Qué ver y hacer en Pamplona y Navarra el sábado 3 de septiembre

MÚSICA ANTIGUA

53ª Semana de la Música Antigua de Estella: ‘Es ella’. Actos hoy:

Campaneros de la Catedral de Pamplona. Iglesias de Estella-Lizarra. 18 h. Toque general de campanas para inaugurar el festival. ‘Semana Música Antigua Estella-SMADE a pie de calle’. Todas las campanas de las iglesias de Estella-Lizarra celebran el inicio de la Semana doblando y replicando para arrullar a la ciudad entera con su sonido alegre y acogedor.

Stile Antico: ‘Breaking the habit Music for and by renaissance women’. Iglesia de San Miguel de Estella-Lizarra. 19 h. El siglo XVI conoció un número sin precedentes de mujeres gobernantes. De las poderosas mujeres Medici en Italia a las grandes reinas de Inglaterra de la Casa Tudor, las mujeres de toda Europa tenían más poder que nunca. Muchas de estas monarcas dedicaron parte de su patrimonio a auspiciar la producción de música de exquisita belleza por parte de los mejores compositores de la época, exhibiciones extravagantes de su poder, contrastando con composiciones íntimas y personales. El siglo también vio las primeras publicaciones de compositoras, a menudo monjas italianas, cuyos conventos albergaban grupos musicales de asombroso virtuosismo. En este fascinante programa, Stile Antico arroja luz sobre un repertorio a menudo descuidado, reviviendo a las mujeres del Renacimiento a través de la canción. Entradas: 12 € (6 € con carné joven).

SALÓN CÓMIC

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. María Herreros, autora de la exposición ‘Georgia O’Keeffe x María Herreros’. Librería Ménades de Pamplona. 11:30 h Firma de ejemplares. Mone Sakihara, autora de la exposición ‘Zansho’. Civivox Condestable. 11:30 h Masterclass de dibujo digital. A partir de 16 años. Entrada libre hasta completar aforo.

LITERATURA

Encuentro literario con la periodista y escritora Begoña Pro Uriarte. Bodega del Hostal Rural Ioar de Sorlada. 19 h. Sobre su novela histórica ‘El Alférez del estandarte real’, cuya trama transcurre en Sorlada.

MÚSICA

C. Tangana en concierto: ‘Sin cantar ni afinar Tour’. Navarra Arena. 21 h. Entradas agotadas.

Les Copions (Tributo a Scorpions). Terraza Zentral en Plaza de los Burgos. 20 h. Concierto. Por fin de vuelta! ¿Nos habéis echado de menos? Acercaros a que os envenenemos con los clásicos de Scorpions, seguro que ya os ha picado el aguijón de las ganas de cervecear al ritmo de los grandes clásicos de los germanos. Les Copions os esperamos!! Rock you like a Hurricane. Entrada libre.

Melenas. Cueva de las Brujas de Zugarramurdi. 17 h. Concierto del programa ‘Kultur 2022’. Melenas nacieron alrededor de la escena del pequeño bar Nébula de Pamplona y rápidamente se convirtieron con su reverbcore en una de las bandas que más ha dado qué hablar en la escena garage pop de este país. En 2021 ganaron el premio europeo MME Award. Melenas han editado este año su segundo álbum de estudio, ‘Días Raros’. Precio acceso a la cueva: 5,50 € (adultos)/ 3,50 € (menores de 12 años)

Skabidean. Herriko plaza, Leitza. 23.30 h. Skabidean es un grupo de ska, reggae y rocksteady formado en Pamplona/Iruña en 2012. La banda está formada por diez músicos y músicas y ha dado más de docientos conciertos a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, además de múltiples salidas al extranjero. A principios de 2022 publicaron su cuarto disco. Concierto del programa ‘Kultur 2022’.

El Consorcio en el ‘Fictorium Festival’. Plaza de Toros de Fitero. 21 h. El Consorcio hará a los asistentes viajar en el tiempo y volver a disfrutar de aquellas canciones que marcaron toda una época. Más de cinco décadas de trayectoria a través de sus espectaculares voces, las mismas que le llevaron a ganar un Grammy Latino en 2016. El público podrá escuchar en directo sus grandes éxitos, en una noche para recordar y disfrutar. Entradas: desde 25 €.

DANZA

‘Festival Ribera en Danza 2022’. Plaza del Ayuntamiento de Murchante. 19.30 h. Las compañías participantes serán Denis Santacana & Víctor Fernández, con la obra titulada ‘Encuentro'; Idoia Rodríguez & Rafael Arenas, con la obra titulada ‘Henko’. También Qabalvm y Look at things different. Entrada libre.

TEATRO

‘Mister Kebab’. Escuela Navarra de Teatro, c/ San Agustín 5, Pamplona.19 h. Joan Estrader. Ciclo de humor ‘Date pRisa’. Organiza: ENT·NAE. Espectáculo que mezcla humor absurdo, surrealismo, antimagia, juegos de palabras y una gran complicidad con el público. Un evento en sí mismo, que coloca y descoloca al espectador de forma inteligente y elegante, donde reina la simplicidad y lo inesperado. Mr.Kebab, un “mago” de origen turco introduce al público en el mundo del dadaísmo, la idea es que todo es antiantimagia, antiarte, antipúblico… ya partir de esta base se dispara el absurdo. Entradas: General 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Con carné joven: 6 €.

‘Yo soy Cyrano’. Casa de la Juventud de Pamplona, 19 h. Con la asociación juvenil Teatros Mágicos. En medio de una representación un actor recibe una llamada. Tiene 24 horas para prepararse una audición para la obra ‘Cyrano de Bergerac’. No tiene tiempo. El público está esperando. Hay que hacer algo. A modo de bululú, el actor comienza a contar la historia de quién era Cyrano de Bergerac, mientras comienza a convertirse en el personaje. La obra está creada a partir del texto de Edmond Rostand y propone una nueva visión con mucho humor, dinamismo y, sobre todo, teatro. Entrada libre hasta completar el aforo.

FAMILIAR

‘A toda vela/Aurkitu gabeko altxorra’. Frente al Teatro Gayarre. Pamplona. 19 h, Con Zirika Zirkus. Espectáculo en castellano, ¡A toda vela! Niko, nuestra protagonista, se ha quedado frita leyendo el libro de la pirata ‘Augusta Robusta’, es su preferido, lo ha leído ya más de 10 veces. Al poco de dormirse, como casi cada noche, se ha encontrado con los personajes de sus sueños… Entrada libre.

‘La noche es necesaria’ + viaje de Magallanes. Planetario de Pamplona. 18:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

XXI Festival de Circo de Navarra ‘Más Difícil Todavía’ 2022-Alsasua. 17.30 h. Calle Zubeztia y Sto. Cristo de Otadia. ‘Circus Feria’, de Bambolea. 20 h. Plaza de los Fueros. ‘Mikra’ de Berdinki.

Cuentacuentos con Inés Bengoa. Orgi. 12 h. En euskera. ‘Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi’. Info y entradas: https://granjaescuelaultzama.com/

Concierto Pirritx, Porrotx eta Marimotots. Orgi. 18 h. ‘Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi’.Info y entradas: https://granjaescuelaultzama.com/

Barañáin-Día de la Comparsa. Salida de la Comparsa de gigantes y Cabezudos de Barañáin, a las 17 h. en Plaza del Ayuntamiento. A continuación, hinchables y música. Organiza: Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Barañáin. Colabora: Área Cultura Ayto. Barañáin.

Avistamiento de Estrellas desde el colegio Sagrado Corazón de Sangüesa. 21.30 horas. Actividad gratuita previa reserva en la Oficina de Turismo: 948 87 14 11 o oit.sanguesa@navarra.es

EVENTOS

VII Feria del Tomate antiguo, local y ecológico y EKOmercado. Geltoki, Pamplona (antigua estación de autobuses). Además, se celebrará el VI Concurso del tomate antiguo, que reúne a personas agricultoras y aficionadas y una gran variedad de tomates autóctonos. El Puente Viejo de Caparroso, Mikel Antona de Arbeiza y Elkarkide de Pamplona traerán diferentes variedades de tomates como Corazón de buey, Idoi, Rosa de Aranzadi, Tomate Feo, Pera y Rosa Negro de Crimea. También se expondrán más de una veintena de variedades de tomates además de los ya mencionados: Margarito, Bombilla, Andine Cornue…. Tomates verdes y amarillos, naranjas, negros, rojos o morados estarán presentes en una feria que sorprende a quienes se animan a acudir. Además de los tomates, en el EKOmercado se podrán adquirir los alimentos habituales: quesos de la Sakana, Tierra Estella y Baztan, ajos y manzanas de Falces, aceite y cervezas de Tierra Estella, miel de Izurzu, huevos, queso y lácteos de Imotz, pasta de Beriain, patatas y legumbres de Munárriz, y verduras de temporada de la Ribera. Como novedad, el agricultor Javier Anocibar llevará peras ecológicas. Puesto invitado:la Red de Semillas de Navarra que realizará dos demostraciones de extracción de semillas a las 11:30 y a las 12:30 h, para aprender a conservar las variedades más interesantes y poder plantarlas en huertos particulares. Horario feria: 9:30 a 14 h. Además, a las 12 h. habrá un taller de huerto vertical, en el que el tomate también será protagonista.. Inscripciones en cpaen@cpaen.org

XXX Fiesta de la Vendimia en Olite. Durante todo el día, se celebrará una jornada de puertas abiertas en todas las bodegas ubicadas en Olite Se podrán visitar y conocerlas en profundidad de la mano de sus responsables. Información e inscripciones en la Oficina de Turismo de Olite-Erriberri.T: 948 74 17 03. A las 19 h. en la Iglesia Santa María de Olite: ‘Historia, arte, música… y la vid en la portada de la iglesia’, actividad que combina la historia y del arte, con Javier Corcin, música trovador de la mano Emilio Arias y una degustación de vinos con las explicaciones de la enóloga Roser Girbau. Las plazas son limitadas, el precio es de 5 € por persona y es necesario inscribirse en la Oficina de Turismo de Olite-Erriberri: 948 74 17 03.

II Jornadas Románicas de Barbarin-’Mitos y Leyendas’. 18 horas. Charla ‘II Mitos y Leyendas de Barbarin dentro del Valle de Deyo’.

Día del Valle-Igúzquiza. 8.30 h Auroras.11.30-14.30 h Hinchables. 12 h Misa. 14.30 h Degustación de calderetes. 15 h Comida popular. 16.30 h Juegos infantiles. 18.30 h Rifa de jamones. 19 h Mariachi Los Cazahuates. 20.30 h Bingo. 20.30-23 h DJ. Actos amenizados por la txaranga EZK.

VISITAS

Visita guiada a Peru Harri, Museo de la Piedra. Caserío Gorrittenea-Peru Harri, Leitza, 11.30. 2 horas. 3 € niños y 5 € adultos. Info: peruharri@hotmail.com /659 701 045. Programa ‘Kultur 2022’.

Visita al museo y cueva de Zugarramurdi. De 10.30 a 19 h. 1 hora aprox. 5,50 € adultos / 3,50 € (niños de 6 a 12 años). Info: 948 599 004 / 948 599 305. Programa ‘Kultur 2022’.

VARIOS

XIV Campaña ‘Vuelta al cole solidaria’ a favor de la infancia en situación de vulnerabilidad social. Hipermercados Carrefour de Pamplona y Tudela. Campaña de recogida de material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etc.), organizada por Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja. Estará atendida por voluntarios/as.

Mapping de la artista navarra Irene Zarranz. Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona. Sábado a las 12 y 19 h y el domingo a las 12 h. La mujer, la Inquisición, la brujería, Zugarramurdi… son temas que se abordan y se reflejan en el mapping. Actividad en el marco de la exposición ‘Encuentros 2022 Escultura’.

Navarra LAN Party 2022. Pabellón Universitario de la UPNA. Hasta el domingo 4 de septiembre. El evento tecnológico más grande de Navarra. Este año la zona OpenSpace será un espacio de acceso libre y gratuito donde se podrán ver torneos, conferencias tecnológicas, visitar distintos stands, disfrutar de experiencias de realidad virtual, simuladores, consolas y mucho más hoy sábado 3 de 10 a 20 h. Y para los más atrevidos, 4 días ininterrumpidos de diversión con puestos para colocar tu ordenador, zona dormitorio y una experiencia única en la zona PartyPlace, con actividades, competiciones de eSports y más de 1.000 € en premios. Precio: 40 € acceso los 4 días con puesto para ordenador en la zona PartyPlace. Acceso gratuito a la zona OpenSpace.. Más info: https://www.navarralanparty.org

Festival Baifest Barañáin 2022. 12-14 h. Pintacaras y globoflexia. 12 h Exhibición vehículos clásicos americanos. 12:30 h. Txistorrada. 13 h. Comparsa. 18-20 h. Animación infantil. 19 h. Bailes Swing. 19:30 h. Entrega premios Feria del Pintxo. 20 h. Tattoos Pin Up. 20 h. Concierto con Swingaraia. 21:45 h. Concierto con La Vil Canalla. 23:30 h. Concierto con Correcaminos Rock and Roll Band. Además… Feria de la Cerveza. Gastronomía: Basque Truck / Candy Bar / Repostería Mañeko Biltegia. Actividades infantiles: Funkidzs / Levelibular / Maikampanilla / Proeventos XXI. Info: https://www.baifest.com/territoriobaifest

FIESTAS

Ablitas-Dia del Entreverado. Charanga El Tablón. Ganadería del día: Mañana: José Antonio Antón y tarde: José Arriazu e Hijos. 10 h Almuerzo Popular a base de migas, en la Carpa Municipal, situada en el patio del Colegio. 11 a 14 h Gran Parque Infantil en la Carpa Municipal. 12 h Los Txistularis de Ablitas acompañarán el “rato del vermú” con su música por los bares de la localidad. 13 h Jotas por los bares a cargo del grupo Alegría Ribera. 12 a 13 h Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de los Fueros. 13 h XXII Campeonato Mundial de Lanzamiento de Melón en la Plaza de los Fueros, organiza la Peña el Jabato. Inscripciones una hora antes del comienzo de la prueba. Se celebrará una prueba infantil para los niños entre 10 y 14 años. Obsequios donados por Joyería Sacramento. 16.30 a 18.30 h Continúa el Gran Parque Infantil en la Carpa Municipal. 17:30 a 22:20 h Tardeo, Música Entreverada en C/ Nueva del Río. 18.30 a 20.30 h Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar. 20.30 h Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle Mayor hasta el Portal, y posterior bajada de los Gigantes de Ablitas hasta la Plaza. Con su despedida hasta el año que viene. Acompañados por los Gaiteros de Ablitas. 00.00 h Verbena popular a cargo de la Orquesta Titan en la plaza de los Fueros. 00.00 h: Concentración de las Peñas en el Portal. Y bajada con la Charanga hasta la Plaza de los Fueros. A continuación, Pregón de Fin de Fiestas desde el antiguo Ayuntamiento, y amenizado por la charanga, Pobre de Mí en La Plaza de los Fueros.

Aós. 8 h Dianas. 12:30-18 h Ronda Popular por las casas con la charanga Itxabalea (se comenzará por el pueblo). 18:30 h Semifinal de Mus. 19:30-21:30 h Baile de Disfraces Infantil amenizado por DJ Andu. 22 h Bombas Japonesas. 22:30 h Bocatada Popular. 00:00 h- ... Sin Filtro en concierto.

Artica-Prefiestas. 17 h Campeonato de Mus y Chinchón. 21 h Concierto Bengo.

Ayegui-Día del Niño y Día de la Mujer. 10.30 h Pasacalles con la banda de música Zuloandia, finalizando a las 11:55 h en el ayuntamiento. 11 h Imposición de pañuelos a los niños y niñas que nacieron en 2021. 11:30 h Recepción de la Corporación Txiki y entrega de pañuelo e imposición de banda. 12 h Lanzamiento del Cohete Txiki y lluvia de golosinas. 11 a 14 h Hinchables, juegos, ludoteca infantil, tragabolas humano gigante y carpa del terror en la calle del Polideportivo. 14:30 h Comida Popular organizada por la Asociación de mujeres Mendisaura en colaboración con el Ayuntamiento de Ayegui. 17 h Sobremesa con Ana Ganuza en el Rebote 17:30 h Brutal espectáculo del motor con Exhibiciones 666 en la calle Merindad de Olite. 17:30 a 19:30 h Continuamos con los espectaculares hinchables, juegos, ludoteca infantil, tragabolas humano gigante y carpa del terror en la calle del Polideportivo. 20 h Tercer encierro con toros de agua. 20:30 h Presentación Orquesta Show Vulkano. 21:30 h Bingo Popular en la plaza de los Fueros. A continuación quema del tercer toro de fuego en la plaza Baja Navarra. 00:30 a 4:00 h Baile con la orquesta Vulkano en la plaza de los Fueros.

Arróniz-Víspera y Gaupasa. 11 h En los portales del ayuntamiento, Chistorrada. 11:30 h Acto de reconocimiento a los comercios por su labor y compromiso en la época más dura de la pandemia. 12 h Desde el balcón del ayuntamiento, Chupinazo con repique de campanas, amenizado por la Banda Mendi-Zarra y los cabezudos. A continuación, rondas por las calles, tras saborear la deliciosa sangría elaborada por el C.D. Zarramonza. En el Salón de Sesiones, recepción oficial de autoridades, asociaciones, premiados del concurso de portadas, entrega de subvenciones y premios. 13 h Ronda con la txaranga, organizada por la A. J. Ibarrea. 13:30 h En la fuente, sesión de vermú con la Orquesta Cíclope. 15 h En el frontón, Comida Popular organizada por el Ayuntamiento y asociaciones locales. Tras los postres, pasacalles con la txaranga Gazte. 18 h Primer Concurso Pancartas Festivas. 18:30 h Primer Encierro del ganado bravo. Ganadería Ustárroz de Arguedas. 19:30 h En la plaza Capea y Exhibición Benéfica de Recortadores en favor de Hodeiilargi, con la Mendi-Zarra. 20:30 h En la fuente, Verbena Infantil con la Orquesta Cíclope. 21:30 h En la fuente, Gran Bingo organizado por el C.D. Zarramonza. 01:00 a 04.30 h En la fuente, continuación de la Verbena con la Orquesta Cíclope y buena marcha. 01:30- 03.30 h En la plaza, Pacharanga en la barraca organizado por la A.J.Ibarrea.

Beriáin-Casco Nuevo. 11 h Apertura del merendero de las piscinas municipales para la Preparación Calderetes. 12 h Salida de la Comparsa. 13 h Aperitivo Musical ofrecido por las sociedades Patio Viejo y Agaz. 13:30 h Piñatas para los/as más pequeños/as en Plaza Larre. 15 h Comida de Calderetes con sobremesa musical ofrecida por el Club de Jubilados de Beriáin. 17 h Encierro de Toros de Agua. 18 h Juegos Infantiles con el Grupo de Tiempo Libre Los Kaskicos. 18:30 h Actuación Musical del Grupo Rockalean en Plaza Larre. 20 a 22 h Baile de Tarde con la orquesta En Esenzia. 22 h Toro de Fuego. 01:00 a 05:00 h Baile con la orquesta En Esenzia.

Berriozar. 7 h Dianas con la Banda de Música Doinua de Berriozar 11 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos.Salida desde Parque Lantzeluze 11:30 h Castillo de Agua Gigante para todas las edades Plaza Donantes 12 h Suelta de Vaquillas Calle San Agustín 12:30 h Bailes de la Comparsa de Gigantes con la música de Haizaldi. Plaza Eguzki. 14 h Comida De Jubilados Y Jubiladas. 17 h Castillo de Agua Gigante. Plaza Donantes. Suelta de Vaquillas. C/ San Agustín. Baile de los Jubilados y Jubiladas. 18:30 h Toricos de Ruedas. C/ San Agustín. Festival Deporte Rural. Parque Ilargi Prueba de competición. Exhibición. Prueba Popular. 20 h Festival de Pelota. Escuela de Pelota Mano de Berriozar, Partido de Profesionales. Frontón municipal. 20 h Verbena. Orquesta La Bohemia. Plaza Eguzki. 21:45 h Bailes Populares con los Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki 22 h .2 TOROS DE FUEGO. Paseo Basoa 00:00 h Concierto de Rock. Grupos: Raimundo El Canastero, Mconaky Trikidantz. Parque Ilargi. 01:00 h Verbena. Orquesta Escala. Plaza Eguzki.

Cascante. 8:30 h Alegres dianas por las calles de nuestra ciudad, amenizadas por los Gaiteros. 9 h Encierro de Toros de la ganadería Merino Garde de Marcilla. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de Toros. A continuación suelta de reses bravas en la calle, recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá magdalenas y mistela en la puerta del Ayuntamiento para todo aquel que lo desee. Al finalizar los gaiteros harán la tradicional subida hasta el almuerzo popular. 10 h Almuerzo popular en el Parque de San Juan. A continuación: Gaita de Navarra. Durante todo el día grupos de Gaiteros, recorrerán y animarán las calles al son de la gaita. Organiza: Kaskanteko Gaiteroak. 11:30 h Encierro chiqui. 12 h Encierro de reses bravas de la ganadería Merino Garde. Recorrido de Plaza de Toros a la Plaza de los Fueros. Durante el encierro y a continuación vermouth musical con los gaiteros. 13 h Desfile de la comparsa de Gigantes con los Gaiteros. 17 h Espectáculo infantil en la Placeta de Bobadilla a cargo de “Gorgorito”. 18 h En la Plaza de Toros Concurso Nacional de recortadores con anillas a cargo de la Ganadería de Eulogio Mateo de Cárcar. 20:15 h Encierro de reses bravas de la ganadería Merino Garde de Marcilla. La Bajadica y recorrido antiguo Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. A continuación, Toro embolado de fuego infantil en la Plaza de los Fueros. 21:45 h Bailes regionales con los Gaiteros y la Txaranga Udekasi en la Plaza de los Fueros. 00:00 h Verbena popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por la orquesta Éxito. 01:30 h Revoltosa amenizada por la Txaranga Udekasi. 02:00 h Continuación de la Verbena en la Plaza de los Fueros, amenizada por la orquesta Éxito. Nota: Retroarcade. Casa de Cultura. 12 a 14 y 18 a 00:00 h

Caparroso. 10:30 h Almuerzo de ternera asada acompañada de vino y queso. Reparte la Asociación de Mujeres La Calleja. Precio: 2 €. 11:30 h Trashumancia Infantil para los jóvenes toreros. 12:30 a 14 h Música en la zona de bares a cargo de Los Uzky Versiones. 17:30 h Subida desde la zona de bares hasta la plaza con la charanga Strapalucio. 18 h Encierro de Reses Bravas desde La Cabrería a cargo de la ganadería Macua. 19:15 h Capea de Ganado Bravo en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 150 €. 20:30 h Ronda de Gigantes y Cabezudos con la charanga Strapalucio para todos nuestros pequeños. 00:00 h En la zona de bares, nos amenizará la velada la orquesta Panorama.

Cintruénigo-Prefiestas. Entrega de Pañuelos Mis Primeras Fiestas, en Los Paseos.10,30 h Nacidos del 1 de septiembre de 2019 al 1 de septiembre de 2020. 11,30 h. Nacidos del 2 de septiembre de 2020 al 1 de septiembre de 2021. 12,30 h Nacidos del 2 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 18 h. Traída de las Vacas por el Río Alhama, con la Ganadería Santos Zapatería, de Valtierra. 20,30 h. Concierto con Orquesta Ingenio, en Los Paseos. 00,00 h. Verbena con la Orquesta Ingenio, en Los Paseos.

Cizur Menor. 10.30 h Chocolatada. Frontón. 10:30-13 h Hinchables, ludoteca baby, juegos familiares, jumping, futbolín humano y pintacaras. Frontón. 12 h Campeonato de Juego de la rana y lanzamiento de la concha "peregrina". Aperitivo solidario. Exterior frontón. 14.30 h Comida popular menú sidrería. Frontón.16:30-18 h Concierto música años 80-90's con el grupo Los Habituales, de Pamplona. Escenario explanada del frontón. 18.30 h Espectáculo con el Mago Numis. Escenario en la explanada del frontón. 20-22 h Bailables con la Orquesta Impakto. Plaza Central (en frente de La Sidrería) 22 h Toro de fuego. Plaza Baltxarran. 22:15 h Colección de fuegos artificiales. Plaza Baltxarran. 22:15-00:00 h Disco Rocky & Company. Plaza Baltxarran. 00:00-03:30 h Verbena musical con Tremendo Show Disco. Plaza Central (enfrente de La Sidrería).

Elía. 18 h Chupinazo. 18:15 h Gigantes y kilikis. Grupo Lakarri de Danzas acompañados por txistularis. 21 h Cena popular autogestionada. 00:00 h Verbena y bailables.

Etxeberri Arakil. 11 h Ronda de casa en casa. Animada por los trikitilaris de Irurtzun. 17:30 h Deporte rural. 19:30 h Corre que te pill@!. Acompañados de txistularis y kilikis de Etxeberri. 20 h Bailables con DJ IÑAKI. 22 h Cena popular. 00:30 h Bailables con DJ IÑAKI. 04:00 h Juego de las sillas.

Eugi. 12:30 h Herri Kirolak. 13:30 h Actuación del grupo Menditarrak en la plaza. 14:30 Comida popular amenizada por el grupo Menditarrak. 18 h Actuación de Kikikokomoko, en la plaza. 20-22 h Baile en la plaza, con la orquesta Ken Bat. 22 h Torico de Fuego. 01:00-4:00 h Baile en la plaza, con la orquesta Ken Bat.

Fontellas. 12 h Pasacalles charanga Riau Riau hasta llegar a la plaza 13 h. Vacas en la plaza. 14:30 h. Paellada Popular en la carpa. En la sobremesa, concierto con la orquesta Energy Show.18:30 h Espectáculo infantil Tik Tok, en la carpa. 18:30 h Exhibición de Bravura con Obstáculos en la plaza, seguido de vacas en la calle por el recorrido habitual. 19-01.00 h Fiesta ETG Fest: con DJ. Organizada por la peña El Tugurio. 21 h Toro de Fuego por el recorrido habitual. Seguido de encierro chiqui. 00:30 h Sesión de Baile en la carpa con la orquesta Energy Show.

Lumbier-Día del Jubilado. 8 h Dianas por las calles de Lumbier con Ilunberriko Txaranga. 9 h Recorrido de los Gaiteros de Lumbier por las calles de la localidad. 11.30 h Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier. 12.30 h Misa de Nuestros Mayores en honor a San Ramón. 14 h Txaranga por las calles de la Villa. 15 h Comida de Nuestros Mayores. 17 h Arno Ganadería en la Plaza de los Fueros. Partido de Pelota en el Frontón Ilunberri.. 18.30 a 20.30 h Hinchables en la Plaza de Santa María. 18.30 a 20.30 h Encierro con reses bravas de la Ganadería Domínguez, por la calle Mayor. 20.30 h Verbena Txiki en la PlazaMayor, con la Orquesta London. 20.30 h Txaranga por las calles de la Villa. 22 h Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 23 h DJ Juvenil en la Plaza Mayor. 00.30 a 03.30 h Verbena con la Orquesta London. 03.30 a 05.00 h DJ Locales en la Plaza Mayor. Sesión a cargo de Marzel.

Milagro-El Cohete. 10 h Chistorrada, queso y pancetada en la plaza Carriquirri. 10 h Puesta de “Mi primer pañuelo” a los nacidos en 2021 en el patio de Spacium. 12 h Chupinazo, a continuación Recorrido de la charanga acompañada de los Gigantes. 13 h Aperitivo popular en el Pabellón La Cereza, entrega de los premios del concurso de pancartas y reconocimientos a Cecilio Pérez Labari, con motivo de su jubilación como Jefe de Lidia, por su dedicación y buen hacer en los encierros; a la Asociación del Paso Viviente por su dedicación y colaboración desinteresada con el pueblo; a Santos Cerdán León, miembro del Congreso de los Diputados de España, por su acompañamiento y colaboración con este Ayuntamiento; y a José Félix Quiroga Blanco, por toda una vida dedicada a los demás llevando el nombre, el talante y la alegría del pueblo de Milagro por el mundo. 13:30 h Fiesta de la espuma en el patio de Spacium. 13:30 h Recorrido de las peñas con la charanga por los bares con aperitivo subvencionado por el Ayuntamiento. 17:30 h Concierto a cargo de la Orquesta La Fania. 20:30 h Salve en la Iglesia parroquial con la Agrupación Sol Mayor interpretando la jota a la Virgen, acompañada por los gigantes 00:00 h Verbena con la orquesta La Fania.

Obanos-Día de los Calderetes. 11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes la Obanesa y la Comparsa de Gigantes de Puente la Reina por las calles del pueblo con Gaiteros Zubiondo y despedida de la Comparsa desde la Plaza San Guillermo. 12 h. XXVII Concurso de Calderetes 14 h. Degustación de los calderetes y entrega de premios. 14:30 h. Comida por cuadrillas en la Calle San Ignacio. 16:30h. Sobremesa con Luziano. 18-20 h. Encierro. Último festejo taurino con la Ganadería Pedro Jesús Domínguez. 20-21 h. Concierto Lemon y Tal en el Bar Gazólaz. 21:00-22:30 h. Primera sesión de baile con orquesta Escala. 22:30 h. Torico. 00:00-01:00 h. Concierto Apero Punk en el frontón. 01:00-05:00 h. Segunda sesión de baile con Orquesta Escala.

Ochagavía. 10.30 h. Encierro txiki de reses bravas de la ganadería Salazar desde el CIN. 11 h. Hinchables, karts.... en la Pista. 15 h. Concurso de Calderetes y Paellas. Patrocinado por Pastelería Txaltxigorri, Licores Ekia y Egarri Banaketak. 17 h. Hinchables, karts… en la Pista. 18.30 h. Festival de Aizkolaris y harrijasotzailes en el frontón. Aizkolaris: Iker Vicente - Julen Alberdi - Mikel Larrañaga - Eneko Otaño. Harrijasotzailes Luis Errekondo y Lierni Osa. Corte estilo Australiano. Daniel Vicente y Eneko Saralegui. 20 h. La Mala Pékora. Bingo en el descanso. 23 h. Bastardix. 01.00 h. DJ Sembe.

Peralta-Chupinazo. 12 h. Entrega de los premios en el salón de la Casa Consistorial, a los ganadores del concurso de carteles y homenaje a los peralteses destacados. 13 h. Disparo del cohete anunciador del comienzo de las fiestas desde el balcón de la Casa consistorial. A continuación, pasacalles por el recorrido tradicional con la charanga Forris de Artajona y la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de los gaiteros. 15 h. Kalimotxada a la altura del puente organizada por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria. 18-22 h. Fiesta DJ con Oscar KIN-C y Casual DJ’S en la carpa municipal. 20:00 h. Solemnes vísperas y salve en honor de Nuestra Señora la Virgen de Nieva. Cantadas por el coro parroquial que interpretarán los tradicionales Gozos a la Virgen de Nieva de E. Martinez Peñalver y Salve de Mariano García. Con la participación del M. I. Ayuntamiento, Banda de Música El Pretil, comparsa de gigantes y cabezudos y gaiteros. 21 h. Concierto en la Plaza principal con la orquesta Vendetta Show. 22:15 h. Quema de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Vulcano. 00:00 a 04:00 h. Fiesta Chupinazo con los DJ Eneko Rivas y Mikel Sevillano en la plaza de los Fueros. 01:00 h. Verbena en la plaza principal a cargo de la orquesta Vendetta Show,