Los Max ensalzan el teatro como generador de comunidad en su XXV aniversario

Los Premios Max han celebrado este lunes 6 de junio sus bodas de plata invitando a los espectadores a "levantarse del sofá y volver al teatro", una gala que ha repartido mucho sus premios, pero en la que "Canto jo i la muntanya balla", con tres galardones, ha sido la triunfadora en el Teatro Principal de Mahón (Menorca).

La gala, por primera vez sin mascarillas, ha contado con las actuaciones de artistas insulares como la voz dulce de Julia Colom, el músico Marco Mezquida, Lorena Bonnin, Miguel Sergi Gil, Martin Leiton y la actriz Samantha Hudson, que ha cantado una versión de "Parole" envuelta en un minivestido de perlas.

Juan José Solana, presidente de la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en su discurso ha reconocido la labor de los profesionales de las Artes Escénicas, que siguen sin recuperar el pulso y ha invitado a los espectadores a "levantarse del sofá y volver al teatro".

Solana ha lanzado un mensaje de paz en referencia a la situación de Ucrania: "¡Ni una ciudad más, bombardeada! ¡Ni un teatro más, bombardeado!"; y ha reivindicado la importancia de las artes escénicas por su capacidad de generar "escucha, sentido crítico, participación y comunidad".

El dramaturgo y director escénico Josep-Pere Peyró y la bailarina y coreógrafa Mar Aguiló han conducido la gala, que ha dado comienzo con el premio a mejor diseño de iluminación que ha ido a parar a manos de Nicolás Fischtel por para Iratxe Ansa e Igor Bacovich.

El actor Juan Diego Botto (Buenos Aires, 1975) ha obtenido el premio a mejor actor por 'Una noche sin luna', un monólogo escrito y protagonizado por él sobre los aspectos más desconocidos de Federico García Lorca, una obra que ha obtenido también Max a mejor espectáculo teatral.

Botto no ha podido acudir a la gala por encontrarse rodando y ha recogido el premio su hermana la actriz Nur Levi, que ha leído un mensaje del actor en el dedicaba el premio a su madre, Cristina Rota, de la que ha resaltado que le inculcó "el amor al oficio y el respeto a la profesión".

Además se lo ha dedicado a todos los hombres y mujeres que, como Lorca, "siguen esperando en las cunetas de nuestro país a que se haga justicia" y espera que sus restos puedan tener una sepultura "digna junto a sus seres queridos".

Botto ha señalado que aunque el poeta es el más famoso de los desparecidos, "no es el único" ni en España ni en el Cono Sur, ha dicho el actor, hijo de un desaparecido de la dictadura argentina.

La mejor dirección de escena ha ido a manos de Guillem Albà y Joan Arqué, quienes han trasladado al escenario la novela de Irene Solà 'Canto jo i la muntanya balla', un espectáculo que también ha recibido el premio a mejor composición musical y a mejor espacio escénico.

La mejor autoría teatral ha sido para María Velasco González por 'Taleré a los hombres de sobre la faz de la tierra'.

Mònica López se alzó con el premio a mejor actriz en 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda'.

'Company', protagonizada y dirigida por Antonio Banderas, logró el premio a mejor espectáculo musical. El actor envió un audio en el que reiteró su compromiso con la escena española y su determinación por seguir luchando por las artes escénicas "porque es un arte vivo que se necesita".

Pasado el ecuador de la gala, un emocionado José Luis Alonso de Santos recogió el Max de Honor. Sus compañeros le recibieron en pie y le rindieron homenaje con un largo y cálido aplauso, tan intenso como los que interrumpieron su irónico y divertido discurso que agradeció a su familia por haber inventado las historias que ha contado. 'Yo solo estaba allí'.

Un galardón que ha dedicado también a técnicos, músicos y actores. "Yo he puesto mis sueños y mis palabras, pero ellos han puesto su vida, el Max es de ellos, yo solo estaba allí -ha vuelto a repetir-. Me han dado mucho más de lo que les ha dado", una razón por la que, en un alarde de humildad, ha decidido que la parte del premio que le corresponde es la peana, una ocurrencia que ha arrancado carcajadas y aplausos.

"Voy a recibir la peana de honor. Me gusta ser peana para que otros se apoyen y brillen" y ha concluido con un "gracias compañeros del teatro, tenéis dentro mucho más brillo de lo que creéis. Seguir haciendo cosas geniales y yo seguiré siendo peana".

'Moria', un espectáculo inmersivo ambientado en el campo de refugiados de Moria en la Isla de Lesbos (Grecia), se lleva a casa el premio a mejor labor de producción y la mejor adaptación ha sido para 'Carrer Robadors'.

El mejor espectáculo revelación fue para Alessandra García por 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' y la mejor autoría revelación ha ido parar a Sandra Ferrús por 'La Panadera'.

El bailaor y coreógrafo Jesús Carmona se lleva a casa los dos premios a los que optaba por 'Baile de bestias', mejor espectáculo y mejor intérprete masculino de danza, mientras que la mejor intérprete femenina de danza ha sido Lucía Lacarra por 'In the still of the night'.

'Cris, pequeña valiente', la historia de una niña transexual, de El Espejo Negro y el Teatro del Soho Caixabank fue galardonado como mejor espectáculo para público infantil.

Y finalmente, el mejor diseño de vestuario ha sido 'Rebelión' y el mejor espectáculo de calle ha sido para 'Alter'.

Durante la gala, Paloma Pedrero recogió el premio de carácter social para 'Caídos del cielo', la ONG fundada por la dramaturga, un espacio donde el arte sea un medio para conseguir que personas en riesgo de exclusión puedan recuperar la autoestima y confianza en sí mismas.