Vanessa Garde se convertirá en la primera mujer que dirige La Pamplonesa

primera vez en su historia por una mujer. La directora y compositora navarra Vanessa Garde Luque se convertirá el 30 de abril en la primera mujer que tome la batuta para estar al frente del último de los cuatro conciertos que la banda de música ofrecerá en el en marzo y abril. Pero no será la única novedad, pues Asier Zabalza Larreta, director de la Banda de Música de Olite y de las agrupaciones del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, también subirá al escenario como director invitado en el primer concierto del ciclo "Recuperando sensaciones".

MÚSICAS DEL MUNDO Y CINE

El joven director explicó que el programa del concierto "Una ventana al mundo" pretende ser una oportunidad para asomarse a distintos sonidos del mundo y, de alguna manera, recordar esas ventanas y balcones a los que muchas personas se asomaron durante el confinamiento. En este viaje musical se podrá escuchar una representación del amanecer en el Gran Cañón del Colorado o una obra que narra la leyenda de Amaterasu, diosa del sol y de la luz en la mitología japonesa. Todo ello, dentro de un repertorio que incluye distintos autores para banda, según comentó Asier Zabala, quien se mostró ilusionado y agradecido por dirigir a La Pamplonesa. “Es un honor tener esta oportunidad. Me he encontrado con un grupo muy cercano y dispuesto, todo han sido facilidades”.

Distintas películas serán reconocibles en "Música...¡Acción!", concierto que se convertirá en una oda al cine a través de varios hitos nacionales e internacionales. Vanessa Garde, que también es arreglista, orquestadora, programadora y compositora para cine, televisión y medios audiovisuales, dirigirá un repertorio basado en una selección de filmes y la música se acompañará con la proyección de imágenes de dichas películas.

TRAGEDIA Y ZARZUELA

La zarzuela volverá a estar presente con "Homenaje a Pablo Sorozábal", concierto dirigido por J. Vicent Egea con el que se quiere rendir homenaje al compositor guipuzcoano en el 125 aniversario de su nacimiento. El espectáculo hará un recorrido por pequeñas piezas “que demuestran la gran versatilidad de Sorozábal” y culminará con sus obras más significativas, que son "Katiuska", "La del Manojo de Rosas" y "La Tabernera del Puerto".

La Pamplonesa se acercará al teatro con un espectáculo que combinará la música con la narración de José María Asín y textos de Ana Maestrojuán. Shakespeare in music ofrecerá una serie de piezas basadas en tres tragedias del dramaturgo inglés. No son otras que "Hamlet", "Romeo y Julieta" y "Othelo". “La literatura siempre ha servido de inspiración y la música también se ha nutrido de ella. Son textos universales porque, por suerte o por desgracia, la condición humana no aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores: celos, venganza, pasiones o abuso de poder”, concluyó J. Vicent Egea.

Con la mirada puesta en la programación de Sanfermines

El Teatro Gayarre y el Ayuntamiento de Pamplona ya están perfilando las programaciones para Sanfermines. La concejala María García-Barberena explicó que trabajan “con la hipótesis de que los Sanfermines se van a celebrar, pues es mucho más fácil tener que cancelar o modificar que no llegar preparados al 6 de julio. Habrá Fallas y Feria de Abril, parece que vamos hacia la celebración, no sabemos si con mascarillas o sin ellas, pero nos adaptaremos”. Grego Navarro, del Teatro Gayarre, avanzó que para las fiestas se ha programado la comedia El aguafiestas y que el fin de semana previo subirá al escenario Scape Room, una comedia llena de sorpresas que cumple su cuarta temporada en Madrid.