Christina Aguilera arranca su gira europea con su actuación en el Mallorca Live Festival

Christina Aguilera ha arrancado este sábado su gira europea con su actuación en el Mallorca Live Festival, la primera en España tras casi dos décadas y en la que no han faltado sus conocidos éxitos 'Dirrty', 'Beautiful' o 'Lady Marmalade'.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la noche del sábado llegaba una de las citas más esperadas de la quinta edición de Mallorca Live, Christina Aguilera actuaba por primera vez en Baleares.

La voz de la norteamericana sonó en el Antiguo Aquapark de Calvià después de casi dos décadas sin visitar España. Y, lo hizo en un colorido espectáculo que incluía un cuerpo de baile, audiovisuales y una banda que hizo vibrar el primer escenario.

Sus conocidos éxitos 'Dirrty', 'Beautiful' o 'Lady Marmalade' no faltaron en su show, en el que también presentó algunos de sus más recientes temas en castellano como 'Pa mis muchachas'.

La artista disfrutó así mismo de Mallorca durante los días previos a su concierto en el Festival, en los que estuvo ensayando para su gira europea, que arrancó en la isla.

Justo después de Aguilera, los de Franz Ferdinand tomaron el escenario. La banda liderada por Alex Kapranos trajo la gira de celebración de su carrera a Mallorca. No faltaron sus grandes clásicos como 'Take Me Out', 'Do You Want To' y 'This Fire'.

Así mismo, a la diva del pop le precedieron las guitarras de Temples, en el que era su primer concierto desde marzo de 2020. Además, desde Australia llegaron Cut Copy para firmar el cierre del primer escenario.

Por otro lado, por el segundo escenario pasaron Club del Río y Rufus T. Firefly. También, Supergrass que interpretaron 'Alright' o 'Caught by the fuzz'.

Además, el segundo escenario del Mallorca Live Festival acogió la actuación del rapero argentino Trueno. Tras él, el productor y músico Bronquio y Klik & Frik clausuraron la segunda jornada del festival.

Los últimos bailes de la noche, no obstante, fueron dirigidos por 'The Wizard' Jeff Mills en el rincón electrónico de Mallorca Live Festival, donde ya habían sonado Red Axes y Cobblestone Jazz, entre otros.

La segunda jornada había arrancado puntual a las 18.00 horas con algunas de las bandas más representativas de la escena musical mallorquina, como Yoko Factor, Reïna, Saïm y Bisuri y Els Mossos, ganadores del premio Mallorca Live del Concurso Pop Rock de Palma. El cierre también tuvo sabor local gracias a Trigga. El talento joven tampoco faltó este sábado con nombres como Trashi, Baywaves, Cecilia Zango y Paco Moreno.