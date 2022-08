Fallece a los 89 años de edad el dibujante francés Jean-Jacques Sempé, padre de 'El Pequeño Nicolás'

El ilustrador francés Jean-Jaques Sempé, creador de 'El Pequeño Nicolás', ha fallecido la pasada noche a los 89 años de edad, a cinco días de cumplir los 90, según ha informado su esposa a la agencia de noticias AFP.

"Sempé era el dibujo y el texto. Era la sonrisa y la poesía. A veces son las lágrimas de la risa en los ojos, esta noche son lágrimas de emoción", ha manifestado la primer ministra francesa, Élisabeth Borne.

Sempé y el autor de Asterix, René Goscinny, quien falleció en 1997, crearon juntos la serie 'El pequeño Nicolás' hace más de 50 años. La primera de sus aventuras del protagonista fue publicada como un cómic en una revista de Bélgica en 1956 antes del periódico regional 'Sud-Ouest' en 1959. Desde entonces sus historias han vendido millones de copias y se han traducido a más de 30 idiomas.

En 2009, las andanzas de Nicolás fueron llevadas por primera vez a la gran pantalla. Sempé ilustró más de 40 libros en los que analizaba el mundo con un cariñoso e irónico estilo. El dibujante apuntó tanto a la burguesía y los hombres pequeños como a los ricos y poderosos.

El dibujante nació en Burdeos el 17 de agosto de 1932 y publicó sus primeros dibujos a principios de 1950, inicialmente bajo un seudónimo. Pocos años después creó dibujos e ilustraciones para revistas entre las que se incluye Paris Match, Marie Claire and L'Express y fue autor de más de 50 portadas de The New Yorker. Asimismo publicó numerosos libros como autor e ilustrador.