Sepultura viste de etiqueta al trash metal con la Sinfónica Brasileña

La banda brasileña Sepultura fue la encargada de inaugurar este viernes el principal escenario de Rock in Río en el primer día de conciertos de la nueva edición del festival, con un impresionante montaje musical que vistió de etiqueta al 'trash metal' e hizo erizar a la platea.

Acompañada por la Orquesta Sinfónica Brasileña, la banda abrió las presentaciones del Palco Mundo interpretando éxitos de su carrera artística como 'Roots bloody roots', 'Kairos' y 'Agony of defeat', repertorio que complementó con piezas famosas de la música clásica que fueron elevadas a la máxima potencia del metal.

'Riot at the rite', una adaptación del clásico de Stravinsky 'The rite of Spring', abrió la presentación de la banda en la Ciudad del Rock en Río de Janeiro, pero fue 'Ludwig Van', una relectura de la Novena Sinfonía de Beethoven, la que retumbó entre violines y los 'powerchords' de Andreas Kisser, guitarrista y director de la banda brasileña.

El grupo, del que también forman parte Derrick Green (voz), el bajista Paulo Xisto Pinto Júnior -el único que se mantiene de la formación original- y el baterista Eloy Casagrande, es una de las más importantes del heavy metal a nivel mundial y la principal banda de este género en América Latina.

Durante la presentación, que resplandeció en medio del cielo enrojecido del atardecer, destacaron también los ritmos tribales, esta vez sinfónicos de 'Kaiowas' y el solo de Kisser interpretando el largo de 'El invierno', de 'Las cuatro estaciones de Vivaldi'.

Bajo la batuta del maestro Eduardo Pereira, el espectáculo fusionó los instrumentos clásicos de la orquesta sinfónica con la fuerza del metal en un protagonismo compartido que destacó la potencia de más de medio centenar de músicos en el escenario.

No es la primera vez que Sepultura experimenta este tipo de fusiones sinfónicas pues en 2009 ya había hecho 'Ludwig Van', para el álbum A-Lex, cuyos arreglos estuvieron a cargo del maestro Alexey Kurkdjian, quien también hizo los de la presentación de este viernes en la ciudad del Rock.

Esta es la séptima vez que la metalera banda brasileña se presenta en Rock in Río y el espectáculo sinfónico de este viernes fue anunciado como "exclusivo", ya que no volverá a suceder "nunca más en ese formato", según dijo el líder de la banda antes del concierto.

Rock in Río, considerado el evento músical y de entretenimiento más grande del mundo, ha ofrecido en 37 años de vida 21 ediciones en Río, Lisboa, Madrid y Las Vegas, a las que han asistido más de 10 millones de espectadores.

La actual edición, que se realiza nuevamente en Río de Janeiro, ciudad en la que nació en 1985, contará con seis jornadas adicionales (3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre) en las que se presentarán bandas como Coldplay, Greenday, Guns n' Roses, Justin Bieber, Demi Lovato, Gilberto Gil, Dua Lipa, Post Malone, Fall out boy, Camila Cabello y Avril Lavigne, entre otros.