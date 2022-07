Danza, música y circo en el Festival de las Murallas de Pamplona

El circo, el teatro y el 'parkour', entre otras disciplinas, se apoderarán de las calles de Pamplona del 2 al 20 de agosto. El Festival de las Murallas regresa un año más con propuestas variadas de artistas navarros, españoles e internacionales. Todos los espectáculos se celebrarán a las 20 horas, y los escenarios se dividirán en tres espacios: la Ciudadela de Pamplona, la plaza Virgen de la O y la Ronda Barbazana. El acceso a los eventos es gratuito y libre hasta completar aforo.

El Festival Cinco puntas, en referencia al plano original de la Ciudadela, capitaneará los espectáculos programados para el Festival de las Murallas. Los martes, miércoles y jueves del 2 al 18 de agosto, el público de la Ciudadela podrá disfrutar de las propuestas de este ciclo. El circo será la disciplina principal de los espectáculos del ciclo, que también dará cabida a la música, la danza y el teatro.

El colectivo Cirque entre nous mostrará su espectáculo circense 'Entre nous', con música en vivo y acrobacias vertiginosas. El miércoles 3, Otra danza llega con 'La Banda', una pieza que fusiona humor y elementos del circo con todo un universo sonoro, y el jueves 4 cierra la semana D’click con 'Latas'. El martes 9, Hutsun+Ortzi basan 'Urbasa' en la música de txalaparta, el miércoles 10 es el turno de Planeta Trampolí con la fusión de circo clásico y cultura urbana 'Back2 classic', y el jueves 11 Orain Bi se reencuentran en 'Mute', su creación tras el parón de la pandemia. La última semana la abre D’es tro, el martes 16, con 'Poi', fusionando circo y el juego de la peonza, continúa el miércoles 17 con la danza aérea de Berdinki, titulada 'Mikra' y finaliza el jueves 18 con Circ Pistolet, que llevará acrobacias y música en directo bajo el título 'Quizás no hay final'.

La segunda pieza del Festival de las Murallas la compone el programa Atardecer Pamplona. Bajo la iluminación del sol de atardecer, los viernes 5, 12 y 19 de agosto se desarrollará un ciclo cultural en la plaza Virgen de la O que colabora con conCienciArte. De esta unión surgen los temas principales de los espectáculos: tecnología, arte y energías renovables.

Abre el ciclo Xampatito Pato con 'Só' y su universo de cajas y risas; le sigue Manolo Alcántara, que aborda en 'Maña' cómo mover elementos pesados con el mínimo esfuerzo, y cierra este programa la experiencia cinestética de Danzai, con 'Dentro, fuera o en ningún lugar'.

Por último, el Festival de las Murallas acoge el Festival Danzad, danzad, malditos. Los sábados 6, 13 y 20 de agosto se ofrecerán tres representaciones de danza, con inicio en el Caballo Blanco, continuación en el Frontón Jito Alai y final de vuelta en el Caballo Blanco. Un grupo de 'parkour' enlazará una pieza con otra por la Ronda Barbazana.

CLAVES



​Martes 2 de agosto. 'Entre nous', del colectivo Cirque entre nous (Circo, música). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Miércoles 3 de agosto. 'La Banda', de Otra danza (Danza). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Jueves 4 de agosto. 'Latas', de D’click (Circo, danza, teatro). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Viernes 5 de agosto. 'Só', de Xampatito Pato (Circo). Programa Atardecer Pamplona, en la plaza Virgen de la O.

Sábado 6 de agosto. 'Concerto for Mandolin and Strings in C Major by Vivaldi', de Gil Kerer (Caballo Blanco). 'Indico', de Daniel Abreu (Frontón Jito Alai). 'Otempodiz', de Cia Ertza (Caballo Blanco). Festival Danzad, danzad, malditos, en la Ronda Barbazana.

Martes 9 de agosto. 'Urbasa', de Hutsun+Ortzi (Circo, música). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Miércoles 10 de agosto. 'Back2 classic', de Planeta Trampolí (Circo, danza, música). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Jueves 11 de agosto. 'Mute', de Orain Bi (Circo). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Viernes 12 de agosto. 'Maña'. Cía, de Manolo Alcántara (Circo, Ingeniería). Programa Atardecer Pamplona, en la plaza Virgen de la O.

Sábado 13 de agosto. 'A ciegas', de Cia Elelei (Caballo Blanco). 'Oblivion', de Silvia Batet (Frontón Jito Alai). 'Fuga', de Melissa Castillo (Caballo Blanco). Festival Danzad, danzad, malditos, en la Ronda Barbazana.

Martes 16 de agosto. 'Poi', de D’es tro. (Circo). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Miércoles 17 de agosto. 'Mikra', de Berdinki (Circo, danza aérea). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Jueves 18 de agosto. 'Quizás no hay final', de Circ Pistolet (Circo, música). Festival Cinco puntas, en la Ciudadela.

Viernes 19 de agosto. 'Dentro, fuera o en ningún lugar', de Danzai (Performance del automovimiento. Experiencia cinestética). Programa Atardecer Pamplona, en la plaza Virgen de la O.

Sábado 20 de agosto. 'Seguir el curso de una acción en particular', de Areli Morán (Caballo Blanco). 'Entre el vínculo y la ruptura', de Stefano Mattiello y Clarissa Costagliola (Frontón Jito Alai). 'Vogue', de Anaur Daemon (Caballo Blanco). Festival Danzad, danzad, malditos, en la Ronda Barbazana.