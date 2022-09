'Ike', la joven realidad del beatbox con acento navarro

Iker Díaz Vallejo cuando pasan lista. Su familia y sus amigos, en beatboxers -desde los aficionados hasta los grandes campeones de las competiciones mundiales- se transforma en 'Ike'. Y este 'Ike', a pesar de su juventud, es un talento en la materia, probado ya en competiciones regionales y nacionales. En este 2022 ha ganado un campeonato de Euskal Herria celebrado en Bilbao, ha sido cuarto en otro a nivel nacional y está dispuesto a que su nombre suene con fuerza en esta disciplina en la que la boca hace magia para que suene música. Sus profesores de 2º de Bachiller le llamancuando pasan lista. Su familia y sus amigos, en Milagro , le conocen como Iker. Pero cuando este joven de 17 años se mete en los grupos de Discord en los que se reúnen los-desde los aficionados hasta los grandes campeones de las competiciones mundiales- se transforma en. Y este 'Ike', a pesar de su juventud, es un talento en la materia, probado ya en competiciones regionales y nacionales. En este 2022 ha ganado un campeonato de Euskal Herria celebrado en Bilbao, ha sido cuarto en otro a nivel nacional y está dispuesto a que su nombre suene con fuerza en esta disciplina en la que la boca hace magia para que suene música.

¿De dónde le viene la afición al beatbox?

Todo empezó en broma, con los amigos. Pero un día un colega me dijo: "Pues se te da bien". Y yo pensé: "Pues es verdad, sí que se me da bien". Entonces, empecé a buscar tutoriales de algún sonido que me molaba en concreto, empecé a conocer gente y a moverme por este mundo, y ahora tengo un montón de amistades que he hecho gracias a esto.

¿Cómo se entra en ese "mundo"?

Ahora se está poniendo de moda dar clases de beatbox, pero no conozco a ningún beatboxer que haya aprendido desde cero con clases. Yo utilizo muchísimo Discord -un servicio de mensajería instantánea que permite transmitir audio y vídeo- y ahí hago batallas de beatbox y hablo con mucha gente que también hace beatbox online. Sin Discord no podría conocer ni la mitad de lo que conozco.

¿Cuándo empezó?

Hace unos cuatro años... quizá tenía 14.

Y con 14 años, ¿no da reparo entablar conversación con desconocidos por internet?

No, no, he conocido a un montón de personas maravillosas por ahí.

¿Sus padres no lo miraban con malos ojos?

Creo que no. Vamos, no me lo han dicho. Pero es que la comunidad de beatbox es tan amistosa y tan cercana... Por ejemplo, tú estás en el servidor y te puedes encontrar ahí en un chat de voz al campeón mundial de beatbox haciendo beatbox con más personas. Es como estar jugando en la cancha de tu pueblo a basket y que de repente entre LeBron James a jugar con los chavales. Yo no tengo ningún miedo de abrirme a cualquier tipo de persona ahí, porque sé que si hace beatbox me va a caer automáticamente bien.

Antes de empezar con el beatbox, ¿había desarrolado aptitudes musicales o tocaba algún instrumento?

Siempre he tenido buen oído y me ha encantado escuchar música, pero en la asignatura de música cateaba. No he tocado ningún instrumento en mi vida, pero el beatbox me llamó la atención porque era muy visual. Pensé: "Me molaría un montón aprender".

¿Qué le dicen sus amigos?

Les encanta. Hay algunos que me dicen: "Pesado, cállate ya, todo el rato haciendo soniditos...". Pero también hay otros que les gusta y me piden que a ver si les podría enseñar lo que hago yo.

¿Ensaya en casa?

Sí, antes era que cuando me apetecía hacer beatbox, hacía beatbox, pero últimamente, sobre todo para prepararme para los campeonatos, me he puesto a practicar en serio. Hago unas dos horas cada día en mi habitación. Antes solía utilizar el altavoz, pero ahora tengo la tarjeta de sonido y un micrófono.

14 horas a la semana de ensayo... ¿no se resienten los estudios?

El beatbox no me resulta un inconveniente a la hora de estudiar. Si saco buenas o malas notas, no lo achaco a eso.

¿Qué tipo de música hace?, ¿canciones conocidas o creaciones propias?

No hago 'covers', aunque es una posibilidad en el beatbox. Yo hago ritmos que me invento y tengo un estilo que se podía definir como técnico, porque es muy complejo.

¿Estilo técnico? Explique eso.

Más que nada es que lo que se busca en mi estilo de beatbox es la complejidad. O sea, no se trata tanto de replicar una canción de moda, sino de que sea complicado de hacer o algo original. Por ejemplo, imagina una batería con una combinación de tambores y platillos que es muy complicada de ejecutar; pues yo utilizo una combinación de sonidos que es díficil de hacer.

¿Y de dónde saca las ideas para hacer esos sonidos?

Escuchando a otra gente que hace beatbox. Así me di cuenta de que me gustaban los más técnicos y más complejos, seguí su ejemplo y al final he desarrollado un estilo propio.

¿Se apunta los sonidos en partituras?

No, no, voy tirando de audios de grabadora del móvil, porque es muy común que uno que se te ocurra, luego se te olvide. Me ha pasado que se me han olvidado un montón de sonidos que me encantaría recordar ahora.

Hábleme de los campeonatos.

En marzo participé en uno regional de Euskal Herria y después en otro nacional. El primero lo gané y en el otro terminé cuarto. Próximamente, me gustaría participar en otro campeonato nacional más grande que va a haber, pero de momento no tengo plaza porque solo se clasificaban los tres primeros del anterior y yo quedé justo el cuarto. Por suerte, hay otra oportunidad de clasificarse, mandando un vídeo. Solo van a entrar los tres mejores vídeos y yo voy a hacer lo que pueda para intentar entrar y si no, oye, pues el año que viene, pero este año me encantaría clasificarme.

¿Se pueden escuchar interpretaciones suyas en internet?

En Youtube hay un montón de batallas mías, tanto presenciales como online. Para encontrarme hay que buscar 'Ike', que es mi nick de Discord. También tengo mi propio canal, pero solo subí un vídeo haciendo beatbox porque era necesario para clasificarme para el torneo regional. Pasabn los ocho mejores y me eligieron.

¿Ha pensado en convertirse en eso que llaman 'influencer'?

No, no. Tengo más de un amigo que está subiendo vídeos míos a internet, pero yo no subo nada a TikTok y solo alguna vez a Instagram.

¿Y participar en un 'talent show' de la televisión?

Me lo he llegado a plantear, porque conozco a más de un beatboxer que sí que ha participado en estos programas o en concursos, pero a mí se me haría bastante complicado porque mi estilo es más para que lo escuchen los propios beatboxers; o sea, para entendidos. Para el que no conoce es difícil apreciar la dificultad. En cambio, hay otros que tienen un estilo más musical. Por ejemplo, 'Grison' (Marcos Martínez), el de La Resistencia, que se ha hecho muy famoso. De cara al público funciona muy bien, es muy extrovertido y su estilo se basa en covers que enganchan más con la gente.

¿Hay profesionales en el beatbox?

Sí, hay maneras. Por ejemplo, hay gente que está dando clases y de ahí saca algo, y también he oído que hay otros que dan shows en institutos o en fiestas, pero al final no eres un cantante, haces beatbox, y es más complicado darte a conocer.

Natural Milagro y ahora son fiestas. ¿No le han pedido una actuación?

No se conoce mucho en el pueblo que hago beatbox...

Vídeo: actuación de Iker Díaz 'Ike' para Diario de Navarra