El ciclo Antzerki Aroa regresa a la Escuela Navarra de Teatro con tres funciones

Tres obras teatrales conforman el programa del ciclo Antzerki Aroa para esta primavera. Las compañías Tartean Teatroa, ATX Teatroa y la colaboración entre Kamikaz Kolektiboa y Ttak Teatroa proponen para los días 27 de abril y 11 y 18 de mayo tres representaciones en las que se reflexiona sobre las obsesiones, el choque generacional y la perspectiva de género. Las funciones tendrán lugar en la Escuela Navarra de Teatro, a las 19 horas, con entradas a la venta al precio de 8 euros en la web conforman el programa delpara esta primavera. Las compañíasproponen para los díastres representaciones en las que se reflexiona sobre las obsesiones, el choque generacional y la perspectiva de género. Las funciones tendrán lugar en la Escuela Navarra de Teatro, a las 19 horas, con entradas a la venta al precio de 8 euros en la web www.laescueladeteatro.com y en la taquilla de la ENT desde una hora y media antes del inicio de cada representación.

organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, con la colaboración de la Escuela Navarra de Teatro y el Gobierno de Navarra. El ciclo está, con la colaboración de la Escuela Navarra de Teatro y el Gobierno de Navarra.

Tartean Teatroa protagonizará la primera función, el 27 de abril, con su obra ‘Alderray’, sobre un cazador de personajes y narrador. Siempre ha vivido de manera errante, en completa libertad, en una soledad elegida, que se ha convertido en una carga para él. En este momento aparece en su vida una chica joven, admiradora del trabajo de Alderray, que quiere aprender el oficio junto a él. La vida ha convertido al viejo cazador en un misántropo amargado y antisocial, pero aun así acepta acogerla, como criada. Esta llegada inesperada rompe algo dentro de Alderray, que comienza a obsesionarse con un personaje. No sabe quién es, pero siente que está cerca, muy cerca. Alderray ha perdido las ganas de atrapar otros personajes, tan solo quiere encontrar a ese que tortura su alma.

El 11 de mayo Antzerki Aroa aborda la temática del choque generacional y las diferentes perspectivas del mundo a través de 'Lubaki lainotsua', de la compañía ATX Teatroa. En una trinchera de una guerra sin nombre, hay un soldado veterano, solo, un luchador de otro tiempo, con una militancia incondicional y una férrea disciplina. Hace mucho que no hay batalla, tampoco hay enemigos… todo parece en calma. Los generales firmaron ‘la paz’, las tropas fueron enviadas a casa, pero no enviaron relevo y, claro, sin relevo no se puede abandonar el puesto. De pronto, un afortunado (o desgraciado) día le llega un relevo. Es un joven soldado poco curtido. En su corta vida no ha conocido ni por asomo nada similar a una guerra.

Cerrarán el ciclo esta primavera Kamikaz Kolektiboa & Ttak Teatroa con la representación el miércoles 18 de mayo de 'Hiru kortse, azukre asko eta brandy gehiegi'. Tres mujeres se juntan alrededor de una mesa, puntualmente al sonido de las campanas, para merendar. Llenan sus cuerpos de tisana, pastas, azúcar y pastelitos mientras hablan de su día a día. ¿Saben que su vida ha sido contada por alguna otra persona? ¿Desde qué mirada han sido creadas estas mujeres? ¿Quién ha escrito la historia con tinta gruesa? ¿La historia es como nos la han contado? Este es el tercer proyecto en el que colaboran Kamikaz Kolektiboa y Ttak Teatroa. Ambas compañías comparten la necesidad de crear e incluir la perspectiva de género en sus montajes.