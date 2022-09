Qué ver y hacer en Pamplona y Navarra el viernes 2 de septiembre

SALÓN CÓMIC

XIII Salón Internacional del Cómic de Navarra. Civivox Condestable. 17 h. Mural de María Herreros, autora de la exposición ‘Georgia O’Keeffe x María Herrero’. 20 h. Visita guiada con la artista y Asier Mensuro, comisario de la exposición.

CHARLAS

Ciclo de arquitectura y cultura ‘Rurápolis’. Por la mañana, 8:30 a 16 h Paseo/Deambulación desde el barrio periférico de Sarriguren hasta Egulbati. In situ: presentación del taller, reparto del trabajo, pruebas de tierra, picnic. Por la tarde, en Civivox Condestable. Ponentes: 19 h. Orekari Estudio, cooperativa de arquitectura con sede en Pamplona, que participa en el proyecto ‘Repensar la Periferia’ y en el proceso de rehabilitación colectiva del pueblo despoblado de Zoroquiain. 19:45 h. Anna Chavepayre, arquitecta y cofundadora del Collectif Encore, presenta una ruralidad reinventada a través de una cartografía de proyectos públicos y privados en la región del Béarn y del País Vasco francés, y una reflexión sobre las infraestructuras y los modos de vida en el medio rural.

‘Arquitectura moderna en el Camino de Santiago’. Arizkunenea, Elizondo. 19 horas. Ponente: Javier Torrens. Ciclo ‘Camino de Santiago, de todos para todos’.

‘Relatar la peregrinación y el culto a Santiago: el Liber Sancti Iacobi’. Casa de Cultura de Los Arcos. 19 horas. Ponente: Julia Pavón. Ciclo ‘Camino de Santiago, de todos para todos’.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Las ocho estaciones / Zortzi urtaroak’. Sala Polivalente Julián Gayarre de Roncal/Erronkari. 19.30 h. Concierto dirigido por la violinista invitada Lina Tur Bonet. Ciclo itinerante ‘Sinfónica en Navarra’.

Tremenda Jauria. Zentral Pamplona. 21 h. Presentan ‘Directxs al Colapso’. Ciclo ‘Emmusikadas 2022’. Tras el lanzamiento de ‘Directxs al colapso’, un directo que repasaba los mejores temas de la banda aprovechando para celebrar sus 5 años en activo, Todxs igual viene con 12 canciones nuevas en formato LP, en el que abren una nueva etapa con la alegría y la rabia de siempre. En este disco el rock, punk, reggaeton y la electrónica toman más protagonismo con la incorporación de Saray Sáez a la batería y unas canciones mucho más orgánicas en las que no falta distorsión en las guitarras ni subgraves en los bajos. A nivel de letras es un disco mucho más oscuro e intimista pero con la esperanza siempre en el punto de mira para no perderla. Tremenda Jauría se reinventa para seguir siendo fiel a sí misma y ofrece una colección de canciones en las que empujan hacia delante su propuesta musical y consiguen expandir la misma sin perder el norte. Suena distinto, pero suena a Tremenda Jauría.Entradas: anticipada 16 € + gastos, taquilla 19 €.

Fiesta ‘Bendita’. Sala Totem, Villava. Apertura: 00:00 h. Con grandes DJs como Juango Garcia, Jaime Bermejo y alguna sorpresa más. Entradas: anticipada: 12 € + 1 consumición, 8 € + sin consumición, taquilla: 15 € + 1 consumición, 10 € + sin consumición.

Iparfolk. Plaza de los Fueros de Artajona. 20 h. Iparfolk es un grupo de música asentado en Pamplona que mezcla los sonidos del folklore navarro con música celta. La variedad de este grupo es tan extensa en ritmos y melodías que su música se podría considerar folk-fusión. El espíritu alegre del grupo hace de Iparfolk un grupo divertido, que engancha y hace sonreír al público. COMPONENTES: Alberto Blazkez: acordeón-trikitixa-voz / Eneko Páez: violín y zanfona / Eneko Lizoaín: txistu-silbote-txirula-alboka-gaita navarra y gaita gallega / Israel Carbonel: guitarra eléctrica y coros / Rodrigo Frutuoso: bajo eléctrico y coros / Mikel Bruja: batería.Concierto del programa ‘Kultur 2022’.

The Fatty Farmers. Plaza Alfonso el Batallador de Tudela. 20 h. En The Fatty Farmers no hay tiempo para el descanso o el aburrimiento. Desde el minuto cero, el grupo despliega todo un arsenal de energía y buen rollo. Estos jóvenes granjeros estallan a ritmo de punk, rock, country, balkan y grandes dosis de música irlandesa. Un cóctel que los hace únicos y que recrea un estilo personalísimo, difícil de catalogar para la crítica más ortodoxa, pero que no deja indiferente. Con más de cien actuaciones en Europa, sus conciertos son una auténtica fiesta en la que es imposible no querer participar. Pero ¡cuidado!, porque si te dejas llevar por sus ritmos desenfrenados tal vez te pierdas la oportunidad de descubrir el valor y el mensaje comprometido y reivindicativo que esconden algunas de sus letras.Concierto ‘Kultur 2022’.

‘Fictorium Festival’. Plaza de Toros de Fitero. Desde las 19.30 h. Velada para el público más joven, que vibrará con los espectaculares sets de los DJs Alex Martini, Xune, Keey C, JuanRa y Miguel Seguras, todos jóvenes promesas de la música electrónica. También habrá una zona gastronómica. Acceso gratuito.

Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

DANZA

‘Festival Ribera en Danza 2022’-Danza en la Calle. Patio Casa de Cultura de Azagra. 19.30 h.

CINE

‘Summer of Soul’. Filmoteca de Navarra.19:30 horas. ‘Sesiones especiales’. EE UU, 2021. Dirección: Questlove. Documental. El mismo verano de 1969 en que se celebró el festival de Woodstock, tuvo lugar en Nueva York el llamado Harlem Cultural Festival. Ambos eventos fueron filmados, pero al contrario que el primero, el de Harlem nunca vio la luz hasta el año pasado. El aclamado documental ‘Summer of Soul’, con el que debutó el director Ahmir ‘Questlove’ Thompson, nos muestra por vez primera el legendario Harlem Cultural Festival que reunió a grandes estrellas del soul, el gospel y el blues. Nada menos que a Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & The Family Stone, The 5th Dimension, B.B Kings, Gladys Knight & The Pips y a Mahalia Jackson, entre otros.Entradas: 3 €.

EN FAMILIA

‘A toda vela (Aurkitu gabeko altxorra)’. Fachada del Teatro Gayarre. Pamplona. Espectáculo con función en euskara el viernes 2 y en castellano el sábado 3 a las 19 h. Niko, nuestra protagonista, se ha quedado frita leyendo el libro de la pirata ‘Augusta Robusta’, es su preferido, lo ha leído ya más de 10 veces. Al poco de dormirse, como casi cada noche, se ha encontrado con los personajes de sus sueños… Entrada libre.

‘Galaxiaren Lorezaina’. Planetario de Pamplona. 11 h. Euskaraz. Todos los públicos. Entradas: 4 €.

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario. 12 h. Película para público familiar y píldoras astronómicas. Entradas: 6 €.

‘Abuela Tierra’ + Astronomía. Planetario. 17 h. Infantil. Entradas: 6 €

’La noche es necesaria’ + Astronomía. Planetario.18:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

XXI Festival de Circo de Navarra ‘Más Difícil Todavía’ 2022-Viana. 17.30 a 20 h. Jardines de Serrat. ‘Circus Feria’, con Bambolea. Un homenaje a las antiguas ferias ambulantes que recorrían los municipios, llenando de alegría sus calles. “La magia del circo de ayer, el lenguaje de hoy y los valores del mañana”. ‘Circus Feria es un conjunto de actividades con las que la compañía Bambolea realiza un tributo a las Antiguas Ferias de Circo, que viajaban de pueblo en pueblo entreteniendo a sus habitantes. Durante dos horas y media, Bambolea recreará las antiguas ferias de circo, con barracas, puestos de palomitas, juegos y un espectáculo de circo con mucho humor. 20 a 20.45 h. Plaza del Coso. ‘Mikra’, a cargo de Berdinki Cirko. Peza que utiliza como lenguaje las disciplinas acrobáticas circenses (dúo de acrobacia en suelo y trapecio, telas, teatro y danza). Visibiliza las relaciones de poder basándose en los estereotipos de rol y de género, con pinceladas de temas como la paternidad o la identidad. Un espectáculo para todos los públicos.

EVENTOS

XXX Fiesta de la Vendimia en Olite. Parador Príncipe de Viana de Olite. 20 h. Musicata a cargo de Pedro Bujanda y Fernando Sánchez. 4 vinos Navarra con picoteo salado y con música en directo. Plazas limitadas, coste de 15 € por persona. Necesaria inscripción Oficina de Turismo de Olite-Erriberri: 948 74 17 03.

VARIOS

XIV Campaña ‘Vuelta al cole solidaria’ a favor de la infancia en situación de vulnerabilidad social. Hipermercados Carrefour de Pamplona y Tudela. Campaña de recogida de material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etc.), organizada por Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja, viernes y sábado. Estará atendida por voluntarios/as.

Mapping de la artista navarra Irene Zarranz. Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona. Viernes, a las 19 h, sábado a las 12 y 19 h y el domingo a las 12 h. La mujer, la Inquisición, la brujería, Zugarramurdi… son temas que se abordan y se reflejan en el mapping. Actividad en el marco de la exposición ‘Encuentros 2022 Escultura’.

Navarra LAN Party 2022. Pabellón Universitario de la UPNA. Del 1 al 4 de septiembre. El evento tecnológico más grande de Navarra. Este año la zona OpenSpace será un espacio de acceso libre y gratuito donde se podrán ver torneos, conferencias tecnológicas, visitar distintos stands, disfrutar de experiencias de realidad virtual, simuladores, consolas y mucho más el viernes 2 y el sábado 3 de 10 a 20 h. Y para los más atrevidos, 4 días ininterrumpidos de diversión con puestos para colocar tu ordenador, zona dormitorio y una experiencia única en la zona PartyPlace, con actividades, competiciones de eSports y más de 1.000 € en premios. Precio: 40 € acceso los 4 días con puesto para ordenador. Más info: https://www.navarralanparty.org

Festival Baifest Barañáin 2022. 18-21 h. Hinchables. 18:30-20:30 h. Pintacaras y juegos. 19:30 h. Peluquería. 20:30 h. Body Painting. 20:30 h. Concierto con JAC. 22 h. Concierto con Howdy Bluegrass. 23:30 h. Concierto con Moonshine Wagon. Además…Feria de la Cerveza. Gastronomía: Basque Truck/ Candy Bar/ Repostería Mañeko Biltegia. Actividades infantiles: Funkidzs/ Levelibular/ Maikampanilla/ Proeventos XXI. Info: https://www.baifest.com/territoriobaifest

Día del Valle-Igúzquiza. 17.30-19.30 h Partidos de pala. 20.30-22.30 h DJ. 21 h Chistorrada popular. 23 h Concierto. Actos amenizados por la txaranga EZK.

FIESTAS

Ablitas-Día de las Peñas. Charanga El Tablón. Ganadería del día: José Arriazu e Hijos. 10 h Almuerzo popular de Huevos Fritos en la Carpa Municipal, situada en el Patio del Colegio. 12 a 14 h Espectáculo infantil en la C/ El Río. Fiesta Circus Express, circo interactivo con multitud de actividades relacionadas con el circo. 12 h Juegos organizados por las peñas acompañados por la Bicidisco Tortxu. 13 h La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los bares de la localidad. 15 h Comida De Las Peñas en la Carpa Municipal. A continuación, bingo. 16.30 h Especial Sobremesa. 17:30 h La Charanga acompañará con su música la subida de las peñas de la Carpa Municipal a la Plaza. 18 a 20.30 h Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. Especial Grand Prix en la Plaza de los Fueros. Se reservarán un graderío para las peñas. Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar. 19 h ‘Loca Academia de Magia’ con el Mago Charlie Brown en C/ Nueva del Río (sesión de tarde para los niños/as) 20.30 h Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido con las peñas por la calle Mayor hasta el Portal desde donde se realizará la salida del Toro de Fuego hasta la Plaza de los Fueros. Se repartirán los bocadillos a las peñas. 22.30 h Desfile de las Peñas del Portal a la Plaza. A continuación, Discomóvil Legendario en la Plaza de los Fueros. Discomóvil especial para el día de las peñas, montado sobre un camión escenario. 00.00 h Especial Toro Simulado Embolado para los más pequeños en el portal. 01.00 a 02.00 h Vacas en la calle Mayor.

Aós. 19 h I Torneo de Futbolín. 20 h Cohete Anunciador. 20:15 XL h Campeonato de Mus. 21:30 h Cena Popular, Organiza Sociedad Urralongui (Sidrería móvil). 00:00 h Tradicional ‘enramada’. 00:30 h. Mátame Kamión en concierto.

Ayegui-Día del Patrón. 11:30 h Recepción de autoridades en el ayuntamiento. 12 h Procesión en honor a San Cipriano acompañados por la banda de música Zuloandia. Santa misa con la coral Camino de Santiago de Ayegui. 13 h Concierto de la banda de música Zuloandia. 13:45 Homenaje a nuestros mayores en la plaza de los Fueros. Lunch para todos los asistentes. 16 a 19 h Toboganes Gigantes En la calle San Francisco. 17 h Campeonato relámpago de Mus y Brisca en la plaza de los Fueros, con importantes premios. Apuntarse antes de las 16:45 h. 19:30 h Segundo encierro simulado con toros de agua. 20 h Concierto Vermout con la siempre querida orquesta En Esenzia. 21:15 h Bajadica con la banda de música Zuloandia. 21:30 h Quema del 2º torico de fuego en la plaza Baja Navarra. 22 h Cena popular en la plaza del Rebote organizada por CD Arenas. 23:30 a 00:30 h Concierto sobremesa con la increíble orquesta En Esenzia. 01:00 a 04:30 h Baile con la orquesta En Esenzia en la plaza de los Fueros.

Beriáin-Casco Nuevo. 11 h Procesión y Misa con aperitivo amenizado por Voces Navarras. 12:30 h Salida de la Comparsa. 13:30 h Concentración del Día de la Mujer en el Bar Goñi. 15 h Comida del día de la mujer amenizada por Electrocarro. 18 h Encierro de Toros de Agua. 18 h Espectáculo de Danzas. 19 h Final de la Ronda del día de la mujer amenizada por Electrocarro. 20 a 22 h Baile de Tarde con la Disco Macro Mozart. 22 h Toro de Fuego. 01:00 a 05:00 h Baile con la Macro Disco Mozart.

Berriozar. 10:30 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido por Artiberri y Zortziko 11 h Rocódromo Infantil y Juvenil. En el Gaztegune 12 h Marionetas con Gazteguneko Txotxongilo Taldea. En el Gaztegune 12:30 Rocódromo Infantil y Juvenil en el Gaztegune 17:30 h Actividad Infantil (hasta 10 años). Fiesta de la espuma. Plaza Euskal Herria 19 h Actividad para Adolescentes (desde 11 hasta 14 años). Fiesta de la espuma. Plaza Euskal Herria. Festival Flamenco: Ballet Aires del Sur. Coro Rociero Savia Nueva. Plaza Eguzki 20 h Verbena: Orquesta Jamaica Show Plaza Eguzki Disco Móvil para jóvenes. Plaza Donantes. Concierto con el grupo Su Ta Gar. Parque Ilargi 21:45 h Bailes Populares con Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki 22 h 2 Toros de Fuego. Paseo Basoa. 00:00 h Concierto con los grupos Harresi, Sofokaos, Nikotina y D.J. Pezón. Parque Ilargi 01:00 h Verbena. Orquesta Jamaica Show. Plaza Eguzki.

Caparroso-Día de Santa Fe. 6 h Aurora de Santa Fe cantada por los auroros de Caparroso.. 11 h Recepción Autoridades en el Ayuntamiento. 11:30 h Salida, desde el Ayuntamiento a la Parroquia, de la Corporación Municipal, autoridades y vecinos, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Banda de Caparroso. 12 h Misa Solemne en honor a nuestra patrona Santa Fe. 17:30 h Subida de la Charanga hasta la plaza desde la zona de bares. 18 h Talleres de Juegos para los más pequeños con globoflexia y pintacaras, en la trasera del Ayuntamiento (organiza La Canica Roja). 18 h Encierro de Reses Bravas desde La Cabrería, a cargo de la ganadería Huera Gasca. 19:15 h Capea de Ganado Bravo en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 150 €. 20:30 h Encierro Infantil De Toricos simulados para los más pequeños, en el recorrido del encierro. 21:30 h Comienzo Asado de la Ternera (ternera donada por Valle de Odieta). 00:00 h En la Zona de Bares, Baile con la orquesta Vulkano.

Cascante. 8:30 h Alegres dianas por las calles de nuestra ciudad, amenizadas por la Txaranga Udekasi. 9 h Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá magdalenas y mistela en la puerta del Ayuntamiento para todo aquel que lo desee. 11:30 h Encierro Chiqui. 12 h: Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez.. Recorrido de Plaza de Toros a la Plaza de los Fueros. 13 h Desfile de la Comparsa de Gigantes con los Gaiteros por las calles de Cascante con salida y llegada de la Plaza de los Fueros. 13 a 14 h Vermuteando con la Txaranga Udekasi y seguido subida con las mujeres hasta el Frontón Municipal. 15 h Comida de las Mujeres de Cascante en el Frontón Municipal. 16 h Café concierto en el mismo lugar de la comida con la Txaranga. 17 h Espectáculo infantil en la Placeta Bobadilla con ‘El gran libro mágico de Pistacho y Cebolleta’. 18 h Concierto en la Plaza de los Fueros a cargo de la orquesta Nueva Etapa. 20:15 h Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez.. La Bajadica y recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. A continuación, Toro de Fuego infantil. 21:45 h Bailes regionales con los gaiteros en la Plaza Sánchez. 00:00 a 03:00 h Verbena popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por la orquesta Nueva Etapa. 01:30 h: Revoltosa amenizada por la Txaranga Udekasi. 02:00 h Continuación de la Verbena en la Plaza de los Fueros, amenizada por la orquesta Nueva Etapa. Nota: Retroarcade. Casa de Cultura. 18:00 a 00:00 h.

Cizur Menor. 11 h Chocolatada infantil. Frontón. 11:15-14 h Hinchables, ludoteca baby, barredora, juegos familiares, jumping, juegos lúdicos. 13 h Misa dedicada a nuestros mayores. Iglesia Parroquial. 14 h Comida de jubilados. Asador Tremendo. 16:30-17.30 h Sobremesa musical abierta a todos, a cargo del grupo Pan con Chile. Asador Tremendo. 15.30 a 19.30 h Hinchables, ludoteca baby, barredora, juegos familiares, jumping, juegos lúdicos, manualidades. Frontón. 19.30 a 21.45 h Concierto música años 80-90's a cargo del Grupo VIP de Zaragoza. Plaza Central. (en frente de La Sidrería) 21:30 h Cena de jóvenes. Bar La Parrillada. 22 h Toro de fuego. Plaza Baltxarran. 22:15 Colección de fuegos artificiales. Plaza Baltxarran. 22:15-00:00 h Disco Rocky & Company. Plaza Baltxarran. 00:00-03:30 h Verbena musical a cargo de Tremendo Show Disco. Plaza Central. (en frente de La Sidrería).

Eugi. 11:30-13:30 h Parque Infantil en las pistas polideportivas. 14:30 h Comida autogestionada en la plaza del pueblo. 17-19 h Parque Infantil en las pistas polideportivas. 18 h Campeonato de mus. 20:00 – 22 h Baile de disfraces infantiles (hasta 12 años) con el grupo The Trikiteens. 22 h Torico de Fuego. 01:00-04:00 h Baile de disfraces con el grupo The Trikiteens.

Fontellas-Dia de la Mujer. 11:30 a 13:30 h Parque infantil, en la calle Norte. 12 h Misa para las mujeres. 13 h. Imposición de bandas a la alcaldesa y concejala del Día de la Mujer. Sandra Acereda (alcaldesa) y Laura Andrés (concejala). Seguido cohete anunciador del Dia de la Mujer. A continuación, pasacalles con la charanga. 12:30 h Vacas en la plaza y seguido encierro de reses bravas. 14:30 h Comida en la carpa para las mujeres. 18 h Concierto en la carpa para las mujeres. Orquesta Escala 2000. 16:30 a 19:30 h Parque infantil, calle Norte 18:30 h Vacas en la plaza, seguido de encierro. 21 h Toro de Fuego por el recorrido habitual. Seguido de encierro chiqui. 00:30 h Baile en la carpa a cargo de la Orquesta Escala 2000.

Lumbier-Día de la juventud, vinos y quesos. 10 h Recorrido de los Gaiteros de Lumbier por las calles de la localidad. 11.30 h Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier. 12 h Almuerzo Popular de migas, en las Arcadas del Ayuntamiento. 13 h Degustación de Vinos y Quesos, en la calle Mayor. 13 h Txaranga Jaiak por las calles de la Villa. 14 h Comida de la Juventud en el Frontón, amenizada por la Txaranga. (Premio al mejor complemento). 17 h Ronda de la Juventud por las calles del pueblo, con sesión de DJ Locales en la Plaza de la Alfarería. 18.30 a 20.30 h Hinchables en la Plaza de Santa María. 18.30 a 20.30 h Encierro con reses bravas de la Ganadería Domínguez, por la calle Mayor. 20.30 h Concierto en la Plaza Mayor, con el grupo Star Ways. 20.30 h Txaranga Jaiak por las calles de la Villa. 22 h Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 23 h DJ Juvenil en la Plaza Mayor. 00.30 a 03.30 h Concierto con el grupo Star Ways. 03.30 a 05.00 h DJ Locales en la Plaza Mayor. Sesión a cargo de Odon Labairu Cormenzana.

Milagro-Prefiestas. 18:30 h Partido de fútbol entre C.A. Milagres y C.A. Cirbonero B. 21:45 h Concentración de pancartas en la Apyma y salida con la charanga y gigantes hasta el escenario de las verbenas. 22 h Exhibición y concurso de Pancartas en el escenario de la verbena. Las Pancartas serán examinadas por un jurado compuesto por la Junta directiva de la Apyma y la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Milagro. Este acto irá acompañado de la charanga de Milagro y los Gigantes. 22:15 h Presentación de “La Pinta”, la nueva cabezuda de la comparsa. 23 h Ronda jotera a cargo de la Escuela de Jotas de Milagro. 00:00 h Actuación del mariachi Los Tenampas en el escenario de las verbenas.

Obanos-Día de las Personas Mayores. 10 h. Encierro infantil seguido de chocolatada y bombas japonesas. 11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes la Obanesa por las calles del pueblo con Gaiteros Zubiondo. 12 h. Misa en honor a nuestros y nuestras mayores. 13 h. Aperitivo en el club de los jubilados y jubiladas. 18-20 h. Encierro. Vacas con la ganadería Bretos Fernández. 20-21 h. Tarde Jotera En la plaza de los jubilados y jubiladas. 21-22:30 h. Primera sesión de baile con Orquesta Dolche. 22:30 h. Torico. 01:00-04:00 h. Segunda sesión de baile con Orquesta Dolche.

Ochagavía-Jumelage con el pueblo de Tardets. 10 h Dianas. Musica con Txanbezpel durante todo el día por las calles del pueblo. 12 h Jauzis en la plaza. 18 h Espectáculo de bailes. Grupos de Jaurrieta, Atharratze y Ochagavía. Danzantes y Zinta dantza. Baile con Trikidantz. Bingo en el descanso. 21.30 h Gaiteros. 23.30 h The Lio. 01.00 h Baile con Trikidantz.

Peralta-Prefiestas. 18 h. Imposición de pañuelos a los nacidos en el año 2021. El acto se realizará en la casa de cultura. 19 h. Desencajonamiento en la plaza de toros de las novilladas que se celebrarán los días 4 y 6 de septiembre.