Teresa Catalán: "Para mí, el premio es tener tiempo cada día para seguir trabajando"

Teresa Catalán ha confesado sentirse “muy emocionada y agradecida” ante la La compositora navarraha confesado sentirseante la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes . El Gobierno de Navarra ha felicitado a Catalán por este galardón que reconoce “su contribución a la música contemporánea y su papel referente en la investigación y la docencia en toda una vida dedicada al progreso cultural”.

Con este reconocimiento, Catalán pone el broche de oro a un año muy especial. Tras recibir el premio Príncipe de Viana de la Cultura el pasado 19 de junio en Olite, en octubre estrenó en Baluarte su obra 'El canto de Atenea', dentro del programa con el que la Orquesta Sinfónica de Navarra abrió la Temporada 2021-2022.

“Esta Medalla de Oro es un galardón que no me imaginaba que me iban a dar. En cualquier caso, para mí es otro estímulo más para seguir trabajando”, comenta Catalán. “Los premios siempre son una alegría, pero también una responsabilidad”, recalca. “Para mí, el premio es tener tiempo cada día para seguir trabajando, así como estar lúcida y tener salud”.

ESTRENO DE 'LA VICTORIA VACÍA' EN PAMPLONA

A sus 70 años, Teresa Catalán está sumida en una actividad imparable como creadora, docente y difusora musical. Entre sus proyectos más importantes para 2022 destaca el estreno de la obra 'La victoria vacía', un encargo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi dentro del proyecto musical que conmemora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo.

se podrá escuchar en el próximo 19 de mayo, dentro de la gira que la OSE realizará por las cuatro capitales (Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria). La obra, de unos once minutos de duración,se podrá escuchar en Baluarte , dentro de la gira que la OSE realizará por las cuatro capitales (Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria).

Preguntada por otros proyectos, Catalán responde con una palabra: “Trabajar, trabajar y trabajar. Tengo previstos conciertos, conferencias, cursos... Pero lo más relevante que tengo en Pamplona será el estreno de 'La victoria vacía'. Por tanto, vaticina que 2022 “será un año de trabajo duro”.

El pasado marzo, Catalán organizó en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid el concierto 'Damas y diosas', una creación inspirada en obras del MAN que ofreció cinco estrenos absolutos de música contemporánea a cargo de cinco compositoras. “Me encantaría llevar este espectáculo a Navarra, sería una maravilla”, señala.