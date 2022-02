Siete películas documentales compiten en el festival #LabMeCrazy

Como en ediciones anteriores, el evento, además de cine, contará con actividades como observaciones astronómicas, paseos en busca de los fósiles atrapados en las piedras de la ciudad o recorridos para conocer mejor la fauna de la ciudad o las especies invasoras del río.

Asimismo, contará con charlas y mesas redondas entre las que destacan la videoconferencia que ofrecerán el lunes el exministro y asotronauta Pedro Duque con Carlos González Pintado, ingeniero español que participó en la llegada del primer hombre a la Luna; y el coloquio que protagonizarán el viernes tres investigadores españoles de la vacuna de la covid: Luis Enjuanes, Vicente Larraga y Mariano Esteban, a los que el festival ha distinguido con su premio Pasión por la Ciencia.

Películas en el concurso:



Documental y reportaje: After Antarctica (EE UU, 104 m, 2021); Apollo 11 (EE UU, 93 m, 2019); The Creativity Delusion (Rumanía, 37 m, 2020); Jim Allison: Breakthrough (EE UU, 90 m, 2019); My Voice Will Be With You (Bélgica, 86 m, 2020); Nature’s Fear Factor (EE UU, 54 m, 2020); The Reason I Jump. (Reino Unido y EE UU, 82 m, 2020).



Otros premios: A los mejores programas de televisión, producción hecha por estudiantes, trabajo producido por universidades y vídeo en web o redes sociales.