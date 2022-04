La mítica saga Monkey Island regresa con una nueva entrega en 2022

Un desternillante -e inofensivo- combate de insultos voló la cabeza de los fans de las aventuras gráficas a principios de los 90. Un héroe de nombre impronunciable -Guybrush Threepwood-, andares extraños, moral dudosa y el chiste siempre en la punta de la lengua les robó el corazón. La gobernadora que no necesitaba que la rescataran, el espectro del pirata malvado pero con alma sensible, los caníbales que no asustaban a nadie y toda una galería de piratas vagos, o presos que preferían vivir en sus celdas, crearon un universo rico y un tanto loco que marcó a toda una generación. Aquello era 'Monkey Island', una saga que con solo dos entregas, publicadas en 1990 y 1991, consiguió entrar en el Olimpo de los videojuegos.

Desde entonces, cada nuevo capítulo de 'Monkey Island' es recibido con alborozo por sus incondicionales. Y hoy, 4 de abril de 2022, el creador de la saga, Ron Gilbert, ha anunciado por sorpresa que este año llegará un nuevo juego: 'Return to Monkey Island'. Será el sexto, primero desde 2009, y quizá el llamado a revitalizar un universo que incluso en su versión cinematográfica -'Piratas del Caribe'- parecía ya agotado.