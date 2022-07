Rosalía: "Mi abuela me inspira, a ella le gustaba Pavarotti y a mi madre Patti Smith"

'Motomami' (Sony), convertida ya en una artista global. Tres años después de 'El mal querer', aquella niña que quedó prendada del flamenco tras escuchar a Camarón en el coche de unos amigos es la mayor estrella de la música española actual. Los más de 20 millones de seguidores en Instagram, los programas estrella de la televisión estadounidense y el seguimiento casi al minuto de su vida son la nueva realidad de Rosalía, inmersa estos día en la gira Motomami World Tour, casi medio centenar de conciertos por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy llega a Valencia, el 19 y 20 de julio estará en Madrid, el 23 y 24, en Barcelona; el 27, en Bilbao, el 29, en A Coruña, y el 1 de agosto actuará en Palma de Mallorca, antes de viajar a México. La cantante atiende a este periódico por teléfono en una charla que terminará abruptamente al quedarse su móvil sin batería Rosalía (San Cugat del Vallés, 1993) regresaba el pasado marzo con nuevo disco,(Sony), convertida ya en una artista global. Tres años después de 'El mal querer', aquella niña que quedó prendada del flamenco tras escuchar a Camarón en el coche de unos amigos es la mayor estrella de la música española actual. Los más de 20 millones de seguidores en Instagram, los programas estrella de la televisión estadounidense y el seguimiento casi al minuto de su vida son la nueva realidad de Rosalía, inmersa estos día en la, casi medio centenar de conciertos por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy llega a Valencia, el 19 y 20 de julio estará en Madrid, el 23 y 24, en Barcelona; el 27, en Bilbao, el 29, en A Coruña, y el 1 de agosto actuará en Palma de Mallorca, antes de viajar a México. La cantante atiende a este periódico por teléfono en una charla que terminará abruptamente al quedarse su móvil sin batería

¿Dónde la pillo? ¿Cómo está?

Estoy en Valencia. Estoy muy contenta de cómo el público está recibiendo la música, las canciones que la gente puede escuchar en el disco y los temas inéditos que solo se pueden escuchar en los directos. Es muy emocionante haber podido pasar por el proceso de preparar este show e intentar traducir las canciones a valores escénicos y poder compartirlas ahora.

¿Cómo es el show?

No me gusta predisponer mucho a las personas que vayan a verlo. Prefiero que sea una experiencia distinta para cada uno. Puedo decirte que hay muchos meses de trabajo detrás, hemos cuidado todos los detalles. Hay canciones de 'Motomami', pero también de otros proyectos anteriores. Un trabajo coreográfico, musical y visual que nos emociona a todos los que lo hemos hecho.

Cuando se está de gira, ¿se puede vivir o se mete una en un bucle en el que no hay más que trabajo?

Hoy lo hablaba con unos amigos... Siempre intento encontrar momentos. Hoy nos hemos ido en barca por las 'arrosars', por los arrozales, y me lo he pasado superbién. Trato de encontrar ratos para aprender de los sitios a los que voy. Viajar es una de las maneras que más me gustan de aprender. Hay mucho trabajo detrás del show, pero intento no dejar de vivir experiencias que después hacen que, como intérprete, estés más inspirada.

Su vida en los últimos años es un viaje.

Tal cual, tienes toda la razón. En realidad, para lo bueno y para lo malo. Aprendes viajando, como te decía, pero también a veces uno echa de menos el día a día que tienes cuando estás cerca de la familia, anclado en un mismo lugar. Me siento tan agradecida de poder hacer mi música y dedicarme a lo que me gusta que lo hago muy feliz. Aunque en este momento me toque ser más nómada, lo disfruto igual.

En 'Motomami' reflexiona sobre el peaje de la fama. ¿Estar ahí arriba es como esperaba?

No sé a qué te refieres. Realmente yo me he estado preparando todos estos años para dedicarme a la música. Y tengo la suerte de hacer la música en la que creo. Mi gran ilusión era esta, ante todo estoy agradecida. Me concentro en ese agradecimiento, intento no olvidarlo aunque a veces el entorno sea hostil.

¿Hay Motopapis? ¿Cómo son?

Ja, ja, Pues claro, tú me dirás cómo son, como cada uno lo sienta. Yo veo Motopapis en los shows, y Motomamis y Moto de todo. Que cada uno se sienta como quiera. Yo he propuesto un nombre en un disco que para mí concentra una energía y un momento. Eso es Motomami. He lanzando una idea, algo que sentía y a partir de ahí cada uno puede desarrollar lo que uno quiera. Me encanta que eso pase.

CONOCER A CAETANO VELOSO

Hay una nota de voz de su abuela en una canción del disco diciendo que "en primer lugar está Dios y luego la familia". ¿Son valores que comparte usted?

Mi abuela es una mujer a la que admiro muchísimo. Me inspira. Esa nota de voz tenía mucho sentido dentro del puzle de 'Motomami'. Tengo recuerdos de cómo a mi abuela le gustaba Pavarotti y a mi madre Patti Smith.

¿En qué ha cambiado su vida desde 'El mal querer'?

Ahora estoy más expuesta, ese es el mayor cambio. Antes no tenía a un paparazzi esperándome a la salida del estudio, del hotel, de mi casa.

¿La música se puede hacer con algoritmos?

La música se puede hacer como uno decida que quiera y sienta hacerla. La música es infinita. Depende del artista, hay algunos que han experimentado haciendo música en base a algoritmos y es muy interesante el resultado. A otros les gusta trabajar desde un lugar mucho más orgánico. Hay artistas a los que les importan más los números que a otros...

¿Hay un momento en su carrera en el que sabe que ha hecho realidad su sueño?

Yo siento que mi ilusión era dedicarme a hacer música, a día de hoy puedo desarrollar los proyectos en los que creo. Desde el momento en que pude hacer música, en el estudio o en un escenario grande o pequeño, ya era feliz. Sigo haciendo lo que hacía hace diez años: trabajar muy duro, escuchar mucha música y prepararme.

¿Se le ha pasado por la cabeza el temor de que algún día se cansen de Rosalía?

Me siento muy contenta después de tres años sin haber sacado un disco. La gente ha entendido el proyecto, está viniendo a los conciertos y me están dando mucho cariño. Lo único que tengo es agradecimiento y cariño de vuelta.

¿Cuál es la persona que más ilusión le ha hecho conocer en este tiempo?

Hay tantas personas que admiro que he podido conocer... Decir solo una no sería justa. Juan Luis Guerra, Caetano Veloso... Conocerles ha sido increíble porque les admiro mucho.

Vive en internet. ¿Cómo lo lleva?

He crecido con internet, lo llevo con naturalidad. Es una herramienta que permite que los artistas podamos comunicarnos de forma directa, sin intermediación, con la gente que disfruta de la música. Eso es una bendición.

¿Hay machismo en la industria musical?

Las mujeres tenemos cada vez una voz más fuerte en la industria