ves algo valioso y lo compartes, siempre encuentras otras personas que lo ven como tú”. Y Andrea Méndez (Caracas-Venezuela, 2001), una de las tres ilustradoras, añadió: “Hay que intentar no frustrarse. A veces, si no sale una idea parece que se acabó el mundo, pero luego la vida siempre te da otra oportunidad”.

Y otra oportunidad es la que tuvieron Irene Ramírez (Pamplona, 1999), que envió su historia 'Ana, Madou y Mari Carmen' a la convocatoria extraordinaria y que fue seleccionada para Cuenta dos. (“Estoy feliz, porque es la primera vez que me publican un relato”, reconoció); y también Miriam Huárriz (Pamplona, 1997), que fue finalista en el XI Premio Jordi Sierra i Fabra de 2016 con su novela 'El último refugio' y que ahora “ve cumplido su deseo de verse publicada por primera vez en papel, no en internet” con su relato 'La mujer del hatillo'.

Jesus Caso

SELECCIÓN DE LOS RELATOS

Para concluir el acto, el profesor de primer curso de Periodismo y Comunicación Audiovisual explicó cuál es el proceso de selección de los relatos. “Cuando los profesores descubrimos algo valioso en los trabajos de los alumnos y confiamos en que ese hallazgo puede desarrollarse, le hacemos una propuesta al alumno. Una vez que el alumno lo reescribe, nos reunimos los profesores con todos los relatos que pueden ser editables, los leemos, los discutimos entre nosotros y elegimos los mejores. Después, si es necesario, hacemos una convocatoria abierta; pero para entonces ya tenemos una gran parte de los relatos seleccionados”.

EDITORIAL GRAVIOLA, LOS LIBROS COMO PUNTO DE ENCUENTRO

El director de Graviola -editora de ‘Cuenta dos’- y exalumno de la Facultad de Comunicación, Daniel Franco Sánchez, también intervino en la presentación de esta segunda antología, a la que calificó de “gran punto de encuentro de voces jóvenes, con historias que tienen salida más allá de sus propios autores”. “Desde Garaviola -subrayó-entendemos la literatura y los libros como un punto de encuentro que va más allá de la lectura, voces tanto de Latinoamérica como de España, que se vuelven a encontrar en aquel punto común que comparten: el idioma”.