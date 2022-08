MÚSICA

Concierto clausura exposición ‘Instante Infinito, Tiempo Etéreo’. La Fábrica de Gomas, c/ Fuente de la Teja, 12, Pamplona. 19:30 h. Voz y guitarra: José Arcaya. Piano: Fernando García.

‘XV Ciclo de Órgano Diego Gómez’ en Larraga. Iglesia San Miguel Arcángel. 19.30 h. Órgano y cello. Concierto a cargo de Carlos Navascués (órgano) y Javier Navascués (cello). Organiza la Asociación Musical Diego Gómez de Larraga. Además, una hora antes del concierto, tendrá lugar una visita guiada gratuita a la iglesia de San Miguel Árcangel, de la mano de Alejandro Ibáñez.

Iosu Larumbe. Iglesia abacial del Monasterio de Leyre. 19.45 horas. Concierto de órgano a cargo del músico de Marcilla que cuenta con una amplia formación musical. El concierto girará en torno al compositor belga César Franck y su entorno en el París del siglo XIX, así como alrededor del legado que dejó en sus sucesores. Programa ‘Kultur 2022’.

Festival ‘Un viaje a los 90’s’. Ribaforada Arena. 19 h. Un espectáculo fresco, lleno de ritmo y con la esencia del Remenber para los que vivimos aquella década. En el escenario podremos disfrutar y bailar con los directos de Double You, Rebeca, Ku Minerva, New Limit, Sensity World y Brisa Play. Un viaje de regreso a los recuerdos y momentos de aquellos tiempos, acompañados por el Comandante Paco Pil, que cerrará el festival con una DJ set inolvidable. Dentro del recinto, además, se podrá disfrutar de una zona chill out y diferentes Food Trucks. Entradas: 20 €.

Festival ‘Estaciones Sonoras 2022’ de Verano en Cascante. Plaza de los Fueros de Cascante. 21 h: Sandra Bernardo, que vuelve por segunda vez al festival para presentar su último trabajo ‘Es el momento’. 23:15 h. La La Love You, que presentarán ‘La La Love you bonus’, un álbum recopilatorio en formato cd y vinilo. Entrada gratuita.

Festival Zubipean. Puente románico de Puente la Reina. 20 h. Concierto de saxofón de Jean Toussaint.

Garón (Joxean Orbegozo). Escenario natural del Santuario de Ujué-Uxue. 21.30 h. Conciertos ‘La Noche en Vela’. Cancionista que explora el Tolklorea adentrándose también en terrenos cercanos a la copla, habanera y rock. ‘Melocotonazos’ es su primer disco de estudio y un "auténtico show escrito para la ocasión, emocionante, fresco y único en la Canción de Autor actual, una lectura contemporánea del cantautor popular, aderezado con ese humor tan marca de la casa que hace las delicias del público”.

Arantza Rock. Al atardecer, Matraka Txaranga por el pueblo. 22:30 h. Conciertos en la plaza: Modus Operandi, Janus Lester, Kinada y Patxuko Nice.

Concierto de Mikel Erentxun. Plaza de los Fueros de Mendavia. 00.00 h. Concierto prefiestas.

Mariachi Zacatecas. Berbinzana. 20.30 h.

DJ Fest: Sofía Cristo y Diego Duende. Plaza de Toros de Fitero. 22 h. Ciclo ‘Festivales con Encanto’. Entradas: desde 15 €, en festivalesconencanto.es

DANZA

‘Danzad, danzad malditos’-Festival de las Murallas. Caballo Blanco. 20 h. Presentación apertura equipo de Parkour, creado por Javi Pérez, Backflip. ‘Seguir el curso de una acción en particular’. Areli Morán, Berlín/México. Recorrido con equipo de parkour Site specific. Jito Alai. ‘Entre el vínculo y la ruptura’. Stefano Mattiello y Clarissa Costagliola, Italia/Pamplona. Recorrido con equipo parkour Site specific. Caballo Blanco. ‘Vogue’. Anuar Daemon, Pamplona. Coreografía de cierre con equipo de parkour.

‘Henko’. Plaza Ayuntamiento de Bargota. 20 h. Danza contemporánea. Proyecto coreográfico que busca integrar arquitectura y movimiento a través de danzas urbanas, parkour y danza contemporánea flotando en una misma dimensión. A cargo de Rafa Arenas e Idoia Rodríguez. Ciclo Con los pies en las nubes. Entrada libre.

‘Dantzabira’. Plaza de los Fueros de Noáin. 20 h. Actuación de Mikelats Dantza Taldea de Villava-Atarrabia. Dentro del programa organizado por la Federación Navarra de Danzas-Nafarroako Dantzarien Biltzarra. Después, Topadantza o sesión guiada de danzas populares con música en directo abierta a la participación del público aficionado. Entrada libre.

CINE

‘Navarra International Film Festival (NIFF)’. Condestable. 10:30 a 12 h ‘Las mañanas del NIFF’. ‘NIFF y la comunicación: El cine como hilo conductor de la vida’, con Javier Tolentino, Belén Galindo y Jorge Sánchez. Condestable-Proyecciones. 12 a 13:30 H. Sesión 14. ‘Flight to earth’ (Ignacio Rodó) 6´ (Sección Oficial Cortometraje) Animación. ‘Welcome to Gardenland’ (Aarón Pérez Pardiñas) 7´ (Sección Students Film) Animación. ‘Gaïa’ (Maximillent Saint-Cast y Gaël Cathala) 4´ (Sección Oficial Cortometraje) (Francés). ‘Ganado o desierto’ (Francisco Vaquero Robustillo) 84´ (Sección cine & cambio climático Largometraje) Documental. Catedral de Pamplona. 18:30 h Gala Entrega de Premios. Previa retirada de invitaciones.

EVENTOS

‘La Memoria de las Mujeres/Emakumeen Memoria. La Batalla de Abárzuza’. 19 h Plaza de los Fueros de Abárzuza. Recreación Teatral ‘Emakumeen Memoria. La Batalla de Abárzuza’. Laura Laiglesia (Butaca 78) e Imperial Service. 20 h. Recreación Hospital de Campaña y Fusilamientos. Iglesia de Abárzuza. Con Imperial Service. Actividad ‘Alístate en el Tercio de Lácar y hazte una foto’. 20.30 h Talleres, Catas y Pintxo Pote Carlista. Taller de Elaboración de Quesos, Exhibición Pastoreo, Cata de Pacharán Azanza, Cata de Quesos Idiazabal. Taller de Artesanía Baku Barrikupel y Cata de Vinos Bodega Tandem, Lezaun y Aroa, Cata de Aceites Ecológicos Biosasun. Precio: 7 €. Todo incluido. Reservas: Teléfono y Whatsapp: 646185264 o info@tierrasdeiranzu.com

X Feria del Melocotón de Sartaguda 2022. 19 h Carrera Melocotón por el regadío de Sartaguda. 21:30 h Actuación del grupo mariachi Los Cazahuates. 22:30 h Quema de un toro de fuego. La cita está organizada por el Consorcio Turístico de Tierra Estella-Lizarraldea en colaboración con el Ayuntamiento de Sartaguda y forma parte de la Red de Eventos y Fiestas Temáticas de la Comarca. *Durante la feria la Banda de Música de Sartaguda amenizará la jornada.

IX Fiesta Rural de Urdax. 18 h Bailes vascos. 19 h Exhibición de Herri Kirolak a cargo de los hermanos Larretxea con levantamiento de piedra, corte de troncos horizontal y vertical, tronza, transporte de txingas, etc....20.30 h Degustación de sidra, sardinada y productos de la zona. Además durante toda la tarde habrá animaciones, música y la posibilidad de visitar el Monasterio, el Molino y las cuevas...

CON NIÑOS

Agosto en Lezkairu. 19 h Pintacaras infantil gratuito en plaza Maravillas Lamberto. 20 h Batukada con Batuldang, recorrido por parque Alfredo Landa desde c/Valle de Egüés hasta plaza Maravillas Lamberto.

Cuentacuentos ‘Diverxa’. 12 h. En castellano. ‘Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi’.

VISITAS

Visita guiada a la exposición ‘El arte al servicio de la fiesta. La Casa de Misericordia y el cartel de la Feria del Toro (1959-2022)’. Palacio del Condestable. 12 h. Como cierre de la expo. A cargo del comisario de la muestra, José Javier Azanza, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Navarra. En ella se podrá conocer más sobre los 63 carteles que han anunciado la Feria del Toro desde hace más de seis décadas.

Visita guiada al monasterio de Leyre ‘Los pilares del Reyno”. 17:30 h, comenzando en el centro de recepción de visitantes. Después, a las 19 h. se ofrecerá un oficio de Vísperas en gregoriano, de 1 h de duración, y para un máximo de 35 personas. Se pueden reservar entradas en la taquilla online de la web del monumento, para después retirarlas en el centro de recepción.

FIESTAS

Aibar-Día del Niño y Pobre de Mí. 11.30 a 15 h., hinchables en la piscina. 12 h., salida de la comparsa Auzolan con salida y llegada al auditorio. Allí, despedida de la comparsa hasta el próximo año. 17.30 h., teatro infantil en la plaza con la obra “Pirados en la isla del tesoro”, a cargo de Iluna Producciones. Tarde de disfraces infantiles en la plaza. 19 h., chocolatada en los bajos del ayuntamiento. Al finalizar, salida de los nuevos cabezudos de la comparsa. 19.30 h., primera sesión de baile con la orquesta Cíclope. En el descanso, música popular a cargo de los gaiteros de Sangüesa. Al finalizar, torico de fuego y traca fin de fiestas. 21.45 h., recorrido de la txaranga por las calles del pueblo y Pobre de mí. 00.30 h., segunda sesión de baile con la orquesta Cíclope.

Biscarrués. 17 h. Taller y cata de cerveza artesana. Apuntarse en el casino. 20:30-22 h. Orquesta Escala con una especial sesión infantil. 22:30 h. Cena de calderetas populares. Sorteo de cesta nabatera para la Asociación de Nabateros da Galliguera. 00:30-04:30 h. Orquesta Escala. Gran bingo de 500 euros.

Falces-Concentración de Gigantes. 7:30 h. Cuesta del Pilón. Encierrillo con la ganadería de Manolo Merino. 8 h. Dianas con la Txaranga Gazte y los Gaiteros de Falces. 9 h. Cuesta del Pilón. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado. 11:30 h. Centro Cívico. Concentración de Gigantes. Salida por los distintos recorridos del pueblo. 12 h. Placeta Maya-Calle Echarri. Encierro de vaquillas. 14 h. Plaza de los Fueros. Llegada de las diferentes comparsas de Gigantes. Presentación y bailes en la Plaza. 18 h. Patio de la Casa de Cultura. Teatro Infantil. Trokolo con la obra ‘Txu y Txu’. 19:00 h. Placeta Maya-Calle Echarri. Encierrillo de vacas. Vuelta al pueblo con la Txaranga Gazte. 20:15 h. Plaza de los Fueros. Concierto con la orquesta Éxito. 21:45 h. Zona deportiva. Torico de Fuego. 00:30 h. Plaza de los Fueros. Verbena a cargo de la orquesta Éxito, hasta las 04:00 h. 02:00 h. Plaza de los Fueros. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.

Los Arcos. 10 h. ‘Alegres Dianas’ con la Charanga. 12 h. Encierro infantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. A continuación, bombas japonesas. Plaza del Coso. 13 h. Pasacalles con la Comparsa de gigantes, cabezudos y Dantzaris de Los Arcos. Una vez en la plaza Santa María, comienzo del acto de despedida de la Comparsa, acompañado de la Charanga, Agrupación Musical Los Arcos y los Gaiteros de Arnedo y Cervera del Río Alhama. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 15 h Comida popular en el Cosillo. La sobremesa será amenizada por la Charanga. 18 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga. Plaza del Coso. 20 h Marionetas. ‘Diminutivo’ de la compañía Títeres sin Cabeza. Jardín Casa de Cultura. 20.30 h Concierto con el grupo Raimundo el Canastero. Frontón de las Cercas. 00.00 h. Pobre de Mí desde el balcón de la Casa Consistorial, seguido de Pasacalles con la Charanga hasta la Plaza del Coso, baile popular de la ‘Jota Los Arcos’ y Toro de fuego. A continuación música DJ. Plaza del Coso.

Mélida-Día del Quinteo. 12 a 13 h. Encierro mañanero con la Ganadería Hnos Moran. 13 h. Concentración de Quinteos 2002-2003-2004-1975-1976-1977. 14 h. Comida de Quinteo 2002-2003-2004-1975-1976-1977. 18 a 19 h. Encierro con la Ganadería Hnos Moran. 19:30 a 20:30 h. Capea con charlotada veteranos con la Ganadería: Hnos Moran, amenizada por la charanga El Encierro. En la Plaza. 21 h. Pasacalles con los Gigantes y Cabezudos. Seguido de encierro simulado. 23 a 01:00 h. Concierto del Cuarteto Tarantela en la carretera.

Santacara-Día de la Mujer. 12 a 13 h encierro de reses bravas: Ganadería Hermanos Marcén de Villanueva de Gállego (Zaragoza). 12:30 h Misa día de la mujer en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 13 h Pregón y Chupinazo con aperitivo en la Plaza del Ayuntamiento para las mujeres. 14:30 h Comida popular de la Asociación de Mujeres. Regalo individual para cada asistente, tras la comida sorteo de regalos. 17:30 h Ronda con las mujeres y la Txaranga Strapalucio. 16:45 a 17:45 h Concierto en la Sociedad La Torre a cargo del grupo Koxkor Taldea. 18 a 19 h Encierro de reses bravas: Ganadería Hermanos Marcén de Villanueva de Gállego (Zaragoza). 19:15 a 20:30 h Vacas en la plaza premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:30 a 20:30 h Hinchables en el fosal para el público infantil. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Strapalucio. 00:30 h Toro de fuego por el recorrido habitual. 01:00 a 04:00 h Baile en la Sociedad La Torre a cargo del grupo Koxkor Taldea.

Murchante. 10:30 h. Almuerzo popular, en la C/ Triunfante. 12 a 14 h. Hinchables y juegos infantiles (tobogán hinchable y pista americana), en la zona infantil. Calle Mayor. 12 a 13 h. Suelta de reses bravas, en la Plaza de los Fueros. 13 h. Encierro chiqui con toricos simulados (desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’) y actuación de la charanga Las Peñas, en la Calle Mayor. 17.45 a 19.45 h Suelta de reses bravas con recortadores, amenizada por la charanga Las Peñas. Plaza de los Fueros. 18 a 20 h. Continuación de hinchables y juegos infantiles (tobogán hinchable y pista americana), en la zona infantil. Calle Mayor. 18.00 a 03.00 h. Conciertos. Carpa en la plaza de la Asunción. 18 h. Mamukelashvili DJ. 19.30 h. Concierto rap. 21 h. Lendakaris Muertos. 23 h. Subiter. 01.00 h. Carlos Marín, Ángel Deep, Murmusic. 20 a 21 h. Suelta de reses bravas. Calle Mayor. 21 h. Encierro chiqui con toricos simulados y a continuación, toro de fuego. Calle Mayor. 21.30 h. Subida de la charanga Las Peñas desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en Murchante’, y posterior bajada de la charanga (hasta la altura de la Caixa). 00.00 h. Verbena amenizada por la Orquesta Platinum. Plaza de Los Fueros.

Tulebras. 9 h. Los Auroros de Murchante nos acompañarán como en años anteriores para despertar al vecindario con sus alegres aires. 12 h. Solemne Función Religiosa, seguida de la procesión del Santo, acompañada de la Banda de Música La Moncaina. 18:30 h. Magia infantil ‘El políglota". 20 h. Encierro Chiqui. 20:45 h. Jotas a cargo de Alegría Ribera. A continuación, Reparto De Migas. Noche temática de disfraces inspirados en los años 80. 23 h. Verbena Popular con Tributo a Fito, Platero y Extremoduro. 23:30 h. DJ para la juventud.

Valtierra-Día de la Mujer. 10:30 h Diana por el Barrio de Ratón. 11 h Encierro de trashumancia urbana de Jesús Alba, por el recorrido habitual del encierro. 11:45 h Concentración de mujeres en la Plaza de los Fueros, que acudirán a la Iglesia acompañadas por la txaranga. 12 h Eucaristía. Al finalizar, vermut en el Bar La Unión para las mujeres ofrecido por la Asociación de Mujeres “La Torraza”. 12:30 a 13:30 h Suelta de vaquillas en la carretera, con la Ganadería Hermanos Gracia Blasco de Fustiñana. 14:30 Comida de las mujeres en el Centro Cívico, a continuación de la comida la txaranga acompañará a las mujeres hasta la Plaza de Toros. 16:30 a 17:30 h Concierto en la Plaza con la orquesta En Esenzia. 18 a 19 h Suelta de vaquillas en la plaza. 19 a 19:30 h Descanso. 19 a 20:30 h Karaoke amenizado por las mujeres en la Plaza de los Fueros. 19:30 a 20:30 h Suelta de ganado bravo en la carretera. 19 h Espectáculo infantil. Marionetas Bihar “Las aventuras de Carolino” en la Plaza de la Paz. 20:30 h Encierro. A continuación, Txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Valtierra. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 00:00 a 01:00 h Concierto amenizado por la orquesta En Esenzia. 01:30 a 03:45 h Verbena con la orquesta En Esenzia.

Burlada. 9 h. Dianas: Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la calle San Juan con Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11.30 a 13.30 h. ECOjuegos en castellano y euskera con Plisti-Plasta. Parque Municipal. En caso de lluvia, carpa parking del Soto. 11.30 a 14 h. Parque infantil en La Nogalera. En caso de mal tiempo, se trasladará a Hilarión Eslava. 12 h. Arroces del Mundo. Colegio Ermitaberri. 13 h. Concierto de la Banda de Música de Burlada en la calle Las Maestras. 13 h. Charly Diez (monologuista). Amadeus & Zubizarra. 14.30 h. Costillada en la Plaza Floirac. Habrá asadores comunes con carbón. No está permitido llevar asadores de gas. De 17 a 20 h. Torneo de ajedrez de partidas rápidas para todas las edades. Plaza Francisco Ardanaz “Soldau”. 17.30 a 20 h. Parque infantil. La Nogalera. En caso de mal tiempo, se trasladará a Hilarión Eslava. 18 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos con Gaiteros la Nogalera desde la calle San Juan. 18.30 h. Tardeo con el grupo Raticos W’enos. Plaza de las Eras. 18.30 h. Salida de la Txaranga Txogarima. 19 h. Deporte rural. Jornada del campeonato navarro de pruebas combinadas. Plaza Ezkabazabal. En caso de lluvia, se trasladará al frontón. 19.30 h. Acto de despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la calle san Juan. 20 h. Bailables de txistu y gaita. Plaza de la Iglesia. 20 h. Xoriñoak Kaloian. Amadeus & Zubizarra. 20.30 h. Puro Relajo. Plaza Francisco Zubiate “Parrita”. (Espacio para bailar, no se colocarán sillas). En caso de lluvia, se trasladará a Casa de Cultura. 21.30 h. Encierro txiki. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22 h. Toro de fuego. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22.30 h. Espacio Conciertos en parking del Soto: Razquin (22:30 h), Iheskide (00:30 h). 23:00 h. Rojillos Blues Band. Bar Toskana. 00.00 h. Dj Alex. Plaza Francisco Zubiate “Parrita”. En caso de mal tiempo, plaza de las Eras.

Tafalla. 8 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 8.15 h. Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 9 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas. 10.30 h. Recepción de Autoridades en el ayuntamiento. 10.45 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11 h. Ronda de la peña El Aguazón que visitará la residencia de personas mayores de la zona sur de la ciudad. 12 h. Tafalla Kantuz desde la Sociedad Baigorri. 13 h. LI Gran Alarde de Txistularis. Plaza de Los Fueros. 13 h. Ronda de la peña El Aguazón. 13.30 h. Fin de fiestas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la Plaza de Navarra. 15 h. Comida organizada por la Comisión de Euskera en el Ereta. 17.30 h. Hinchables. Patio de Escolapios. 17.30 h. Café-concierto a cargo de Sara y Guillermo. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. Centro Cívico. 18 h. Salida de las cuadrillas de las peñas hacia la plaza de toros. Plaza de Navarra. 18.30 h. Grand Prix de las peñas El Aguazón, El Cierzo y El Empuje. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Aguazón. 18 h. Tafalla Kantuz por las calles de Tafalla. 19:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de Patxi eta Konpania. 20 h. Ronda de la peña El Cierzo. 21 h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la plaza de Navarra. 21.45 h. Último toro de fuego. 22 h. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. Plaza de Navarra. 00.00 h. Fin de fiestas. En la plaza de Navarra se disparará el cohete que pondrá fin a nuestras fiestas. 00.00 h. Ronda de las peñas amenizada por las txarangas El Aguazón, El Empuje y El Cierzo.

Mendigorría. 12 h. Concurso de calderetes. 12:30 h. Despedida de la Comparsa de Gigantes y Gaiteras de Mendigorría. 13:30 h. Degustación de tomates “Mendigorria’. 14:30 h. Comida popular. 18 h. Vacas de la ganadería Marqués de Saka. 18 h. Concierto “De Pitxirri”. 20 h. Batucada Kolpez Blai. 20 h. Misa y subida de la Virgen. 20:15 h. Toro de agua. 21:30 h. Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de Mendigorría. Toro de fuego a cargo de: Pablo Senosiain. 01:00 h. Traca pobre de mí y Discomóvil Disco Legendario Traka gaixoa ni e

Cabanillas-Día de las Peñas. 8:30 h. Diana con los gaiteros de Cabanillas. 9 h. Entrada De Vacas desde la cuesta, con reses de la ganadería Santos Zapatería. 10 h. Almuerzo de migas con chorizo en la terraza de la Casa de Cultura. Imprescindible presentar ticket. 11:30 a 13 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Santos Zapatería. 14 h. Comida de las Peñas en la sala de Cultura. Imprescindible presentar ticket. 16 h. Concierto de la orquesta Montesol en la Sala de Cultura. 17:30 h. Después del concierto Ronda con charanga Ablitas. 18:30 a 20:30 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Santos Zapatería. 19 a 20:30 h. DJ Imanol en el Bar Paco. 20:30 h. Encierro Simulado con vitorinos. Seguido, Bailes Populares en la calle San Roque, acompañados por los gaiteros de Cabanillas. 21 a 22 h. Baile con la orquesta Montesol En la Sala de Cultura. 23 a 00:30 h. Grupo de Jotas Voces Navarras en Bar Paco. 01:00 h. Verbena amenizada por la orquesta Montesol en la Sala de Cultura. Seguido, DJ Danifire en la Sala de Cultura.

Lerín-Día de Vacas. 11:30 h Pasacalles por la Calle Mayor con la charanga Turrutxiki. 12 a 13 h Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. 13 h Salida de gigantes y cabezudos acompañados por los gaiteros de Lerín. 18 a 19 h Encierro de reses bravas de la ganadería Ustarroz de Arguedas. 19 a 20:30 h Vacas en la plaza para todas las personas aficionadas y exhibición de recortes. 20:30 h Ronda por la calle Mayor con Turrutxiki. 21:30 h Toricos de agua 22 h Torico de fuego 01:00 h Macro Disco en la carpa 01:00 h Orquesta Quattro en la plaza. Después de la verbena, pasacalles con la charanga Turrutxiki por la Calle Mayor.

Monteagudo-Día del Niño y de los Jóvenes. 10 h. Diana Infantil. Los niños, junto a los Gaiteros de Monteagudo, recorrerán nuestras calles al son de alegres melodías que se interpretarán para ellos. A los niños asistentes se les obsequiará con un regalo sorpresa. A continuación se ofrecerá un Almuerzo a los asistentes. 11:30 a 14 y de 18 a 19:30 h. Parque Infantil, con divertidas atracciones para todos los niños, en el Polideportivo. 12:30 a 13:30 h. Talleres de pulseras, cometas y espantasueños. (En el parque infantil del Polideportivo). 18 a 19:30 h. Talleres de chapas, peonzas y cometas. (En el parque infantil del Polideportivo). 14 h. Comida Infantil en la Plaza organizada por el M.I. Ayuntamiento y la APYMA. Tras la comida los niños asistentes a la misma se entretendrán con actividades infantiles. 14 h. Comida de los Jóvenes en la plaza. 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta Blanes. 17:30 h. La Charanga Os Mozes se va de Ronda con los Jóvenes por los bares. 18 a 19:30 h. Encierro y Prueba de Ganado en la calle de la forma tradicional, con la ganadería de Manuel Merino de Marcilla. 19:30 a 21 h. Vacas en la plaza de la ganadería de Manuel Merino de Marcilla. La Charanga acompañará el acto con sus pasodobles. Encierro final desde los corrales de Calchetes. 19:30 h. En la Plaza, Merienda Infantil organizada por el Ayuntamiento y la APYMA. 21:30 h. Encierro Infantil Simulado y Toro de Fuego con asistencia de la Charanga. 00:00 - 00:30 h. Encierro Nocturno de vaquillas, a cargo de la ganadería de Manuel Merino de Marcilla, que se desarrollará por el recorrido de costumbre. 22:30 a 00:30 h. DJ Matute, en la plaza. 00:30 h. Desde el balcón de la Casa Consistorial disparo del Cohete Fin de Fiestas. Seguidamente, la Charanga Os Mozes entonará el “Pobre de Mí” a lo largo del tradicional Recorrido. A continuación, Verbena fin de Fiestas con la Orquesta Blanes.

Berbinzana-Juventud y Pobre de mí. 14.30 h Poteo de los jóvenes por los bares de la localidad. 15 h. Comida para los jóvenes en el Café. 17.30 h. Ronda-pollada de los jóvenes con la txaranga El Encierro. 19 h. Vacas con la ganadería Alba Reta. 20.30 h. Concierto de rock en el escenario de la calle. 22 h. Bingo. 22.15 h. Torico de fuego. 22.30 h. Cena popular en el frontón. 00.30 h. Colección de fuegos artificiales desde el puente. 01.00 h. ¿Pobre de mí! y traca final.

Amaiur. 12 h Final del campeonato de mus. 12:30 h XIX Lanzamiento de boina. 14 h Zikiro-jate, amenizado por Salaberri. 21 h Gaita, Larrain-dantza y mutil-dantzak. 00:30 h Gaupasa con el grupo Gabezin.

Narbarte. 9 h Enduro Indoor. 11:30 h Cuentacuentos en la plaza 14:30 h Zikiro jatea en la plaza con los bertsolaris Bittor Elizagoien y Manolo Arozena. A continuación, bailables con Hauspolariek. 20 h Talos de Saldias en la plaza. 00:00 h Los Zopilotes Txirriaos. Después, DJ Txingudi.

Ororbia. 10-14 h Exhibición Trial 4x4 Autocross. 11-13 h Juegos Infantiles.15 h Comida por cuadrillas.16-19:30 h Exhibición Trial 4x4 Autocross. 18:30 h Mago. 20:30-22 h Actuación Musical: Los Tenampas y El Mariachi. 22 h Toro de Fuego. 00:00-05:00 h DJ Dubi. 05:00 h Música en la carpa.

Buñuel-Entreverados. Ganadería del día: Hermanos Ganuza (Artajona). 12 a 13 h. Vacas en la plaza. 14:30h. Comida Entreverados en el Pabellón Polivalente. 16 h. Café Humor monólogo con la actriz y humorista Nerea Garmendia. 17 a 20 h. Pasacalles por los bares con la txaranga Rokalean. 17:30 h. Desencajonamiento seguido de vacas en la plaza hasta las 18:45 h. 18:45 h. a 21 h. Vacas en la calle seguido de encierro. Estarán animadas en todo momento por la Banda de Música de Buñuel, con un pequeño concierto después del encierro en la Cuesta de Malo. A continuación encierro simulado y toro de fuego. 22 h. Cena para las personas apuntadas. 22:30 h. Fiesta de Los 70, 80 y 90. ‘Homenaje Contraste’ con cena y concierto en el Pabellón Polivalente. Organiza peña Escape y colabora Ayuntamiento de Buñuel. 22 h Cena para las personas apuntadas. 00:00 h. Actuación del grupo La Fragua. 00:00 a 02:00 h. Photocall y sorpresas. 23 h. Verbena grupo Pan con Chile en Plaza San José de Calasanz.

Esquíroz. 11 h. Parque infantil. 14 h. Comida. 16:30 h. Bingo. 17 h. Fiesta de la espuma. 18 h. Laser Tag. 20 h. Orquesta Kresala. 22:15 h. Torico de fuego. 00:00 h. Orquesta Kresala. 03:30 h. DJ Markel Lasaga.

Morentin. 10 h Recepción y bajada de caballistas desde el pueblo hasta el Río para la recogida de las reses bravas. 10:30 h Inicio de la Trashumancia (subida de caballistas desde el río hasta el pueblo por el camino del río, Calle Mayor, terminando en la Plaza Invencible).13 h Bueyada a cargo de la ganadería Hípica Zahorí (Falces), donde los más pequeños pueden disfrutar corriendo el encierro con reses Avileñas... y todos los adultos que se atrevan. Lugar: Calle Mayor.13 h Misa en honor a San Andrés. 17 h Salida del Ayuntamiento de los Cabezudos de Morentin, Dña. Lavandera y Don. Carnicero. 18 h Cuentacuentos ‘Quien cuenta y canta, de amor y alegría se harta’, Patrocinado por la Sociedad recreativa San Andrés. En la Plaza de Los Fueros. 20:30 h Disfraces infantiles. 21 h Verbena a cargo de la orquesta Equus. 22 h Torico de fuego. 01:00 hVerbena a cargo de la orquesta Equus. 01:30 h Disfraces.

Allo-Día de la Juventud.10 h. Almuerzo popular en la terraza del centro cívico. 11:45 h. Recepción de autoridades en la sala de plenos del ayuntamiento.12 h. Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón de la casa consistorial. A continuación, aperitivo popular amenizado por la txaranga Los Virtuosos y la comparsa de gigantes y cabezudos. Durante el txupinazo concurso y exhibición de pancartas. Temática libre. Organizado por Txorota. 12:30 h. La Corporación "en cuerpo y villa" acudirá a la basilica del Santo Cristo de las Aguas, con bandeo de campanas, donde se cantarán solemnes gozos a cargo del coro parroquial.13:30 h.Torico de agua en el Paseo de la Fuente. 14:30 h. Comida popular en el frontón municipal a cargo del restaurante Zubillaga, Amenizará la comida la txaranga Los Virtuosos.18:30 h. Encierro de reses bravas con la ganadería Javier Taisé y acto seguido capea. 21 h. Presentación de la orquesta Insignia 22 h. Torico de fuego. 22:15 h. Tentando a la suerte con bing en el paseo de la fuente. 00:30 a 4:30 h. Bailables con la orquesta Insignia. 02:30 h. Durante el descanso se realizarán juegos de habilidad. Obligatorio llevar alguna identificación del Huracán (camiseta, pañuelito, carné, etc.). 04:30 a 07:30 h. En el Paseo de la Fuente Disco Rocky.

Zudaire .12 h. Juegos (Jumping-Pedalos-Hinchables). 13 h. Exhibición Aizkolaris Iker Vicente VS Ugaitz Mugertza. Eneko Saralegui-Daniel Vicente (Cortevertical). Aimar Irigoyen-Jon Goenatxo (Harrijasotzaileak). 14:15 h. Piñatas y torico de agua para los peques.15 h. Comida Popular de Asado de Ternera. 16 h. Continuación de los hinchables para los peques. 16:30 h Sobremesa con Luziano show. 18:30 h. Ponys y vaquillas con Arno. 20:30 h. Bailables con DJ Txumasketa. 22 h. Torico de fuego y fuegos artificiales. 22:30 h. Verbena con DJ Txumasketa. 03:00 h. Entrega maillot de la montaña.