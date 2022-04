Cristina Ramos: una navarra de adopción que triunfa en los escenarios

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, saltó a la fama en 2016 con su victoria en el programa Got Talent España. Su versatilidad, que le permite transitar del clásico al rock o al pop, conquistó al jurado y a la audiencia. Con una sólida formación musical y una larga trayectoria en distintas agrupaciones, este programa de talentos le permitió darse a conocer al gran público.

Desde entonces, su carrera ha sido meteórica. E n 2018 se impuso también en La Voz México y se le abrieron las puertas de otro amplio mercado. En 2019 fue invitada a la edición especial de American’s Got Talent The Champions y se coronó en el top 5. Ha participado también como invitada en el China World’s Got Talent y en el British Got Talent The Champions, donde recibió los halagos de Simon Cowell (cazatalentos y creador de formatos como Got Talent, American idol y The X Factor).