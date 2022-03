Julia Navarro: “Vamos a terminar siendo todos de ninguna parte”

No dejaba de preguntar por qué y su abuelo materno le llamaba “la señorita de los porqués”. Hoy, Julia Navarro (Madrid, 1953) sigue preguntando el por qué “de todo”. Como por qué un joven que sueña con ser ingeniero acaba siendo un terrorista. Este joven es Abir, uno de los protagonistas de su última novela, 'De ninguna parte', que de adolescente presenció el asesinato de su familia durante una misión del ejército israelí en el sur de Líbano. Años después, su vida se cruza en Bruselas con la de Jacob, uno de los soldados que participó en aquel asalto y que no ha logrado olvidar a aquel joven que juró a gritos vengar a los suyos. Navarro habla en su octava novela del desencuentro entre Occidente y Oriente.

Cuando publicó la novela en agosto, los talibanes se hicieron con Afganistán, lo que causó miles de refugiados. Ahora, la guerra en Ucrania. De nuevo mucha gente que va a sufrir desarraigo.

Es uno de los males de finales del siglo XX y siglo XXI: cómo los conflictos bélicos, cómo la miseria, está llevando a que se produzcan grandes desplazamientos de personas, con todo lo que eso implica de dejar tu casa de un día para otro, irte al otro extremo del mundo, tener que empezar de cero... Creo, no obstante, que hay una diferencia entre los refugiados que han venido de otros lugares del mundo y los ucranianos, que están sufriendo una guerra terrible, una invasión intolerable, injustificable y absolutamente criminal por parte de Putin: los ucranianos son europeos, y eso es una ventaja porque integrarse en otros países europeos no les va a resultar tan difícil.

Se dice que no todos los muertos son iguales. ¿Tampoco los refugiados?

Estos días vemos que muchos inmigrantes protestan y plantean por qué a ellos no les han dado las facilidades que a otros. No es lo mismo irte de tu país por una cuestión económica que por una guerra, y los ucranianos se están marchando porque les están matando. Pero, dicho esto, es verdad que los ucranianos no van a encontrar las mismas dificultades para integrarse: vienen de parecidas costumbres, igual religión, misma escala de valores... El problema es el choque de costumbres entre Oriente y Occidente.

¿Se ha imaginado no siendo de ninguna parte?

Sí. Muchas veces me he imaginado qué significaría para mí tener que irme al otro extremo del mundo, a un país donde todo fuera diferente. Para cualquier ser humano, gestionarlo es muy complicado, y te deja heridas, huellas; te desitúa ante la vida, sin saber quién eres. Es una auténtica tragedia. Siempre intento ponerme en la piel de los demás. Si no, no podemos entender sus problemas y ayudarles.

¿Y cómo ha sido ponerse en la piel de un yihadista?

Muy complicado. De pequeña, mi abuelo [materno] me llamaba la señorita de los porqués. Estaba todo el rato preguntando por qué. Y sigo preguntando el porqué de todo. No creo que las cosas ocurran porque sí sino que siempre hay una causa detrás. ¿Por qué un joven que sueña con ser ingeniero termina siendo un terrorista? Pregunto por qué e intento acompañar a ese personaje en toda su trayectoria vital, no para justificarle, porque jamás voy a justificar la violencia en ningún caso, en ninguna circunstancia, bajo ninguna bandera. Pero sí para entender por qué pasa. Eso es lo que hago con Abir. De todas formas, creo en la libertad, y los seres humanos podemos elegir, y hay personas que en las mismas circunstancias que Abir no se dedican a matar. Es una decisión que toma libremente, pero qué duda cabe que las circunstancias siempre son esas piedras que llevamos en la mochila y que a veces no nos dejan ir en la dirección correcta.

'De ninguna parte' es una novela de dilemas y pensaba en uno concreto de uno de los personajes: la lealtad a la familia o la conciencia de una misma. ¿Qué haría usted?

No lo sé. La lealtad a la familia es muy importante, pero esa lealtad no es incompatible con hacer lo que uno tiene que hacer. Esa lealtad no te tiene que llevar a matar. Para mí mi familia es importantísima, y mi cariño y lealtad hacia ellos, incondicional. Pero no significa que tenga que tomar decisiones del estilo “como han matado a mis padres, voy a matar yo”.

Abir y Jacob comparten el desarraigo y haber tenido que construirse una identidad. ¿Qué significa construirse una identidad en sus circunstancias?

Le pasa sobre todo a quien debe emigrar: le trasladan de su lugar de origen y vive una dualidad -la del origen de sus padres y la del país en el que reside- en ocasiones muy difícil de gestionar, sobre todo si es joven. Porque no es lo mismo emigrar de adulta, cuando sabes muy bien lo que eres, de dónde vienes y por qué estás donde estás.

No es la primera vez que trata el integrismo islámico.

Esta es una novela en la que intento hablar del desencuentro entre Occidente y Oriente. Tenemos que preguntarnos por qué y qué podemos hacer. Y este desencuentro es una realidad, no nos podemos engañar. Son mundos diferentes, con escalas de valores distintas, con costumbres diferentes, que chocan cuando se encuentran. ¿Cómo lo evitamos? Esta es la cuestión: vivimos en un mundo cada vez más global en el que vamos a terminar siendo todos de ninguna parte. Tenemos que buscar la manera en que haya espacios comunes. Para mí, el espacio común es el espacio público donde todos debemos poder sentirnos cómodos, con unas reglas de juego comunes que nos obliguen a todos a lo mismo y nos protejan a todos.

Pero es necesario que las dos partes se pregunten qué se puede hacer...

Claro, efectivamente, es una cuestión de dos partes, entre los que estamos y los que vienen. Porque hay que ayudar a los que vienen a hacer ese tránsito. Si no, volvemos a lo mismo.

¿Y ve convencidas a las dos partes de preguntárselo?

Creo que sí hay mucha gente convencida que hace ese viaje y ese esfuerzo. No es misión imposible, sobre todo en esta sociedad cada vez más globalizada. Lo más importante es el respeto y que haya un espacio común.

Desde Europa, ¿cómo lo estamos haciendo?

Pues nada bien, sinceramente. Me da muchísima vergüenza la reacción que tuvo Europa ante la crisis de la guerra de Siria, ante esas miles de personas deambulando por las carreteras y a las que no se les dejaba entrar en ningún sitio. Es un espectáculo que nos debería abochornar.

Ha definido 'De ninguna parte' como una novela de acción que invita a la reflexión. ¿En qué le hizo reflexionar a usted?

Llevamos décadas en que en los titulares de los periódicos aparecen de forma recurrente “atentado terrorista en tal sitio”, “el terrorista es de raíz islámica”. Y yo lo que hago es reflexionar sobre qué está pasando para que se produzca este desencuentro tan brutal entre Oriente y Occidente. Atentados en Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Londres... ha sido una constante en los últimos años. Tendemos a “esto lo ha hecho un loco”. Y no, no están locos, saben perfectamente lo que hacen, luego vamos a preguntarnos por qué lo hacen.