Un grupo navarro, en la cuna de los Beatles

¿Cómo termina un grupo navarro tocando en un escenario tan mítico como The Cavern, el pub que vio nacer The Beatles? Los integrantes del grupo pamplonés 'Nuevos Hobbies' ya pueden presumir de haber tocado en este mítico escenario, el pub donde comenzó a cocinarse el éxito de la banda de Liverpool y que ha visto pasar a auténticas leyendas como los Rolling Stones, Queen y Elton John, además de actuales estrellas musicales como la vocalista Adele o los Arctic Monkeys.

Lo hicieron, en dos ocasiones, el pasado fin de semana tras haber sido invitados a tocar en el International Pop Overthrow fest de Liverpool. De hecho, fueron la única presencia española junto a la banda catalana 'Stay', en un festival en el que participaron más de un centenar de grupos de todo el mundo.

La invitación llegó desde Los Ángeles a través de un correo electrónico que estuvo a punto estuvo de quedar en la bandeja de 'no leído'. David Bash, organizador del festival, envió un mail a la banda para tocar en XVII edición europea del festival, que también se celebra en varias ciudades de Estados Unidos. "No sabemos por qué nos escribió, ahora es fácil descubrir grupos parecidos a la música que te gusta y creemos que nos descubrió así. Nos escribió hace tres meses pero no lo vimos. Lo leímos unas semanas después y nos dijo que tenían todo completo. Nos volvió a contactar unos días más tarde para decirnos que se les había caído un grupo y si seguíamos interesados", relata Borja Alcate, guitarrista de la banda.

Poco se lo tuvieron que pensar. El viernes, los cinco integrantes de la banda, con tres guitarras y un bajo, ya estaban en la ciudad, preparados para tocar en este prestigioso festival que lleva más de 25 años celebrándose en ciudades como Los Angeles, Nueva York y Chicago. En 2003, el IPO pasó a ser internacional y sus 12 horas de música diaria sin interrupción llegaron a la ciudad inglesa, que la semana pasada celebró su 18ª edición.

"Es un maratón de música en directo, en un ambiente muy agradable en el que todo gira alrededor de la música. Es increíble ver fotos de Paul McCartney, David Gilmour y luego te ves subido en ese mismo escenario, en un lugar tan emblemático", cuenta Alcate, que describe el ambiente de la ciudad como muy musical. "La ciudad gira alrededor de la música, ya sólo el aeropuerto se llama John Lennon. El público es muy respetuoso y van a escuchar música", explica.

NUEVOS HOBBIES, UN GRUPO CON DIEZ AÑOS DE TRAYECTORIA

El grupo, con más de diez años de trayectoria, ha tenido diferentes incorporaciones y salidas hasta que se ha consolidado con la formación actual, integrada por Raúl Bernarte (voz y guitarra), Alberto de Ema (guitarra), Xabi Jareño (batería), Borja Alcate (guitarra) y Javier Induráin (bajo).

Hasta la fecha, la banda navarra cuenta con dos EPs publicados en vinilo, Gripe (2015) y Los Nuevos Hobbies (2013), además de dos LPs llamados Palmeras (2017) y el último, Monstruoso, editado en 2021.