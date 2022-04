Carmen Maura: "Mi carrera ha sido un camino lleno de golpes de suerte"

Carmen Maura asegura que actuar se le ha dado bien desde pequeña y que su carrera profesional ha sido un camino lleno "de golpes de suerte" y "un regalo tras regalo", a pesar de que cuando comenzó ser actriz no era "nada guay". Y ahora, con 76 años, dice que trabajar es para ella "como una vitamina".

Así lo ha explicado este sábado la actriz madrileña en una rueda de prensa celebrada en la víspera de la gala de la IX edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, donde recibirá el galardón de honor.

Un galardón que suma al medio centenar que ha obtenido en su carrera, entre ellos, cuatro Premios Goyas, tres premios Europeos del cine, una Palma de Oro de Cannes, dos Conchas de San Sebastián, un César, y Premio Nacional de Cinematografía 1988.

Carmen Maura (Madrid 1945) ha destacado la emoción especial que sentía por el premio de honor de los Platino por lo mucho que ha trabajado en países iberoamericanos, aunque, ha indicado, de eso "no se ha enterado ni la mitad de la gente".

"Este premio me viene bien", ha dicho la actriz, que ha recordado las películas "maravillosas" que ha realizado en muchos países iberoamericanos aunque, ha lamentado, no se hayan visto en el resto.

La artista ha insistido durante su comparecencia en lo feliz que la hace trabajar tanto en el cine como en el teatro, aunque ha reconocido que la cámara le "pone": "el teatro me gusta mucho pero la cámara es un regalo". "Si me dejara de poner delante de la cámara me volvería sosa", ha asegurado.

Acaba de regresar de París de representar en el teatro 'L'hirondelle', la adaptación de 'La Golondrina', una ocasión que le ha servido para reconciliarse con la escena, ha dicho: "he redescubierto el teatro".

Maura es una de las actrices que más trabajó con Pedro Almodóvar en la primera etapa profesional del director, una época en la que, ha asegurado, se hicieron mucho bien el uno al otro.

"Le conocí haciendo teatro. Él no era buen actor", ha recordado Carmen Maura sobre Almodóvar y sobre como se hicieron "súperamigos". Luego interpretó un cortometraje con él como presentadora de televisión y después le hizo el "enorme regalo" de la película '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984): "y lo hizo en contra de la opinión de todo el mundo", ha rememorado.

Pero ella siempre ha entendido "de una forma maravillosa" los guiones de Almodóvar, ha dicho Carmen Maura, que ha explicado que, tras 20 años sin trabajar juntos, lo hicieron de nuevo en 'Volver' y en el primer ensayo "clavó" lo que le había dicho el director: "Y a los dos se nos puso la carne de gallina".

La actriz ha insistido en que su carrera no ha dependido de sus decisiones personales y ha estado llena de golpes de suerte, y eso, ha agregado, que es una profesión "ingrata" en la que se debe mucho a la suerte.

Pero en lo personal, "he metido muchas veces la pata al seleccionar a los hombres. He sido un desastre y no soy la madre ideal", ha reconocido.

También ha confesado sentirse abrumada cuando oye hablar de ella como lo ha hecho hoy el presidente de EGEDA (entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales), Enrique Cerezo, promotor de los Platino, junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA): "Me parece que soy otra".

Cerezo, que ha tenido unas palabras de homenaje al actor Juan Diego fallecido el pasado jueves en Madrid, ha destacado la "trayectoria profesional increíble y el talento interpretativo sin límites" de Carmen Maura, que ha trabajado, ha recordado, con los mejores directores de cine, teatro y televisión.

Los Premios Platino reconocerán este domingo en la capital de España a las mejores producciones, equipos técnicos y artistas cinematográficos y audiovisuales en español y portugués del último año.