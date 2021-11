Diabulus in musica: “Somos músicos y nunca nos hemos cerrado a probar otros estilos”

Dentro del género del metal sinfónico gótico el quinteto navarro comenzó su andadura 2006 y al poco tiempo ya triunfó y triunfa en Europa. Fue un proyecto que comenzaron Gorka Elso en los teclados y arreglos y Zuberoa Aznarez en la voz y en las composiciones, los dos componentes fundadores que mantienen el proyecto hasta la actualidad. Tuvieron en los primeros tiempos a Adrián Vallejo y Jorge Arca. Después entraron Xabi Jareño y Alex Sanz. Posteriormente hubo nuevos cambios y entraron Alexey Kolygin en las guitarras, David Carrica en la batería y Odei Ochoa en el bajo. Su discografía cuenta con títulos como Secrets (2010), The Wanderer (2012), Argia (2014) y Dirge for the Archons (2016). Fueron fichados por una discográfica norteamericana con proyección internacional que editó el disco en Europa, Estados unidos y en Japón. Han actuado en Bélgica, en el Metal Female Voices Fest, ante cerca de 5.000 personas, en Alemania, Austria, Italia, Holanda, Bélgica, Francia, Chequia, el Reino Unido y hasta en México. En febrero de 2020 publicaron su último trabajo Euphonic Entropy, que es ahora cuando realmente comienzan a presentar por el cerrojazo de la pandemia.

Publicaron 'Euphonic', su disco, y justo llegó la pandemia, ¿Cómo superaron ese momento y que sucedió a partir de ahí con el proyecto de Diabulus?

Fue un mazazo porque nuestra idea era hacer gira de presentación del disco por Europa en abril y mayo. Todo se paró. Se pospuso a septiembre pensando que saldríamos entonces y todo fue para atrás. Fue una gran frustración porque este disco nos había costado mucho tiempo sacarlo adelante por las vidas personales que llevamos ahora, de conciliación familiar.Lo ideal hubiera sido componer otro disco para salir con él ahora. Pero tal y como van las cosas, y siendo padres de niños pequeños lo vimos imposible.

¿El álbum sorprende por su actitud?

Con 'Euphonic entropy' nos sentimos orgullosos, porque es muy enérgico -perfecto para el directo- y está cargado de positividad. Le queremos dar una oportunidad y que no pasara desapercibido. Sus críticas fueron muy buenas.

¿Es un disco más luminoso en sus melodías y menos oscuro que el anterior?

Es cierto. Nos han dicho que Dirge for the Archons era un disco más oscuro. Pasamos por una etapa entonces más dura porque las cosas no salían como queríamos. Ahora ya vemos las cosas de otra manera y queremos reflejar la misma energía que tiene el disco. Ya lo vimos justo cuando lo teníamos terminado, recarga las pilas.

¿También en sus estilos es más abierto?

Somos músicos y nunca nos hemos cerrado a probar otros estilos. Somos un grupo de metal sinfónico y aún por ello el disco tiene un fragmento de rap, un swing, un vals… En todos nuestros discos hay un par de canciones que se salen de lo habitual, nos lo pasamos muy bien.

En el nuevo disco lanzaron como single 'Otoi', su primera canción escrita en su totalidad con letra en euskera…

Quisimos romper porque siempre hemos tenido alguna pincelada más folki en todos los discos. Esta vez necesitábamos algo que fuera muy nuestro porque cuando tocamos fuera nos cuesta mucho hacer ver de la zona de donde somos, del norte y de aquí. Muchas veces nos encuadran en el sur. Incluso alguna vez en algún concierto me han llegado a preguntar por qué no cantaba con un clavel en el pelo. Es curioso porque en España a veces se piensan que somos de fuera. Con Otoi podemos explicar de dónde venimos, algo de nuestra mitología y de nuestros ancestros… además en la mayoría de los países de Europa donde actuamos el folk-metal es muy popular. Un fan de Europa nos hizo traducir una frase del euskera y se la tatuó en el brazo.

El tema 'Nuevo rumbo' tiene parte de su letra en castellano…

La discográfica quería que compusiéramos dos canciones en castellano. Ls propusimos hacer una en euskera y otra en castellano. El tema tiene buena parte de la letra en castellano pero hay algunos versos escritos en latín.

La canción 'The Misfits swing' les propone en una dirección estilística bastante diferente a lo que habían hecho hasta ahora…

Era una mezcla muy curiosa y Zuberoa se empeñó en sacarla adelante porque sabía que iba a funcionar muy bien. El mensaje de la letra es muy contundente en lo que respecta a derribar estereotipos, “tú no eres mejor por criticarme”. Reclama la singularidad de las personas y que no hay que preocuparse por el qué dirán.

Aprovecharon el confinamiento para lanzar la canción 'Blurred Dreams' en formato acústico, como vídeo “doméstico”…

Necesitábamos reafirmarnos como músicos. Fue como una reivindicación, como decir “hola, estamos vivos”. Estamos encerrados pero tenemos cosas que decir. Aprovechamos para preparar una canción instrumental y hacer con ella un coro en el que participaron muchas personas, coristas..

Ha habido cambios en la banda.

El batería David Carrica se fue a vivir a Estados Unidos. Tuvimos que buscar a Jon para que preparara quince días antes del concierto que dimos en las no fiestas de Burlada de este verano. Lo preparó genial y le hemos pedido que se quede en el grupo. Está encantado y nosotros también. Con el bajista pasó algo parecido. David entró gracias a un anuncio que pusimos. Le fichamos justo antes de ir a un concierto de Bélgica. Menuda sorpresa se llevó porque le dijimos “¡venga, vamos adelante, acompáñanos!” Los dos han preparado todo el repertorio de manera ejemplar. Son muy trabajadores, plenos de ganas. Han aportado mucha frescura y energía positiva. Y quedan a parte para ensayar juntos. Son pura motivación. Y son buenas personas. Eso es fundamental . Yo (Zuberoa) estaría encantada si aportaran sus ideas en la composición de nuevas canciones porque creo que la música tiene que ser compartida desde el momento en que la estás creando.

Ahora cuentan con nuevo manager…

Ha sido un acierto. Antes de la pandemia ya planteábamos que necesitábamos a alguien que nos moviera. Siempre hemos movido nosotros los contactos. Queríamos tocar más aquí, porque tocamos muchísimo más en Europa. En junio lo conocimos y todo ha ido fenomenal. En el poco tiempo que llevamos juntos ya ha conseguido conciertos todos los próximos meses.

¿Cómo va a ser el concierto de Burlada?

Un espectáculo. Porque podemos contar con un coro de ocho personas, dos por cada cuerda de voz. Y va a ser un show muy personalizado, con nuestros propios técnicos de luz y sonido que ya van a estar con nosotros en gira. Pocas veces se ha pedido ver así a nuestro grupo.