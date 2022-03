Un acto calmado y con grandes artistas

La llegada fue calmada. Los más tempraneros en entrar fueron los invitados, que accedieron al edificio por la puerta principal. Miembros del Gobierno de Navarra como Javier Esparza, presidente de UPN, o Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y Deporte, por ejemplo. Antes de las once y media llegaba el primero de los dos autobuses que trasladaban a los premiados desde el hotel Muga de Beloso - Alma Pamplona, lugar donde tuvo lugar la cena de honor el martes. En ese autobús llegó y posó ante las cámaras la actriz María Valverde, que aunque no recibía el premio acompañó a su marido Gustavo Dudamel, músico venezolano galardonado.

Seguido llegó el otro autobús con el resto de protagonistas. Personajes como la cantante Rosario Flores, con un vestido blanco con pedrería naranja y una americana a juego, Sara Baras, vestida entera de azul marino, y los navarros María Bayo y Montxo Armendáriz. También Antonio Resines, que llegó en un vehículo aparte y salió apoyado sobre una muleta. Entraron por una puerta diferente a la del resto. A falta de media hora para la llegada de los Reyes, en el exterior de Baluarte había medio centenar de curiosos, número que se incrementaría en los próximos minutos.

LAS DECLARACIONES

Después del acto, algunos de los galardonados atendieron a los medios. Las declaraciones de Antonio Resines fueron las más emocionantes . “Me encuentro baldado, pero puedo andar, cosa que hace una semana no podía”, habló después de superar la covid-19 tras estar ingresado 48 días. Aseguró que no volverá a trabajar “al menos hasta después de verano” porque “no aguanta físicamente”. También bromeó sobre la tarima que tenía que subir para recibir un premio que le supo “muy bien” en estos momentos. “He visto las escaleras y casi me da un infarto, agradezco que la Reina, el ministro y la presidenta hayan bajado”, apuntaba. “Es un premio serio y me hace ilusión”, reconoció.