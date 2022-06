La fiebre del musical lleva a Edu Soto a 'Charlie y la fábrica de chocolate'

El polifacético actor Edu Soto, en la piel de Willy Wonka, protagonista del musical 'Charlie y la fábrica de chocolate', dice que este género "vive un buen momento"; Madrid se ha convertido en un referente a nivel europeo, es una de las ciudades con más musicales por metro cuadrado", señala con humor.

Soto, que saltó a la fama con el personaje 'El Neng de Castefa', un joven de barrio obsesionado con su coche, ha dicho sí a este musical porque "el personaje es muy atractivo, con mucho enjundia y creo que me lo voy a pasar muy bien", ha señalado.

"El musical vive un buen momento, Madrid es un gran referente a nivel europeo, es una de las ciudades con más musicales por metro cuadrado, lo que quiere decir es que hay un publico que se está aficionando a este género".

Considera que faltaba ese punto de demanda "para que los musicales fueran algo propio, no se copiara lo de fuera y se pudiera crear escuela propia que es lo bueno".

'Charlie y la fábrica de chocolate' no es el primer musical para Edu Soto quien cuenta con experiencia en este género. "Hice de maestro de ceremonias en 'Cabaret'", recuerda el actor quien asegura que "el género en sí no me apasiona".

A la hora de hacer un musical "soy selectivo", afirma el actor quien aclara que dentro de los musicales "hay papeles particulares como este Willy Wonka que me atraen".

Su interés con la música viene de lejos, desde que era un niño. "En mi casa se cantaba de manera no profesional, como se dice vulgarmente bajo la ducha", cuenta Soto quien reconoce que su padre canta muy bien.

"La verdad es que siempre he tenido interés por la música", recuerda Soto que a los 16 años formó 'La huella', su primera banda, "que, precisamente, no dejo mucha huella", dice entre risas.

Ahora, tiene una vinculación mayor y más fuerte con la música. "Forma parte de mi rutina cotidiana, me acompaña siempre y siempre he intentado crear música con diferentes personas".

Con 20 años empezó a recibir clases de canto, quizá por ello, no le resulta complicado cantar e interpretar al mismo tiempo. "Las cosas con trabajo salen, tenemos mes y medio de ensayos".

En este espectáculo Edu Soto, (Mataró, Barcelona, 1978), trabaja una vez más con niños, "se me dan bien, tengo bastante habilidad con ellos, más siendo padre por partida doble, una faceta que me ha dado entrenamiento".

El musical de Broadway basado en la novela de Roald Dahl se estrenará en España el próximo 15 de septiembre en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid bajo la dirección de Federico Bellone.

Esta obra dio el salto al cine en 1971 con 'Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate' y en 2005 se estrenó el remake dirigido por Tim Burton y protagonizado por Johnny Depp como Willy Wonka y Freddie Highmore como Charlie Bucket.

Su versión en musical comenzó en los escenarios en 2013 en el Theatre Royal Drury Lande del West End londinense, dirigido por Sam Mendes y con Douglas Hodge como protagonista. En 2017 se estrenó en Broadway y en 2018 arrancó la gira por Estados Unidos.