La batalla de Oroquieta, el "Solferino" navarro: 150 años de la primera intervención de la Cruz Roja en España

El empresario suizo Henry Dunant fue testigo en Solferino, al norte del Italia, de la realidad de la guerra. Era el año 1859, el armamento había alcanzado cotas desconocidas de precisión y potencia de fuego, y dos emperadores -Napoleón III y Francisco José I- y un rey -Víctor Manuel II- reunieron a más de 100.000 soldados en el campo de batalla. Unas horas después, los ejércitos se marcharon dejando atrás 3.000 muertos y 20.000 heridos, quizá 30.000 contando los desaparecidos. Dunant, horrorizado por lo que acababa de presenciar, decidió que todos los heridos, sin importar el bando, merecían asistencia y se decidió a impulsar una organización humanitaria internacional. Esta cristalizó, poco después, en la Cruz Roja.

En la localidad navarra de Orokieta , en 1872, no hubo una batalla comparable en número de soldados involucrados ni de heridos a la de Solferino. Resultó poco más que; los primeros, recién alzados en armas, carecían precisamente de ellas, también de organización y se vieron sorprendidos por el ataque del general Moriones, que obtuvo una rápida victoria. Carlos VII, el pretendiente al trono, tuvo que huir a uña de caballo para no verse atrapado en el pueblo y los heridos ascendieron a poco más 60. Sin embargo, un detalle une a la batalla de Oroquieta con la de Solferino: aquella también fue fundacional, en este caso, para la. Liderada por el doctor, una "ambulancia" -entendida como grupo de intervención, no como el vehículo al que hoy asociamos el término-actuó por primera vez en un conflicto, socorriendo a miembros de ambos bandos el 5 de mayo, día posterior a la batalla. Este jueves se cumplirán 150 años de aquella acción.