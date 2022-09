Bono cultural: 400 euros envueltos en trabas

Bono Cultural Joven impulsado por el 400 euros a los jóvenes para invertir en cultura puede resultar fantástica, muchos se quejan de la complejidad del proceso y otros se lamentan de que la web presenta problemas (desde el gobierno explican que esta complicación surge fruto de la gran cantidad de solicitudes). Sea como fuere, lo cierto es que la adquisición de los 400 euros implica recorrer un camino lleno de piedras. A fecha de 17 de agosto, según declaraciones ofrecidas por el ministro Miquel Iceta a TVE, de las 500.000 solicitudes que esperan en el Ministerio de Cultura y Deporte, 180.000 han llegado ya al ente público. Elimpulsado por el Gobierno de España está trayendo de cabeza a la mayoría de sus beneficiarios. A pesar de que la idea de ofrecera los jóvenes para invertir en cultura puede resultar fantástica, muchos se quejan dey otros se lamentan de que(desde el gobierno explican que esta complicación surge fruto de la gran cantidad de solicitudes). Sea como fuere, lo cierto es que la adquisición de los 400 euros implica recorrer un camino lleno de piedras. A fecha de, según declaraciones ofrecidas por el ministro Miquel Iceta a TVE, de las 500.000 solicitudes que esperan en el Ministerio de Cultura y Deporte,

Ante las complicaciones experimentadas, son muchos los jóvenes usuarios de redes sociales que han expresado su descontento públicamente. Desde “confirmo que fue más fácil sacarme la EVAU, bachillerato y superar al ex que conseguir los 400€ del bono cultural” (@lauralarcon_ en TikTok) hasta “O tiro el ordenador por la ventana o me tiro yo. El puto bono cultural me está quitando años de vida” (@nachoo_ce en Twitter), las reacciones de los jóvenes muestran una clara insatisfacción general con el proceso. Para combatirlo, son muchas las personas que han utilizado redes sociales como TikTok para realizar videotutoriales de ayuda a aquellas personas que intenten solicitar el Bono Cultural Joven.

O tiro el ordenador por la ventana o me tiro yo. El puto bono cultural me está quitando años de vida. — Nacho❤️‍🔥 (@nachoo_ce) August 16, 2022

UN PROCESO TORTUOSO

En un principio, el proceso no presenta dificultades. Para comenzar, los jóvenes han de registrarse en la página web www.bonoculturajoven.gob.es con un correo electrónico y una contraseña. A continuación, han de especificar qué tipo de solicitante son. Es en los pasos posteriores al registro cuando el camino se vuelve cada vez más tortuoso.

Los aspirantes al bono deben instalar en su ordenador (la solicitud no se puede realizar a través de un teléfono móvil) el software Autofirma. Una vez completada la instalación, el siguiente paso tiene lugar en la pasarela Cl@ve, donde los beneficiarios disponen de tres opciones de acceso: DNI electrónico, Acceso PIN 24 horas y Cl@ve permanente. Para utilizar el DNI electrónico es necesario un lector de tarjeta. En el caso del PIN y la Cl@ve permanente, es necesario registrarse en Cl@ve. Para eso, hay que introducir el DNI y solicitar el envío de una carta el domicilio fiscal de cada uno. En ella se puede consultar un código de verificación de dieciséis caracteres, imprescindible para registrarse en el portal.

LA 'X' DE LA DISCORDIA

A lo complejo que puede resultar un proceso como este para una persona de 18 años, perteneciente a una generación completamente desacostumbrada a la burocracia y adaptada a procesos ágiles y rápidos, se le suma la temida señal en forma de X rodeada por un círculo rojo que indica que se ha producido un error y obliga al usuario a retroceder. Una incidencia que, lejos de ser banal, se repite en la amplia mayoría de ocasiones que el beneficiario intenta identificarse mediante cualquiera de los tres métodos y, a buen seguro, ya ha provocado que el total de solicitudes del Bono Cultural Joven haya sido menor de lo esperado.