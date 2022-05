Javier Bardem se confiesa en Cannes y añora la forma de hacer cine de antes

Javier Bardem se presentó este viernes en la abarrotada sala Buñuel del festival de cine de Cannes (Francia) como una de las celebraciones del 75 aniversario del Certamen. Vestido casual, con actitud relajada y dando rienda suelta al humor que le caracteriza, el actor español abordó una amplia gama de temas en una sesión de preguntas y respuestas que abarcó desde su matrimonio con Penélope Cruz hasta su experiencia con Johnny Depp en la franquicia de Piratas del Caribe. se presentó este viernes en la abarrotada sala Buñuel delcomo una de las celebraciones del. Vestido casual, con actitud relajada y dando rienda suelta al humor que le caracteriza, el actor español abordó una amplia gama de temas en una sesión de preguntas y respuestas que abarcó desde suhasta su experiencia con Johnny Depp en la franquicia de Piratas del Caribe.

Cuando se le pidió que recordara los primeros días de su carrera, el cuatro veces nominado al Oscar y ganador por interpretar a Anton Chigurh en el filme 'No es país para viejos', señaló que hizo su debut en un momento en que el celuloide era la norma. "Tenía 20 años y la vida era diferente -relató- y también la forma de hacer películas era diferente. Las películas eran un evento, un evento que se estrenaría en un cine y podría durar un año si iba bien. Hoy en día, lo máximo que una película puede durar en pantalla es un mes y medio o dos meses", lamentó.

"Así que vivimos en una época diferente de velocidad y falta de, no sé, algún tipo de atención, porque tenemos tantas opciones en las que poner nuestra atención que es difícil definir solo una", explicó Bardem. "Pero cuando empecé -continuó- era diferente. Harías un papel y pasarías todo el tiempo preparándolo, y harías la película. Era una cosa sagrada, luego se abriría y crearía un clima, significa algo". "Ahora vamos muy rápido y lo siento por las personas que están comenzando ahora. No sé lo que significa tratar de hacer películas hoy como actor, director, productor o escritor, porque el ritmo es muy diferente de donde empecé", añadió con aparente añoranza. Cuando se le preguntó sobre la próxima secuela de 'Dune', la última película de Denis Villeneuve, fue sorprendentemente comunicativo. "Leí el nuevo borrador. Creo que han hecho un trabajo increíble al juntar las piezas de una manera que sorprenderá a la gente por la forma en que lo armaron. Me conmovió mucho", reconoció. "Es una película que está llena puedes sentir su peso, y al mismo tiempo puedes disfrutar de su espectacularidad. No puedo esperar para volver al desierto con esas personas, y estoy muy feliz de volver con Denis, quien es uno de los mejores directores de todos los tiempos", ensalzó. "Aprender de los errores" Bardem recorcó que comenzó su carrera siendo "un trozo de carne" en los 'castings' y que sus primeros papeles estaban asociados a su rotundo físico. ¿Qué es para él la masculinidad? "No puedo definirla, pero defiendo que la buena masculinidad es la que tiene la mitad de mujer. Cuando veo a un hombre expresar una emoción, sensible, veo un hombre fuerte. Es algo que he tenido que aprender, porque crecí en una sociedad muy patriarcal. Y todavía seguimos aprendiendo de nuestros errores, conscientes e inconscientes, como hombres", señaló. Con la responsabilidad de ser un actor legendario que ha crecido en una familia de artistas, Bardem reconoció que "no eres menos ni más que nadie. Eso me lo enseñó mi madre. Todos tenemos que ganarnos lo que hacemos. Unos lo consiguen y otros no. No me represento más que a mí mismo. Estoy orgulloso de ser español. Todo para mí empezó en España: mi lengua, mi cultura y todos los actores que he admirado durante años. Llevar esa responsabilidad es un orgullo", insistió.

Sobre su carrera cinematográfica paralela a la de su mujer, Penélope Cruz, con quien se emparejó en el rodaje de 'Vicky Cristina Barcelona', después de enamorarse de ella en 'Jamón Jamón', Javier Bardem recordó que "en una escena teníamos que darnos un beso en la cama. Empezamos y seguimos besándonos. Empezó a durar tanto, como una hora, que se fue el equipo y cuando terminamos no quedaba nadie. Y Woody Allen nos mandó el metraje como regalo de boda", dijo entre risas.

Para las nuevas generaciones, el oscarizado intérprete dio el consejo de mantenerse saludable. "Hay que estar sano. Si tienes que interpretar una enfermedad mental, lo primero que tienes que hacer es visitar un psiquiatra para saber que estás bien. Porque si no, estarás tan unido al personaje que no podrás ver nada más. Yo, como actor, no creo en Dios, creo en Al Pacino", afirmó convencido. Sin intenciones de ponerse tras las cámaras, Bardem aseveró que nunca dirigirá. "Si fuera una cámara y dos actores, tal vez lo haga, pero toda la presión de crear, de la preparación, es muy difícil. A mí me gusta profundizar en la actuación. El sueño es borrar tu personalidad. No creo que se pueda, a mí no me ha pasado, pero es el objetivo". "Me gusta dibujar, pero solo pinto rostros y cuerpos, no me interesan los paisajes. Soy adicto a ver el comportamiento de la gente en la calle -reconoció-. Lo único bueno de la pandemia es que podía esconderme para que no me reconocieran y poder observar".