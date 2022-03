El Centro Huarte presenta la cosecha de artistas de 2021

artistas beneficiarios de las Ayudas a las artes plásticas y visuales de 2021 del propio centro de arte contemporáneo y el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra. Los proyectos, de hecho, desbordan este año el propio edificio de Huarte, y llegan también al 'Zazpi', siete, es el título de la exposición que abrió este viernes sus puertas en el Centro Huarte porque siete son sus protagonistas: losdel propio centro de arte contemporáneo y el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra. Los proyectos, de hecho, desbordan este año el propio edificio de Huarte, y llegan también al Museo Oteiza

MIREN DOIZ

'Un paisaje personal (y culpable)' titula Doiz este proyecto que surgió en el confinamiento, con los residuos que iba produciendo la artista y las reflexiones que le provocaron. “Está llegando el colapso y aún así seguimos usando y tirando cosas”, explicó ayer. Esa basura generada por ella misma es el material con el que crea un paisaje con forma de bosque. Los botes de pintura usados, ropa, mascarillas, aparatos que han sucumbido a la obsolescencia programada, vajilla rota, piezas de una guitarra, una alfombra... forman unas figuras arbóreas con colores otoñales. “No es que haya roto nada para la expo, sino que todo lo que rompo me lo guardo”, apunta. “Éste sería mi legado consumista”, declara. En Huarte muestra una parte.

josé carlos cordovilla

MENDIA ECHEVERRÍA

En la zona del Delta del Ebro, en Tarragona, hay un ecosistema que tiende a desaparecer por motivos naturales pero al que el cambio climático ha acelerado su destrucción. Echeverría ha querido crear una nueva cartografía del lugar. “Es una huella fotográfica de este espacio para el futuro”, explica, segura de que en cuatro o cinco años algunas de las zonas fotografiadas estarán inundadas. Las fotos están dispuestas en unos pequeños totems de madera con los que se quiere hacer un guiño a las casetas de avistamiento que hay allí. “Suelo crear memoria con cosas que tienden a desaparecer”, apunta la autora de 'Memoria, Resiliencia y Sostenibilidad: Delta del Ebro'.

GABRIEL COCA

'Devenir quietud' es el título de este proyecto pictórico que se reparte en obras de dos formatos, pequeñas y grandes. “No me interesa tanto el objeto final sino lo que ocurre en el proceso y el acto de pintar”, explica Coca, que ha trabajado en ello en otra planta del propio Centro Huarte. Los cuadros pequeños son hipótesis, hechos desde la intuición, y trabaja en todos ellos simultáneamente -·“es como pintar el mismo cuadro en diferentos fragmentos”, explica-. Después, esos hallazgos los traslada a los grandes cuadros. “Pintar es una manera de hacer y de pensar, con el color y el gesto, no es tanto buscar la solución final, o una imagen; me interesa más la experiencia estética, cuando visualizamos el cuadro”, explica.

ITSASO J. IRIBARREN

Las cartillas escolares que se utilizaban en la Guerra Civil en las escuelas republicanas, que enseñaban a sumar contando balas, por ejemplo, son el material en el que se basa la artista para hacer los 40 grabados (en Huarte muestra 28) que componen su proyecto, 'Cartillas escolares'. El objetivo es crear 40 cartillas escolares impresas en risografía y xilografía con relatos adaptados a las necesidades educativas contemporáneas, en los que han colaborado 40 profesores a través de unos formularios y también parte del alumnado (Iribarren es profesora de la ESO). Aquí se reformulan aquellas cartillas de escritura y de aritmética atendiendo a cuestiones de interés educativo, a las frases que resuenan en la escuela.

josé carlos cordovilla

HEDOI ETXARTE

El poeta pamplonés ha adaptado al formato audiovisual algunos poemas de su último poemario, 'Sortaldekoak' (Susa). Son piezas que se proyectan en el Centro Huarte en las que elabora una genealogía personal, con temas como la muerte de su padre, recuerdos de la infancia como cuando siendo niños mataron a una paloma en la Plaza del Castillo -“para mí es un recuerdo traumático”, asegura-, o en torno a calle de la Merced, donde vive, y que en diferentes etapas perteneció a la judería de Pamplona, fue testigo de las peores matanzas en el 36, o era conocida como “la calle de los gitanos” cuando sus abuelos se instalaron allí.

RAFA MUNÁRRIZ

La obra de Munárriz, 'Aproximación a una realidad estática', se muestra en el Museo Oteiza de Alzuza. Se planteó inicialmente hacer una serie de esculturas a partir de maquetas, con planchas de pladur. Normalmente trabaja con un enfoque más urbano, pero el confinamiento le llevó a intervenir en la especialidad de lo doméstico, y entendía el pladur como la última capa entre el edificio y uno mismo. Surgió una oportunidad de exponer en exteriores y, con ella, temas logísticos como el viento o los anclajes. Así llegó a otro material, la rejilla, los “huesos” en los muros de hormigón. La relación con el cuerpo es mayor, de gran formato. “Está más cerca del habitáculo, o lo arquitectónico”, apunta.

La exposición se puede visitar hasta el 1 de mayo. En el Museo Oteiza los horarios son de martes a viernes de 10 a 15 horas, sábados de 11 a 19 y domingos de 11 a 15 horas. En el Centro Huarte, los viernes de 17 a 20 horas y domingos y festivos de 11 a 14.30 horas.