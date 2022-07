Isabel Coixet presidirá el jurado de la sección Horizontes de la Mostra

La cineasta española Isabel Coixet presidirá el jurado internacional de la sección Horizontes de la Mostra del Cine de Venecia, dedicada a las nuevas corrientes, anunciaron este miércoles los organizadores del certamen, que arrancará el 31 de agosto.

El resto de jurados serán la directora italiana Laura Bispuri, el estadounidense Antonio Campos, autor de 'The devil all the time' (El diablo a todas horas, 2020) con Tom Holland y Robert Pattinson; la argelina Sofia Djama, que en 2017 compitió en Venecia con 'Les bienheureux' y el crítico francés Edouard Waintrop.

Su labor será repartir la noche del 10 de septiembre los distintos premios de la sección Horizontes, la segunda en importancia y dedicada a las nuevas corrientes y vanguardias cinematográficas.

Por otro lado, también se anunció el jurado de la categoría a la mejor Opera Prima 'Luigi De Laurentiis', presidido por el italiano Michelangelo Frammartino, y compuesto por el director polaco Jan P. Matuszynksi, la portuguesa Ana Rocha de Sousa, la actriz estadounidense Tessa Thompson y la productora francesa Rosalia Varda.

El programa y la lista de películas que optarán a los premios de la 79ª edición de la Mostra, incluido el León de Oro, se anunciarán el próximo martes 26 de julio en una rueda de prensa.