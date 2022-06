Se presenta en el festival 'Lo que Viene' de Tudela la comedia 'Mamá no enRedes', rodada en Pamplona

'Mamá no enRedes' se ha presentado en la última jornada del Festival 'Lo Que Viene' de Tudela, este viernes 3 de junio, donde el público tuvo la oportunidad de ver la comedia antes de su estreno oficial en salas, en la premiere del Cine María Villar Díaz en Corella (Navarra), presentado por la periodista y presidenta de AICE, María Guerra. se ha presentado en la última jornada delde, este viernes 3 de junio, donde el público tuvo la oportunidad de ver la comedia antes de su estreno oficial en salas, en la premiere del Cine María Villar Díaz en Corella (Navarra), presentado por la periodista y presidenta de AICE, María Guerra.

En el marco del Festival también tuvo lugar una rueda de prensa, moderada por el periodista Carlos Gurpegui, en la que participaron tanto el equipo artístico, Malena Alterio, Eva Ugarte, Antonio Pagudo, Sofía Oria y Juan Grandinetti, como los productores Gerardo Herrero (Tornasol) y María Luisa Gutiérrez (Bowfinger).

Malena Alterio interpreta a Clara, madre de dos jóvenes, una mujer abierta a nuevas experiencias que decide crear un perfil en una app de citas de moda. Cuando su hijo veinteañero encuentra el perfil de su madre en esta aplicación tratará, junto con su hermana, de boicotear los ligues de su madre, e irán a por todas cuando la mujer inicie una relación más seria con un "yogurín argentino". "Sin embargo, las estrategias de los hermanos tendrán el efecto opuesto al deseado y nada saldrá como esperan", detalla la sinopsis de la película.

'Mamá no enRedes' llegará a las salas españolas el próximo 1 de julio. Es una comedia que nos habla de cómo las nuevas formas de relacionarse "pueden poner patas arriba los roles establecidos en la familia", protagonizada por Malena Alterio ('Vergüenza', 'Señoras del (h)Ampa'), junto a Eva Ugarte ('Mira lo que has hecho', 'Madres'), Antonio Pagudo ('La que se avecina', 'Los futbolísimos'), Sofía Oria ('Gigantes', 'Libertad'), Oscar Ortuño ('30 Monedas', 'Mercado Central'), Juan Grandinetti ('Pinamar', 'Despido procedente'), Ben Temple ('Llegaron de noche', 'Dime quien soy'), Antonio Garrido ('La playa de los ahogados', 'Zona Hostil') y María Castro ('Tierra de Lobos', 'Sin tetas no hay paraíso').

La película ha sido escrita y dirigida por Daniela Fejerman ('A mi madre le gustan las mujeres', 'Semen una historia de amor', '7 minutos', 'La adopción').

Producida por MAMÁ ESTÁ EN TINDER AIE, LOS NOVIOS DE MAMÁ AIE, TORNASOL MEDIA, BOWFINGER y EnBABIA FILMS, con la participación de RTVE y MOVISTAR+. DeAPlaneta es la distribuidora nacional y Latido Films se encarga de las ventas internacionales. La película se rodó en diferentes localizaciones de Pamplona.

Este proyecto ha contado con el apoyo desde el inicio por parte de Navarra Film Commission, la oficina de asesoramiento y promoción del desarrollo del sector audiovisual dependiente del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.