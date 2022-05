Carlos Escobedo, cantante y guitarrista de Sôber: "La pandemia hizo crecer lo épico de nuestra música"

El cuarteto madrileño al que consideran como la punta de lanza del metal épico y sinfónico nacional publicó en 2021 su disco E-L-E-G-Í-A y es en 2022 cuando han empezado los conciertos de presentación.Este nuevo trabajo lo han lanzado de nuevo de la mano de la discográfica pamplonesa El Dromedario Records.

Han pasado dos años de pandemia en los que Sôber ha tenido que rearmarse.

Cuando comenzó no estábamos en mal momento. Justo hicimos el último concierto de la gira sinfónica de La sinfonía del Paradÿsso el 7 de marzo de 2020. Aunque nos encerraron, seguíamos trabajando en el siguiente disco. Fue peor momento toda esa etapa en la que parecía que se podía volver a cierta normalidad y no fue así. La salida del disco estaba planteada para el año pasado y hemos tenido que esperar hasta finales de febrero.

¿Otro planteamiento?

Hemos tenido tiempo para preparar como nunca, con todo el cariño y detalle. Estoy muy satisfecho del nivel de las letras. Artísticamente hemos podido realizarlo tal y como queríamos con todo el apoyo de la discográfica. Estamos pletóricos.

¿Y el sonido?

También hemos podido realizar todos los arreglos que queríamos. Al estudio no se entró hasta que estuvo todo bien compuesto.

¿Han apelado en algunas canciones al rock progresivo?

Me encanta el rock progresivo. Pero hemos querido simplificar el sonido y el papel de las baterías para que las métricas de las canciones fueran más claras para la escucha. Queríamos buscar ese punto “progresivo” pero aportando ritmos más solemnes y menos barrocos.

¿E-L-E-G-Í-A sube otro peldaño en la épica de Sôber?

Es así. La pandemia nos llevó anímicamente y ayudó. Hemos mutado las orquestaciones por voces corales. Hemos conseguido encontrar y crear toda esa parte de color musical emotivo justo en medio de la pandemia donde el sentimiento principal ha sido la tristeza. Hasta el cuervo de la portada escenifica ese alma ahora oscurecida que sobrevuela la vida.

¿Buscan la melodía redonda?

Cuando compongo me pongo en la posición del oyente y me encanta que pueda acostarse y levantarse con el sonido de una melodía en su cabeza. Eso a veces no te deja dormir, pero te aporta un sentimiento muy especial porque pasa a formar parte de nosotros. Y que no sea una melodía forzada o impostada, no hay nada peor que eso. La esencia hay que cuidarla.

¿La vuelta a los conciertos les enfrenta a una realidad muy diferente?

Llevamos cinco conciertos y esa realidad ha cambiado un poco porque por miedos lógicos la venta anticipada funciona de otra manera. Pero cuando hemos visto que el público canta desde el primer momento las nuevas canciones nuestros propios miedos se disipan. Seguimos en conexión con el público ,es lo mejor que te puede pasar.