La Fábrica de Arte Nuevo de Mikel Belascoain llega al Señorío de Bertiz

Acercarse al Señorío de Bertiz supone adentrarse en la naturaleza y acceder a un espacio que atesora más de un centenar de especies vegetales exóticas que tiñen el parque natural de un color. No es otro que el verde de los árboles y la frondosa vegetación que se extiende por las cuatro hectáreas del jardín botánico. Pero este verano, este espacio verde compartirá protagonismo con otros colores ya que el recorrido del jardín botánico se teñirá de azules, rojos, amarillos o negros a través de distintas formas o figuras instaladas en el recorrido.

La razón de este fusión entre el color y la naturaleza se encuentra en la exposición que cada verano llega al Señorío de Bertiz a través del programa Kultur. Un diálogo que, en esta ocasión, se establece gracias a "Lilura-Poemas mágicos", una retrospectiva sobre los diez años de actividad de la Fábrica de Arte Nuevo, un proyecto que nació de una simple idea que Mikel Belascoain escribió cuando trabajaba en su estudio de la calle Descalzos, que fue creciendo en ambición e ideas y que se ha consolidado una década después como una apuesta por acercar el arte a la calle y por la colaboración de distintas disciplinas en los procesos de creación. “Arte Nuevo nació un poco por la intuición, por la casualidad, no hay nada deliberado. Pero me parece que son dos palabras que vienen muy bien para desmarcarse de la etiqueta de arte contemporáneo, pues nunca he estado en esa línea. Arte Nuevo no es una confrontación, pero sí tiene que ver con generar una etiqueta divertida, pues me gusta salir de ese mundo y llevar las obras a espacios públicos, para que la gente se encuentre con ellas”, explica Mikel Belascoain.

OBRAS POR EL RECORRIDO

Recuperar la fantasía y acercarse a etapas pictóricas previas al arte contemporáneo, como el expresionismo o el impresionismo, son dos retos que se planteó el artista navarro con de Arte Nuevo. El resultado de este trabajo de experimentación y creación se encuentra en los quince puntos expositivos del jardín que tienen el color, la poesía visual y la magia como hilo conductor. Una magia que se extiende también al sentimiento que tiene el artista navarro. “Lilura en euskera significa fascinación, deslumbramiento, ilusión, palabras que definen muy bien el gran esfuerzo que requiere la creación”.

Pintura, escultura, música, fotografía y cine son las disciplinas que están presentes en el Señorío de Bertiz a través de unas obras distribuidas por los jardines, la sala de exposición y la sala de proyección. Dichas piezas son las que mejor se adaptan al espacio y han sido seleccionadas por el artista entre todos los proyectos generados estos años. “He pretendido no ser invasivo, no cargar el recorrido . Quiero que la gente se las vaya encontrando a lo largo del paseo”.

Los jardines acogen cinco obras expresionistas y coloristas de la serie "Poema", proyecto desarrollado entre los años 2018 y 2021. Con un guiño modernista, disponen de un bastidor de hierro y un frontal de cristal, una creación en la que Mikel Belascoain colaboró con la arquitecta Inés Díaz y la empresa de ingeniería Ideas TX. El resultado es una fusión de colores, cristales y naturaleza para crear un efecto visual. “Los colores primarios, en relación con los espacios verdes, ofrecen un conjunto armónico, se van fundiendo. Las obras, a pesar de su tamaño, aparecen en el espacio con ligereza”.

COLABORACIÓN

Al aire libre se encuentran también siete esculturas sonoras e interactivas pertenecientes a la serie "Un bosque", estrenada el pasado mes de diciembre. Las piezas disponen de un sistema de robótica (en colaboración con la asociación navarra de robótica Inartech) que se activa al paso de los visitantes, lo que permite escuchar la música compuesta por la artista estadounidense Holly Miranda. Y pulsando un botón, también se pueden escuchar cuentos creados con alumnos y alumnas de 4º Primaria del colegio García Galdeano. Una serie de piezas coloristas realizadas con material reciclado, sobre todo madera, completan el recorrido artístico por los jardines.

Cedida

"Lilura-Poemas mágicos" se extiende también al interior. La sala de exposiciones propone un recorrido fotográfico y didáctico por los conceptos artísticos desarrollados en la última década y que tienen que ver con la neurología, el folclore, la música de vanguardia, la antropología, el flamenco de raíces o la mujer, entre otros temas. Entre las propuestas se encuentra "Persona", un proyecto que marcó a Mikel Belascoain y que trata sobre las relaciones humanas y las enfermedades neurológicas, que culminó con la grabación de un documental. La visión más cinematográfica de la muestra se completa con "Luna Negra", un documental dirigido junto a Miguel Goñi, al igual que Persona; que trata sobre el flamenco de Granada y la cultura de raíces con la bailaora Alba Heredia como protagonista.

La amplia exposición de Kultur ha permitido a Mikel Belascoain mostrar una parte de un ciclo artístico que considera terminado. “Arte Nuevo es un arte abierto a la gente, un arte que se independiza de la crítica contemporánea. Cada vez veo con más claridad una línea de trabajo principal, que es instalar arte accesible a todas las personas. Y, también, abrir un diálogo con otros artistas y disciplinas. La colaboración y el diálogo es imprescindible para trabajar. Que se hayan fijado en mí para esta exposición es un honor y que tu propia comunidad te proponga, es muy importante. Ahora tengo que iniciar un camino diferente porque lo que más me interesa es el cambio y la experimentación desde el laboratorio”.

+"Lilura-Poemas mágicos’. Mikel Belascoain Señorío de Bertiz. Hasta el 30 de agosto. Horario del jardín botánico: 10.30 a 13.30 y 16 a 19.30 h. Sala de exposiciones: 10.30 a 13.30 y 16 a 19 h. Proyección ‘Luna negra’: todos los días, 17.30 a 18 h.