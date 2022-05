Ramón García Domínguez: “Renata es una defensora a ultranza del juego infantil”

Ramón García Domínguez irradia vitalidad y humor. Más que responder a una entrevista, mantiene una animada charla salpicada de bromas y risas. Bajo el lema “leer es jugar”, este escritor de saga de Renata, que lanzó hace ya tres décadas con 'Renata toca el piano', 'estudia inglés' y etcétera, etcétera, etcétera. Con este primer volumen recibió el premio Ala Delta de la editorial Edelvives, que sigue reeditando dicho título, el más exitoso de las cinco entregas, seguido de 'Renata Alucinata'. El pasado 1 de abril, Ramón García y la propia Renata celebraron el 30 cumpleaños del personaje en un ambiente de lo más festivo, que tuvo como escenario la Plaza Mayor de Valladolid. A sus 76 años,irradia vitalidad y humor. Más que responder a una entrevista, mantiene una animada charla salpicada de bromas y risas. Bajo eleste escritor de Corella es el creador de la, que lanzó hace ya tres décadas cony etcétera, etcétera, etcétera. Con este primer volumen recibió elque sigue reeditando dicho título, el más exitoso de las cinco entregas, seguido de 'El pasado 1 de abril, Ramón García y la propia Renata celebraron eldel personaje en un ambiente de lo más festivo, que tuvo como escenario la Plaza Mayor de Valladolid.

¿Cómo surgió el personaje de Renata?

Como casi todos mis personajes, Renata está inspirada en niños de carne y hueso. Yo me fijo mucho en el comportamiento de los niños. Me encanta participar en encuentros en los colegios, lo llevo haciendo prácticamente desde que empecé a escribir literatura infantil. Ese contacto con ellos es el que me da pie para crear tantas historias y personajes. Yo siempre les digo que todo lector se puede convertir en personaje y a su vez todo personaje puede salir del libro y convertirse en lector. Por ejemplo, el personaje de Loles está inspirado en una amiga mía de Corella. ¡Era un trasto! Esta niña no iba al cole por decisión de sus padres. Lo primero que yo quiero es que el niño se divierta, pero también quiero hacerle pensar.

Renata es una gran reivindicadora del juego, pero paradójicamente cada vez hay menos tiempo para jugar, o ese tiempo se invierte demasiado en la ‘tablet’.

Creo que todo está dicho en el primer título de la serie: Renata toca el piano, estudia inglés y etcétera, etcétera, etcétera. En esos “etcéteras” caben montones de ocupaciones, excepto lo más importante: el jugar. Renata es una paladín del juego infantil, pero no pide juguetes, sino tiempo para jugar. El segundo libro de Renata se llama Renata juega al príngate... Ese “príngate” significa que durante el juego hay que mancharse, como sucede cuando Renata y sus amigos van al pueblo del abuelo Quintín y juegan al aire libre. Si al niño le das espacio y tiempo, claro que se inventa juegos. Pero claro, hoy en día lo más fácil es darle una maquinita.

En su última entrega, 'Renata Alucinata', narra una aventura con un toque de terror. ¿Quería probar con otro ambiente?

Sí. Los niños son muy adictos a los cuentos de miedo. Si te fijas, todos los relatos que incitan al miedo arrancan con un juego: “Estábamos mis amigos y yo jugando al bote-bote, cuando de pronto...”. Y ahí empieza todo. A través del juego también se puede entrar en el suspense y en el misterio.

¿Sabe cuántos ejemplares ha vendido de Renata toca el piano...?

Es el que más repercusión ha tenido. Se ha venido reeditando desde 1992, constantemente. No tengo el dato, pero calculo que andará en torno a las 40 o 50 ediciones.

Todos los libros de Renata están ilustrados por Javier Zabala. ¿Qué aportan sus ilustraciones?

¡Mucho! Yo he tenido mucha suerte con mis ilustradores. Yo soy de la teoría de que el ilustrador no debe simplemente ilustrar lo que está leyendo, sino que debe aportar creatividad, y Javier Zabala lo hace a raudales. Hay una cosa muy curiosa de Javier: todos los libros de Renata están llenos de gatos, porque Javier es gato, es de Madrid. Ha metido gatos a tutiplén, pero siempre con mucho sentido.

¿Qué planes tiene para Renata?

La editorial Edelvives está preparando una edición muy especial de Renata toca el piano..., y está previsto que salga a finales de este mes. Y dado que Renata es una defensora a ultranza del juego infantil, me encantaría publicar un libro sobre juegos infantiles protagonizados por Renata.

Y mientras tanto, Renata seguirá celebrando su cumpleaños. ¿Cómo vivió el homenaje que le dedicaron el pasado abril en la Plaza Mayor de Valladolid?

Participaron en torno a 300 niños, todos ellos alumnos de Primaria del colegio Amor de Dios, pero también vinieron otros niños con sus padres y abuelos. A todos ellos les regalamos un tarjetón precioso, dibujado por Jesús Redondo, que ha ilustrado otro de mis libros, El huevo de Colón. Los niños le cantaron a Renata... ¡y apareció la propia Renata con 30 años! Tengo una amiga, Nuria Martín, que es actriz y colabora mucho conmigo. Ella se metió en la piel de Renata y lo hizo con mucho humor y mucha gracia. Además, Nuria sigue teniendo cara de niña. Fue una fiesta muy bonita.

Gracias a Renata ganó el premio Ala Delta y además recibió una sorpresa por parte de Miguel Delibes..

Sí. Yo le había comentado que me iban a entregar un premio de literatura infantil en Madrid. Lo recibí en un salón cultural que estaba enfrente del estadio Santiago Bernabéu. De repente se abrió la puerta y apareció Miguel Delibes. Él y yo fuimos amigos durante más de 30 años... Sin embargo, yo no pude asistir cuando le entregaron el premio Cervantes y él me lo reprochó. Por cierto, tengo que decir que siempre se refieren a mí como su biógrafo oficial, pero lo de oficial sobra, yo simplemente soy un biógrafo más.